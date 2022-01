Ruokakirjailija Jonna Vormalan kalasoppa on klassinen, mutta lopussa lisättävät ainekset tekevät keitosta erityisen maukkaan.

Jonna Vormala on saanut vinkin kalasopan maustamiseen entiseltä työkaveriltaan.

Ruokakirjailija Jonna Vormalan uutuuskirjassa Keittokeittokirja (Otava) esitellään 40 upeaa keittoreseptiä. Kirjan jokaisen ohjeen kerrotaan olevan suoraan Vormalan viisihenkisen perheen ruokapöydästä.

Vormala pitää keittoja toimivina ruokina monesta syystä.

– Keitto ruokana edustaa minulle kaikkea, mitä ruoanlaitolta kaipaan: Arjessa nopeutta, terveellisyyttä, edullisuutta, kasvispainotteisuutta sekä sitä, että kerralla voi valmistaa ison satsin, hän kertoo.

Arkisten ruokapulmien helpottamiseksi kirjan lopussa on esimerkiksi mitä keittoa tekisin? -hakemisto. Siinä ohjeita löytyy eri kategorioista, kuten vaikkapa “jos aikasi on kortilla” tai “jos aiot syödä koko kattilallisen kerralla”.

Työkaverin vinkki

Suurin osa kirjan resepteistä on kasvispohjaisia, mutta joukossa on myös ihastusta herättävä lohisopan ohje. Kyseisen kalakeiton jujuna ovat ruskistettu voi ja sitruunamehu. Muutoin ohje on melko klassinen lohikeiton resepti.

Vormala kertoo kirjassaan saaneensa idean voi ja sitruunamehu -lisään entiseltä työkaveriltaan. Hän kertoo kirjassa lisäksi, että helsinkiläisen Elite-ravintolan lohikeitto on hänen kuopuksensa suosikki lohikeitoista, mutta nuo kaksi ainesosaa lisäämällä kärkisija ei olekaan lapsen mielestä enää niin selkeä.

Jonna Vormala on kirjoittanut reseptikirjoja aiemmin myös salaateista.

Lohisoppa

400 g lohifileetä

½ tl + ½ tl suolaa

400 g kiinteää perunaa (4 keskikokoista perunaa)

150 g porkkanaa (1 iso porkkana)

50 g sipulia (1 pieni sipuli)

25 g voita

7 ½ dl kalalientä

1 laakerinlehti

5 maustepippuria

2 ½ dl kermaa

valkopippuria

iso kourallinen tilliä

Päälle:

50 g voita ruskistettuna

2 rkl sitruunamehua

Valmistusohjeet:

Aloita keiton päälle tulevan voin ruskistamisesta. Sulata 50 grammaa voita kattilassa ja paahda sitä keskilämmöllä sekoitellen, kunnes väri on muuttunut kauniin pronssiseksi ja tuoksu selvästi pähkinäiseksi. Kaada paahtunut voi kulhoon jäähtymään. Hetken seistessään paahtunut hera painuu pohjalle ja pääset lusikoimaan ruskeaa kultaa soppasi kruunuksi. Purista myös sitruunamehu valmiiksi. Jos lohifileessäsi on vielä nahka ja/tai ruodot, poista ne. Leikkaa lohi parisenttisiksi kuutioiksi. Ripottele päälle puolikas teelusikallinen suolaa ja siirrä kalapalat sivuun. Pese tai halutessasi kuori perunat ja paloittele ne. Kuori ja viipaloi porkkana. Porkkana kypsyy hitaammin kuin peruna, joten leikkaa se selvästi perunoita pienemmiksi paloiksi. Sulata voi kattilassa, lisää sipulit ja kuullota muutama minuutti. Lisää perunat ja porkkanat ja paista muutama minuutti lisää. Lisää kalaliemi, laakerinlehti ja maustepippurit. Kuumenna kiehuvaksi ja anna poreilla hiljaa kannen alla, kunnes perunat ja porkkanat ovat lähes kypsiä, noin 10 minuuttia. Lisää kerma, puoli teelusikallista suolaa sekä lohipalat ja kuumenna vielä pari minuuttia. Lopuksi rouhi joukkoon valkopippuria ja lisää iso kourallinen hienonnettua tilliä. Tarkista maku. Viimeistele annokset nostelemalla jokaiselle soppalautaselle pieni lusikallinen sitruunamehua sekä toinen, isompi lusikallinen ruskistettua voita.

Lähde ja resepti: Jonna Vormala, Keittokeittokirja (Otava 2021)