Näin syntyy puolessa tunnissa valmistuva mäiskybroileri – ja helppo kikka testata sen kypsyys

Uunissa kypsennetty kokonainen broileri tarjotaan juustoisen muusin kera.

Oheisessa ohjeessa käytetään valmistustapaa, jonka ansiosta kokonainen broileri kypsyy kuumassa uunissa jopa puolessa tunnissa. Lintu nimittäin litataan lihanuijalla perhosen muotoon ennen uuniin laittamista.

Littaamisen jälkeen broileriin hierotaan maustetahnaa, joka syntyy valkosipulista, tuoreesta rosmariinista, voista ja kokojyväsinapista. Samalle pellille broilerin kanssa laitetaan paahtumaan salottisipuleita ja puolitettuja valkosipuleita.

Broilerin kypsyys on hyvä varmistaa tikulla: jos tikulla kokeiltaessa reiästä tuleva neste on kirkasta, lintu on kypsä.

Tässä ohjeessa mäiskybroilerin lisukkeeksi tehdään herkullinen gruyère-juustolla höystetty perunamuusi.

Ohjeen löydät Sopasta!