Kiinalaisissa ravintoloissa voi olla ”piilomenu”, josta kaikki eivät tiedä – näistä ravintoloista Suomessa saa erinomaista kiinalaista ruokaa, Heng Qing kertoo

Heng Qing Zhu kertoo, että monella suomalaisella kiinalaisravintolalla on piilomenu kiinalaisille ja Kiinassa asuneille.

Henkan suosikki kiinalaisesta ruoasta on wontonit eli liha- tai kasvistäytteiset mykyt.

Suomessa yli 20 vuotta asunut Heng Qing Zhu eli ”Henkka” kertoo, että on tottunut lapsesta asti syömään kiinalaista ruokaa.

– Siksi minulla on ehkä hieman erilaiset vaatimukset ruoalle kuin ihan kantasuomalaisella. Samoin kuin Suomessa asuva huomaisi varmasti eron, jos menisi syömään Kiinassa suomalaista ruokaa, jonka valmistanut kokki ei tietäisi täysin alkuperäistä makua tai yrittäisi soveltaa ruoat paikallisten makuun.

Sama pätee muuhunkin länsimaalaiseen ruokaaan. Kiinassa vieraillessaan Henkka on kerran käynyt syömässä pihvin ja pari kertaa pizzaa.

– Olen sanonut kavereilleni, että minua ei saa enää raahattua länsimaiseen ravintolaan Kiinassa.

Henkka kertoo, että parasta aasialaista ruokaa saa tietenkin Aasiasta.

Kysyy piilomenuta kiinalaisessa

Kun Henkka käy kiinalaisessa ravintolassa Suomessa, hän kysyy usein, onko ravintolassa piilomenuta, tai ekstramenuta.

– Totta kai sen ruokia voivat tilata muutkin kuin kiinalaiset, mutta se on tarkoitettu etenkin Kiinassa kauan asuneille suomalaisille tai kiinalaisille ja kiinalaisille turisteille, jotka vierailevat Suomessa.

Menun ruoat on usein valmistettu autenttisempaan tapaan kuin suomalaiseen makuun tehdyt kiinalaisruoat.

Henkka korostaa, että paras kiinalainen ruoka on Kiinassa.

– Samoin kuin sushi on minusta parasta Japanissa, niin kiinalainen on parasta Kiinassa. Jos haluaa aitoa kiinalaista, niin suosittelen käymään Kiinassa sitten, kun korona on ohi.

Lempiannosta tulee tilattua usein

Kiinalainen keittiö jakautuu karkeasti neljään osaan. Niistä Sichuanin keittiö on Henkan suosikki.

– Tykkään tulisista ruoista.

Lempiannoksekseen hän kertoo wontonit eli kiinalaiset mykyt, joiden sisällä voi olla lihaa ja kasviksia tai pelkkiä kasviksia.

– Sitä tilaan usein kiinalaisesta ravintolasta. Jos ravintolassa ei ole sitä listalla, en välttämättä mene sinne enää toiste.

Henkan suosikit Suomen kiinalaisista ravintoloista

Hai Long, Isokatu 8, Oulu

– Hai Long Oulun keskustassa on ravintola, jossa käyn usein, kun olen Oulussa. Myös vanhempani käyvät siellä paljon, sillä heidän ruokansa on aitoa tavaraa. En väitä, että muissa ei olisi, mutta Hai Long on erityisen hyvä.

Osaka Sushi, Kampinkuja 2, Helsinki

– On ehkä hieman hassua mainita japanilainen ravintola, kun puhutaan kiinalaisesta ruoasta, mutta Osaka Sushin kiinalainen ruoka on aika hyvää.

Henkka myös kertoo, että ravintolassa kuullun keskustelun perusteella ainakin osa keittiöhenkilökunnasta puhuu kiinaa keskenään, mikä voi selittää hyvän kiinalaisen ruoan.

Pikku lohikäärme, Moreenitie 9, Oulu

Oulussa monta vuotta asunut Henkka kertoo kaupungista myös toisen suosikkinsa.

– Pikku lohikäärme on oma suosikkini. Kävin siellä usein, kun asuin Oulussa.

Henkka kertoo, että ravintolalla on vietnamilainen omistaja, mutta kiinalainen ruoka on siellä silti erinomaista.

Long Wall, Annankatu 26, Helsinki

Vuodesta 1988 saakka palvellut ravintola Long Wall Helsingin ydinkeskustassa pääsee myös Henkan listalle.

– Se on Kantonin keittiöön erikoistunut ravintola, joka on todella hyvä. Kun käyn turistina Helsingissä, menen usein sinne syömään, koska ruoassa on aito kiinalainen maku.

Mei Lin Sichuan, Annankatu 29, Helsinki

Mei Linistä Henkka kehottaa maistamaan etenkin hot pot -annosta.

– Ei ravintolan hot pot ehkä ole ihan yhtä aito kuin Kiinassa, mutta Helsingin parhaita. Annos on myös erilainen kuin mitä suomalaiset ehkä usein tilaavat kiinalaisesta ravintolasta.

Kotona sekä suomalaista että kiinalaista ruokaa

Henkka kertoo, että heidän perheessään tehdään paljon kiinalaista, mutta myös länsimaalaisia ruokia.

– Molemmat vanhempani kokkaavat kiinalaista ruokaa. Pikkuveljeni on syntynyt Suomessa ja hän kokkaa enemmän länsimaalaista kuin kiinalaista. Itse olen siltä väliltä ja kokkailen sekä että, hän kertoo leveällä Oulun murteella.

Hän kertoo, että kiinalaisen ruoan valmistaminen on usein monimutkaisempaa ja enemmän aikaa vievää kuin suomalaisen ruoan tekeminen.

– Aina ei jaksa tehdä kiinalaista ruokaa, joten välillä mennään hernekeitolla vaikkapa pitkän työpäivän jälkeen, Henkka kertoo.

Hän iloitsee, että suomalaisista kaupoista saa nykyään paljon aasialaisia tuotteita ja raaka-aineita pohjoista Suomea myöten. Esimerkiksi Oulussa asti on jo useampia aasialaisia kauppoja, joista saa Henkan mukaan kaiken tarvittavan.

