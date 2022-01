Paras tapa säilyttää salaatti jääkaapissa – pieni kikka pitää sen tuoreena pidempään

Vihanneksien säilyvyysaikaan voi vaikuttaa kotona. Se auttaa ehkäisemään myös turhaa ruokahävikkiä.

Muovin vähentäminen on hyvä asia, mutta on myös vihanneksia, joille muovipakkaus on tärkeä säilyvyyden kannalta. Kerroimme aiemmin esimerkiksi paprikoiden säilyttämisestä – tässä muovilla on tehtävänsä.

Paprika kannattaa säilyttää muovikääreessä jääkaapissa, sillä se kuivuu herkästi.

Paprikoiden pintarakenne on haihduttava. Jos paprikan jättää suojaamattomana vaikka pöydälle, voi huomata hyvinkin nopeasti, kuinka se kuivahtaa ja sen rapeus katoaa, Puutarhaliitto ry:n toimitusjohtaja Timo Taulavuori kertoi Ilta-Sanomille.

Ilman muovia kosteus haihtuu jääkaapissa

Myös lehtisalaatti, jäävuorisalaatti ja muut vastaavat muoviin pakatut salaatit säilyvät jääkaapissa parhaiten omassa pakkauksessaan.

– Jos salaatti on jääkaapissa ilman muovipakkausta, se haihduttaa kosteutta jääkaappiin. Muovipakkaus pidentää merkittävästi sen säilyvyysaikaa, Pousin Puutarha Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pousi sanoo.

Jos on ostanut muovipussissa myytävää salaattia, se on hyvä pitää suljettuna jääkaapissa, mutta pussin pintaan voi tehdä pari reikää haarukalla. Näin salaatti säilyy raikkaana hieman pidempään.

Tuoreyrtti kuivuu talvella nopeammin kuin kesällä

Ruukkuyrttien suojamuovilla on vastaava merkitys. Ruukkuyrtin suojamuovi ehkäisee yrttien kuivumista, joten sitä ei kannata poistaa, puutarhatuottaja Vihreä Keiju kertoo sivuillaan.

Erityisesti talvisin sisäilma on kuivaa ja kosteasta kasvihuoneesta tullut ruukkuyrtti saattaa kuivua kotona nopeammin kuin kesäaikaan, sivuilla kerrotaan. Jos ei halua säilyttää yrttejä muovipakkauksessa, niitä pitää kastella. Ruukkuyrtit tarvitsevat runsaasti vettä.

Tuoreyrteistä basilika ja sitruunamelissa eivät sovi jääkaappiin. Ne ovat herkkiä kylmälle. Kun esimerkiksi basilikaa kuljettaa kaupasta kotiin kylmässä säässä, sanomalehti tai jokin muu suoja sen ympärillä estää yrttiä kylmettymästä liikaa.

Ei tomaattia kurkun ja salaatin viereen

Silläkin on säilyvyyden kannalta merkitystä, mitkä tuotteet ovat vihanneslaatikossa vierekkäin.

Salaatit ovat erittäin herkkiä etyleenille, Kasvikset.fi -sivulla kerrotaan. Esimerkiksi jääkaappiin jääneet ylikypsät, vioittuneet ja homeiset tuotteet erittävät etyleeniä ja voivat vaikuttaa muiden tuotteiden säilyvyyteen.

Tomaatteja ei kannata säilyttää vihanneslokerossa kovin pitkään esimerkiksi kurkun ja salaatin vieressä, sillä tomaatti erittää etyleeniä. Etyleenin aiheuttama vioitus kurkuissa, kaaleissa, salaateissa ja yrteissä näkyy kellastumisena, sivuilla kerrotaan.

