Suomalaiset kertovat omaa keittiöarkea mullistaneita niksejä: ”Oma iso oivallukseni...”

Keittiössä toimiminen helpottuu, kun turhat tavarat karsitaan pois ja tiskivuoret selätetään.

Kukapa ei rakastaisi arkea sulavoittavia niksejä! Vauva.fi-keskustelupalstalla keskustellaan siitä, mitkä oivallukset ovat muuttaneet keittiön arkea näppärämmäksi.

Keskustelun aloittajan mielestä on näppärä säilyttää sähkölaitteet kaapissa aina valmiiksi koottuna. Näin laitteiden osia ei tarvitse metsästää ympäri keittiötä.

– Eli käsivatkaimen vispilät ovat kiinni rungossa eivätkä lastojen ja kauhojen seassa vetolaatikossa. Samoin sauvasekoitin on koottuna kaapissa, ja monitoimikone valmiiksi asennettuna yleisintä käyttöä varten. Jostain syystä meillä esimerkiksi vispilät kuuluivat vuosia tarvikekoriin, josta niitä oli joka kerta mahdoton löytää.

Hän vinkkaa myös leikkuulaitojen värikoodaamisesta eri käyttötarkoituksiin.

Idea saa kannatusta muiltakin, vaikka osa pitää vinkkiä hyödyttömänä: pestäänhän leikkuulaidat kuitenkin joka käytön jälkeen.

– Minä kyllä kannatan niitä erivärisiä leikkuulautoja, sillä esimerkiksi lihasta voi jäädä lautaan jäämiä, vaikka kuinka hyvin pesisi. Minulla on keltainen kaloille, valkoinen vihanneksille ja sininen lihalle. Kaikki muistavat myös, mitä milloinkin käytetään, ja ihan joka käytön jälkeen pestään huolella, eräs kommentoi.

Yksi keskustelija puolestaan vinkkaa käyttämään tarpeeksi suurta leikkuulautaa kasvisten pilkkomiseen.

– Ruokaa tehdessä on usein paljon erilaisia vihanneksia paloiteltavana. Pienen laudan kanssa ärsyttää, kun pilkotut kasvikset vyöryvät pöydälle, eikä viitsisi kauheasti kulhojakaan käyttää siirrelläkseen rehuja pois tieltä. Ison leikkuulaudan reunalle saa kätevästi kasattua paljon tavaraa.

Hanki keittiöön vain ne tavarat, joita tarvitset

Tarvitsetko todella monta erilaista pitsaleikkuria?

Yksi yleisimmistä vinkeistä keskustelupalstalla on kaiken turhan karsiminen kodin sydämestä.

– Hanki keittiöösi vain ne tavarat, joita tarvitset. Tämä ei todellakaan ole itsestään selvä asia. Jos et harrasta leipomista, et tarvitse yleiskonetta. Jos et tee kermavaahtoa, et tarvitse sähkövatkainta. Jos et syö leipää, et tarvitse leipäkonetta. Todennäköisesti et myöskään tarvitse popcorn-konetta, jäätelökonetta, kananmunankeittokonetta ja niin edelleen. Jos sinulla on kone, jota et tarvitse, myy tai anna se pois.

Lisäksi keittiön laatikoista kannattaa poistaa turhat tupla- ja triplatavarat.

– Tyhjennä keittiön laatikostot ja käy läpi jokainen lusikka, kauha ja pitsaleikkuri. Jos sinulla on useita versioita samasta tuotteesta, poista varakappaleet. Jos et tarvitse kakunkoristelupursotinta, heitä se pois. Jos sinulla on 2 pitsaleikkuria, heitä toinen pois. Tämä toimenpide tuo valtavasti lisää tilaa.

– Kun meille tehtiin keittiöremontti, kaappien määrä vähennettiin puoleen. Tuli ilmavampi keittiö ja päästiin kaikesta turhasta tavarasta eroon. Keittiötarvikkeet menivät kirpparilla erittäin hyvin kaupaksi. Mietin, että käyn kaapit tänään vielä kerran läpi, siellä on yhä mukeja ja kulhoja joita ei koskaan käytetä. Ne joutavat pois.

Lisäksi juhla-astiat ja -aterimet sekä erilaiset sesonkitavarat kannattaa sijoittaa jonnekin muualle kuin arkikäytössä oleviin kaappeihin ja laatikoihin, palstalla vinkataan.

Hyvästit haiseville rättimytyille!

Keskustelu tarjoaa myös runsaasti käytännön vinkkejä ruuanlaittopuuhiin.

– Pidän keittiöpyyhettä aina lanteilla, kun touhuan keittiössä. Siihen saan kuivattua heti esimerkiksi pestyt kasvikset ja niistä roiskuneen veden ja kädet pysyvät kuivina. Saatan myös tiskata vaikka jonkun kattilan ja kuivata sen saman tien. Pyyhe heiluu koko ajan siinä, ja usein se meneekin yhden kokkailukerran jälkeen pyykkiin. Ennen tätä käytäntöä kulutin paljon talouspaperia ja etsin koko ajan rättiä – ja lopuksi unohdin sen rätin aina jonnekin pöydän kulmalle myttyyn!

– Käytän pestäviä rättejä. Vaihdan rätit usein ja pesen pyykinpesukoneen kuumimmassa ohjelmassa isomman määrän kerralla.

Panosta puhtaaseen ja terävään veitseen

Moni kommentoija muistuttaa, että keittiön näppärin kapistus on hyvin teroitettu veitsi:

– Terävät veitset ovat kaiken a ja o. Ja hyvät leikkuulaudat. Veitsitunkki on myös hyvä.

– Itse käytän vain yhtä veistä, ja sen veitsen täytyy olla puhdas koko ajan, eräs kirjoittaa ja kertoo jopa piilottaneensa keittiön parhaan veitsen mieheltään, joka ei muista huoltaa veistä käytön jälkeen.

– Hän ihmetteli, että miten hänen veitsensä ovat aina niin tylsiä. Kerroin, että teroitan tuon oman veitseni useita kertoja viikossa.

Osa keskusteluun osallistuneista vannoo kuitenkin veitsen sijaan keittiösaksien nimeen.

– Saksilla avaa pakkaukset, pätkii sipulinvarret ja kypsät spagetit, tekee persilja- ja pekonisilput, leikkaa pizzan ja puolittaa nahalliset lohifileet, jotta nämä mahtuvat pannulle vierekkäin. Ja paljon muuta.

Ei enää sipuli-itkuja!

Sipuli-itkujen välttämiseksi keskustelijat vinkkaavat kokeilemaan sipulien liotusta ennen kuorimista tai kuorimaan sipulit liesituulettimen alla.

Eräällä kirjoittajalla on puolestaan oiva vinkki hävikin vähentämiseksi:

– Kokeile joskus syödä kaapit tyhjäksi. Samalla estät vanhentuvien tuotteiden turhan hävikin. Syö säilykkeitä, pakastemarjoja ja muita tuotteita mahdollisimman kekseliäästi, kunnes kaapit alkavat olla tyhjinä. Tämä on myös aivojumppaa ja yhteistä pulmanratkaisua koko perheelle.

Sama kirjoittaja muistuttaa järjestelmällisyyden tärkeydestä. Kun hankkii keittiöön varapakkauksia, ei kulutustavaroiden loppuminen keskeytä ruuanlaittopuuhia.

– Suurimmalle osalle keittiön kulutustavaroista on aina varapakkaus valmiina. Kun ottaa viimeisen palan foliota tai leivinpaperia, niin uusi paketti on jo odottamassa valmiina ja seuraavalla kauppakäynnillä ostetaan uusi taas odottamaan.

Ruuanlaitto ja leipominen ovat pääasiassa tiskaamista

Suurella osalla elämää mullistaneet keittiöniksit liittyvät tavalla tai toisella siisteyteen.

– Pidän tiskialtaan puhtaana puhdistuskiven avulla. On myrkytön ja tehokas. Pesen altaan sillä pari kertaa viikossa.

– Minun hyödyllisin keittiöoivallukseni on ollut se, että ruoanlaitto ja leipominen ovat pääasiassa tiskaamista. Nykyään pesen tai ladon tiskikoneeseen likaiset astiat sitä mukaa kun niitä tulee, eikä keittiö pääse enää räjähtämään hallitsemattomaksi kaaokseksi.

– Oma iso oivallukseni on ollut se, että astianpesukonetta ei tarvitse pakata täyteen. Parempi pestä vaikka päivittäin löyhästi täytetty kone. Löyhästi ladotut astiat puhdistuvat paremmin ja kone on kiva ja helppo tyhjentää.

Kun astioita pesee usein, löytyy kaikkea aina puhtaana, kun likaiset astiat eivät muhi koneessa pesuvuoroa odottamassa. Lisäksi kokkailukynnys on laskenut, kun ruuanlaittovälineet ovat takuuvarmasti puhtaana, kirjoittaja pohtii.

– Kun laitan astianpesukoneen päälle, laitan sinne myös tiskirätin, astianpesuharjan ja -sienen. Ja kaikki on sitten kerralla puhtaana päivittäin, eräs toinen vinkkaa.

Toimiva keittiö on siisti ja omiin tarpeisiin sopiva

Siisti ja puhdas keittiö tuottaa mielenauhaa, eräs kommentoi.

Moni tykkää pitää keittiön tasot tyhjinä, muuten tavarakasat alkavat pikkuhiljaa vallata keittiötä.

– En pidä enää tiskialtaan ympäristössä juuri mitään. Kun keittiö on siivottu, jää pelkkä tiskirätti hanan päälle kuivumaan. Loput tarvikkeet eli tiskiharja, astianpesuaine ja käsisaippua pidetään allaskaapissa, josta ne on sitten helppo nostaa esille tarvittaessa. Tiskialtaan ympäristö on meillä aika ahdas nurkka, jossa on vain yksi allas ja pienenpieni tiskipöytä. Tällä systeemillä keittiö näyttää tosi paljon siistimmältä ja altaan ympäristö on myös helpompi putsata ja kuivata.

– Siisti ja puhdas keittiö tuottaa mielenrauhaa. Sama pätee kaappien ja jääkapin sisältöön. Esimerkiksi terveellistä ruokavaliota on helpompi noudattaa, kun keittiössä ei vallitse kaaos. Pese myös keittiön ikkuna säännöllisesti. Auringonvalo haluaa päästä keittiöösi!

Sama kirjoittaja muistuttaa, että loppujen lopuksi näppärin keittiö on omiin tarpeisiin sopiva.

– Sisusta keittiö niin, että siitä on juuri sinulle hyötyä. Älä välitä muodista. Jos muodissa ovat avokaapit ja sinä olet laiska siivoaja, jätä avokaapit sikseen ja valitse kaapit suosiolla. Älä mieti mikä on muodissa, mitä joka viikko leipovalla kaverillasi on tai mitä vanhempiesi kotona oli. Sinä olet aikuinen ja saat tehdä itsellesi juuri sellaisen keittiön, mistä pidät.

