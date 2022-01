Tiedätkö, mitä eroa on voi- ja leivinpaperilla? Asiantuntija kertoo pari kullanarvoista kikkaa, joista hyötyy jokainen kotikokki

Yleiset virheet leivinpaperin käytössä aiheuttavat paloturvallisuusriskin.

Tiesitkö, että kaikki leivinpaperit eivät sovi korkeissa lämpötiloissa käytettäviksi? Osa leivinpaperimerkeistä sopii esimerkiksi vain 225 asteeseen asti. Sitä korkeammassa lämpötilassa leivinpaperi voi syttyä palamaan uunissa.

– Tosi harva lukee leivinpaperien pakkausmerkintöjä. Jos tietää, että tekee ruokaa uuninsa korkeimmilla lämpötiloilla, kannattaa ottaa tavaksi lukea tekstit pakkauksen kyljestä ja varmistaa, että leivinpaperi sopii siihen, Marttaliiton kotitalousasiantuntija Salla Kinnunen sanoo.

Esimerkiksi osa korona-ajan hiteiksi nousseista ruoista on sellaisia, joiden kanssa leivinpaperin valinnassa kannattaa olla tarkkana.

– Vaikkapa pizzojen ja hapanjuurileivän valmistamiseen käytetään korkeita lämpötiloja.

Kinnusen mukaan toinen paloturvallisuusriskin aiheuttava asia on väärän kokoinen leivinpaperi.

– Leivinpaperia myydään rullana ja valmisarkkeina, joita on vieläpä eri kokoisina. Jos leivinpaperi on liian iso, se voi osua uunin kuumimpiin osiin eli seiniin tai kattoon, joissa on vastuksia. Silloin on riski, että se syttyy palamaan, vaikka paperi itsessään kestäisi sitä lämpötilaa, jossa ruokaa valmistetaan.

Esimerkiksi vuokaruokia valmistaessa kannattaa huolehtia, että leivinpaperi ei tule reunoilta liikaa yli. Sen voi leikata saksilla oikean kokoiseksi ja paloturvallisemmaksi.

Marttojen niksit leivinpaperin käyttöön

Kinnunen kertoo, että hänellä on tapana käyttää leivinpaperia kantena.

– Se estää ruoan palamisen pinnalta, kun paistaa vaikkapa piiraita tai vuokaruokia. Niissä voi kestää kauan ennen kuin ruoka on sisältä kypsä, mutta pinta saattaa alkaa ruskistua nopeastikin. Leivinpaperi ruoan päällä estää sen, mutta ruoka kypsyy silti kauttaaltaan.

Hän vinkkaa, että kikka toimii myös silloin, jos vaikkapa uunivuokaan ei löydy kantta, mutta reseptissä neuvotaan kypsentämään ruokaa uunissa kannen alla.

Toinen leivinpaperivinkki liittyy paistamiseen.

– Pannulle ei tarvitse laittaa rasvaa, jos paistaa ruoan leivinpaperin päällä. Se estää ruoan tarttumisen pannun pintaan.

Kinnunen vinkkaa, että kikka toimii esimerkiksi kalan tai halloumin paistamisessa.

– Ne pinttyvät rasvaisuutensa vuoksi herkästi pannun pintaan. Moni inhoaa tiskaamista sen jäljiltä. Leivinpaperin avulla pääsee helpommalla tiskaamisessa.

Kinnunen ohjeistaa, että leivinpaperin oikeanlainen lajittelu riippuu asuinpaikasta.

– Monissa paikoissa sen voi laittaa biojätteeseen, mutta esimerkiksi Helsingin alueella vain biohajoaviksi merkityt leivinpaperit saa laittaa bioastiaan. Kannattaa katsoa oman alueen ohjeistus siitä, miten leivinpaperi kannattaa kierrättää.

Leivinpaperin ja voipaperin erot

Moni sortuu ostamaan vahingossa voipaperia leivinpaperin sijaan. Sitä ei kannata käyttää vahingossakaan uunissa.

– Suurin ero leivin- ja voipaperin välillä on, että jälkimmäinen ei kestä kuumuutta.

Sen lisäksi, että voipaperi syttyy herkästi palamaan, se pilaa myös ruoan.

– Yleensä käy niin, että elintarvike, jota yritetään valmistaa, tarttuu voipaperiin ja on sitten syömäkelvoton.

Leivinpaperin pinnassa on silikonia, mikä estää ruoan tarttumisen siihen.

Mihin voipaperi sitten soveltuu?

– Sitä voi käyttää eväiden pakkaamiseen tai elintarvikkeiden säilyttämiseen jääkaapissa. Ruoan kosteus säilyy paremmin voipaperissa kuin leivinpaperiin pakattuna. Esimerkiksi raa’an kalan ja eväsleivät pakkaisin voipaperiin ennemmin kuin leivinpaperiin.

Kinnunen toteaa, että moni poistaa esimerkiksi foliorullan, kelmun, leivinpaperin ja voipaperin kartonkipakkauksista ja säilöö rullat sellaisinaan. Hän kertoo niksin, jolla voi- ja leivinpaperin erottaa toisistaan tällaisessakin tilanteessa.

– Jos yrittää kiinnittää teippiä, niin leivinpaperin pintaan se ei tartu, mutta voipaperiin tarttuu.

Lopuksi Kinnunen muistuttaa, että jokaisessa keittiössä kannattaa pitää sammutuspeitettä, sillä juuri keittiössä sattuu paljon paloja.