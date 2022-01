Kahviasiantuntijaa huvittaa suomalainen tapa – kertoo takuuvarman tavan saada aina hyvää kahvia: ”Moni laittaa ihan liikaa poroja”

Kahviasiantuntija Roosa Jalosen vinkeillä hyvän kahvin keittäminen onnistuu joka kerta.

Kahvin juonti on nautinto, ja kahvia voi juoda monella eri tapaa, Roosa Jalonen sanoo.

Yksi mitta vastaa yhtä kuppia kahvia. Näin meihin on iskostettu kahvinkeittämisen saloja. Tämä monen noudattama ohjenuora kannattaisi kuitenkin unohtaa, ilmoittaa kahviasiantuntija, brittiläisen The Gentlemen Baristas -kahvilayrityksen ja kahvipaahtimon Head of Coffee Roosa Jalonen.

Kahvimitan sijaan porojen annostelussa kannattaakin käyttää vaakaa.

– Nyrkkisääntö on, että kahvinporoja laitetaan 60 grammaa litraa kohti, Jalonen opastaa.

” Moni laittaa ihan liikaa poroja ja ajattelee, että kahvi on siten voimakkaamman makuista. Käytännössä tapahtuu kuitenkin juuri päinvastainen reaktio.

Kahvimittaa käyttämällä poroja tulee laitettua helposti aivan liikaa, varsinkin täysiä pannuja keitettäessä. Usein mitat eivät ole tasaisia, ja eteenkin suurien määrien kohdalla mittavirheet korostuvat.

– Moni laittaa ihan liikaa poroja ja ajattelee, että kahvi on siten voimakkaamman makuista. Käytännössä tapahtuu kuitenkin juuri päinvastainen reaktio, sillä kahvi ei ehdi uuttua kunnolla, jos poroja on liikaa.

Kahvin juonti on nautinto, Roosa Jalonen muistuttaa.

Aliuuttunut kahvi ei todellisuudessa maistu voimakkaalta, vaan enemminkin hapokkaalta, Jalonen varoittaa.

Punnitsemiseen voi käyttää tavallista keittiövaakaa ja mittasuhteet on helppo muistaa: 60 grammaa poroja litraa kohti, ja 30 grammaa poroja puolta litraa kohti.

Jalosta naurattaa suomalainen tapa, johon kuuluu kahvin onnistumisen arviointi joka kerta keittämisen jälkeen.

– Suomalaiset maistelevat, että ’tulipa tällä kertaa hyvä kahvi’ tai että ’tulipa liian laihaa tai ihan myrkkyä’. Punnitsemalla saa joka kerta hyvältä maistuvaa kahvia!

” Suomalaiset maistelevat, että ’tulipa tällä kertaa hyvä kahvi’ tai että ’tulipa liian laihaa tai ihan myrkkyä’.

Varo kitkerää kahvia!

Roosa Jalonen varoittaa myös suomalaisille tutusta tavasta jättää kahvipannu tuntikausiksi levylle seisomaan.

– Mitä pidempään kahvia pitää kuumalla levyllä, sitä kitkerämpää siitä tulee. Uutettu kahvi jatkaa levyllä uuttumista. Sen seurauksena tapahtuu kemiallinen reaktio, joka kitkeröittää kahvia koko ajan enemmän ja enemmän.

Sama kitkeröityminen tapahtuu, jos kahvin lämmittää mikrossa – kuten meillä suomalaisilla on joskus salaisena paheena.

– Itse en laittaisi kahvia mikroon, Jalonen parahtaa.

– Ajattelen kuitenkin, että jokainen saa juoda kahvinsa tavallaan. Jos tykkää kahvista kitkeränä tai haluaa laittaa kahviinsa viisi sokeripalaa, niin mikäs siinä!

” Mitä pidempään kahvia pitää kuumalla levyllä, sitä kitkerämpää siitä tulee.

Myös kahvinkeittimen puhdistamisessa olisi kahviasiantuntijan mukaan parantamisen varaa.

– Joka kerta, kun menen kotiin vanhempieni luokse, joudun ihan ensimmäiseksi puhdistamaan kahvinkeittimen.

– Jostain kumman syystä suomalaisille on todella hankalaa puhdistaa kone esimerkiksi kerran kuukaudessa. En edes halua tietää, millaisia keittimiä ihmisiltä löytyy!

Puhtaalla keittimellä kahvista saa yksinkertaisesti paremman makuista.

– Vesi kannattaa ehdottomasti lisätä keittimeen puhtaalla, erillisellä vesikannulla. Jos käyttää keittimen omaa, pahimmassa tapauksessa likaista pannua, päätyy keittimen sisälle kahvista peräisin olevaa rasvaa, Jalonen huomauttaa.

Kahvista on lupa nautiskella

12 vuotta Lontoossa asunut ja englantilaistunut Roosa Jalonen tunnustaa, että osa perisuomalaisista kahvinjuontitottumuksista on ja pysyy hänellä tiukassa.

– Me suomalaiset juomme englantilaisiin nähden aivan hervottomasti kahvia! Opiskeluaikoina kaverit ihmettelivät kauhuissaan, kuinka minä pystyin juomaan joskus kymmenenkin kuppia päivässä. Nauroin vain, että helposti, olenhan Suomesta!

” Kaverit ihmettelivät kauhuissaan, kuinka minä pystyin juomaan joskus kymmenenkin kuppia päivässä. Nauroin vain, että helposti, olenhan Suomesta!

Yhdessä asiassa Jalonen ei kuitenkaan ole samanlainen kuin me muut suomalaiset: hänen kahvikaapistaan ei löydy suomalaisten rakastamia kahvimerkkejä vaan pienpaahtimoiden kahveja, joita hän nautiskelee tilanteen ja fiiliksen mukaan.

– Moni suomalainen juo aina samaa kahvia, aina maidolla tai ilman. Itse saatan aamulla miettiä, että tänään haluan juoda pähkinäisen ja suklaisen kahvin tai valitsen vaikka etiopialaiset pavut tietyllä tavalla paahdettuna.

– Kahvin juonti on nautinto, ja kahvia voi juoda niin monella eri tapaa. Se tekee kahvista erityisen juoman.

Kahvista onkin siis lupa nautiskella oikein antaumuksella!

– Viimeksi Suomessa vieraillessani keitimme siskoni kanssa kahvia. Sisko totesi, että häntä varten ei tarvitse keittää sitä parempaa ja kalliimpaa kahvia. Olin ihan, että mitä ihmettä! Jos on mahdollista juoda hyvää kahvia, niin miksi et haluaisi juoda sitä?

” Sisko totesi, että häntä varten ei tarvitse keittää sitä parempaa ja kalliimpaa kahvia. Olin ihan, että mitä ihmettä!

Roosa Jalonen suositteleekin kokeilemaan erilaisia papuja ja erilaisia paahtoja ennakkoluulottomasti. Saatat yllättyä positiivisesti, hän kannustaa.

Englannissa juodaan pikakahvia ja take away -kahvia

Roosa Jalonen valitsee kahvin tilanteen ja fiiliksen mukaan.

Roosa Jalosen työnantaja The Gentlemen Baristas on brittiläinen kahvipaahtimo ja kahvilaketju, jolla on 11 kahvilaa ympäri Lontoota. Englantilaisen ja suomalaisen kahvilakulttuurin erot ovat tulleet Jaloselle vuosien saatossa hyvin selviksi.

Suodatinkahvia rakastavat suomalaiset valitsevat usein kahvilassakin suodatinkahvin, mutta Englannissa kahvilat myyvät pääasiassa erikoiskahveja - erityisesti cappuccinoa.

– Englannissa kahvin take away -kulttuuri on myös aivan eri kuin Suomessa, jossa kahvi nautitaan useimmiten kotona.

Kotonaan englantilaiset eivät juurikaan panosta kahviin vaan juovat enimmäkseen pikakahvia. Kun suomalaisesta kodista löytyy lähes poikkeuksetta kahvinkeitin – vaikka omistaja ei kahvia joisikaan – on tilanne Englannissa toinen.

Myös brittiläisillä työpaikoilla kahvikulttuuri eroaa suomalaisesta, jossa perinteisesti keitetään taukotilan keittimellä täysi pannu kahvia kaikille juotavaksi.

– Täällä jokainen hakee oman take away -kahvinsa kahvilasta, Jalonen kertoo.