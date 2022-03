Tässä 3 superherkullista täytettyä leipää, joista yksi maistuu taatusti myös perheen pienimmille

Täydellinen lounasleipä täyttää ja yllättää. Voiko leivästä saada jotain näin ihanaa?

Reuben on tuhti leipä.

Jenkkien bistroklassikko reuben on tuhti leipä, jossa on suolalihaa, hapankaalia, sveitsiläistä juustoa ja majoneesiketsuppipohjaista herkkusoosia. Reubenin sisarleipä rachel sisältää suolalihan sijasta pastramia ja hapankaalin tilalla on coleslaw-kaalisalattia.

Iso rullarieska taipuu helposti wrapiksi, mutta myös pitaleivät tai pienet rieskat käyvät.

Värikkäät, tonnikalapizzalta maistuvat patongit maistuvat myös perheen pienimmille.

Reuben

8 ruispaahtoleipäpalaa

4 rkl pehmeää voita

8 isoa viipaletta gruyeriä (tai emmentalia)

300 g suolalihaa

2 dl hapankaalia valutettuna

Kastike

¾ dl majoneesia

2 rkl ketsuppia

1 ½ rkl piparjuuritahnaa

¾ tl worcesterkastiketta

¾ tl sokeria

¼ tl jauhettua paprikaa

¼ tl suolaa

¼ tl rouhittua mustapippuria

Sekoita kaikki kastikkeen ainekset keskenään.

Voitele leipäsiivut toiselta puolelta voilla. Voitele toiset puolet kastikkeella. Lado kastikkeen päälle juustoa, hapankaalia ja suolalihaa. Aseta päälle toinen leipäviipale voipuoli ylöspäin.

Kuumenna paistinpannu ja paista täytetyt leivät, kunnes ne ovat rapeita ja juusto sulaa. Paina leipiä kiinni toisiinsa esimerkiksi pienemmän paistinpannun avulla. Tarjoa heti.

Valmistusaika: 35 minuuttia

Annoksia: 4

Kikherneillä täytetyt herkkurieskat

2 isoa rullarieskaa

1 tlk kikherneitä

Mausteöljy

1 rkl öljyä

1 tl juustokuminaa

1 tl valkosipulijauhetta

½ tl suolaa

½ tl rouhittua mustapippuria

½ tl jauhettua (savu)paprikaa

¼ tl jauhettua korianteria

¼ tl jauhettua kanelia

Sitruunainen hummuskastike:

2 valkosipulinkynttä

¾ dl kaupan valmista hummusta

4 tl sitruunamehua

1 tl kuivattua tilliä noin

2 rkl vettä

Lisäksi:

tomaattia

punasipulia

salaattia

korianteria/lehtipersiljaa

srirachaa

Kuumenna uuni 200 asteeseen.

Huuhdo ja valuta kikherneet ja kuivaa kevyesti. Sekoita mausteöljyn ainekset ja kääntele kikherneisiin kulhossa. Kippaa kikherneet leivinpaperin päälle uunipellille ja paahda 25 minuuttia.

Tee sillä aikaa kastike. Kuori ja murskaa valkosipulinkynnet. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja lisää sen verran vettä, että saat sopivan juoksevaa kastiketta.

Täytä rullarieskat kikherneillä, tomaatilla, punasipulilla, salaatilla, yrteillä ja sitruunaisella hummuskastikkeella (ja halutessasi srirachalla).

Valmistusaika: 35 minuuttia

Annoksia: 2

Pizzapatongit

2 esipaistettua patonkia

Täyte:

1 pieni tlk maissia (noin 150 g)

1 tlk tonnikalaa öljyssä

2 (eri väristä) paprikaa

100 g juustoraastetta

1 tl kuivattua oreganoa

Lisäksi

4 rkl tomaattipyreetä

50 g juustoraastetta

Kuumenna uuni patonkipakkauksen ohjeen mukaan.

Puolita patongit pituussuunnassa leivinpaperin päälle uunipellille. Kypsennä uunissa puolet annetusta kypsennysajasta.

Tee sillä aikaa täyte. Valuta säilykkeet, säästä hieman tonnikalan öljyä. Paloittele paprikat pieneksi. Sekoita kaikki ainekset keskenään.

Ota puoliksi paistetut patongit uunista. Voitele jokainen ruokalusikallisella tomaattipyreetä. Jaa tonnikalapaprikatäyte päälle, ripottele pinnalle vielä juustoa ja paista uunissa, kunnes juusto on sulanut ja patongit saaneet hieman väriä.

Valmistusaika: 25 minuuttia

Annoksia: 4