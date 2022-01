Ei ole ihan sama, mitä kaurajuomaa kahviinsa lorauttaa – barista kertoo vinkkinsä: ”Nämä kaksi asiaa ratkaisee”

Hyvä kahvi on makuasia, mutta kauramaidon kohdalla kannattaa valita barista-käyttöön suunniteltu tuote.

Noin joka kahdeksas suomalainen juo kahvinsa useimmiten kauramaidon kanssa. Nuorimmista eli 18–24-vuotiaista jo lähes joka kolmas kaataa kahviinsa useimmiten kaurajuomaa. Asia käy ilmi Oatly Suomen teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi tuhat 17–75-vuotiasta suomalaista.

Kauramaitoa onkin viime vuosina ilmestynyt lehmänmaidon rinnalle tarjolle niin kahviloihin kuin kioskeihin. Samalla kauppojen kasvipohjaisten juomien valikoima on laajentunut. Siksi kahviin kaadettavaa kaurajuomaa valitessa voi mennä sormi suuhun.

Lue lisää: Testasimme 9 kahviin tarkoitettua kaurajuomaa – edullinen merkki ja klassikko jakoivat kärkisijan

Kaurajuomassa on oltava rasvaa ja proteiinia

Kaurajuomaa ostaessa kannattaa valita tuote, joka on tarkoitettu nimenomaan kahvin kanssa nautittavaksi, Niina Varjoranta kertoo. Hän on Mokkamestareiden kahvikouluttaja, barista ja myymäläpäällikkö.

– Ne on suunniteltu kahvin kanssa nautittaviksi, jolloin tuotteissa on huomioitu kuumuuden kesto ja se, miten tuote käyttäytyy kahvin kanssa. Tärkein asia onkin valita barista-käyttöön tarkoitettu tuote, kun valitsee kaurajuomaa kahviinsa.

Barista-tuotteissa on katsottu rasvan ja proteiinin määrät tarkasti.

– Ne vaikuttavat suutuntumaan eli siihen, kuinka täyteläinen maku on. Mitä enemmän rasvaa ja proteiinia, sitä täyteläisempi ja paksumpi suutuntuma.

Etenkin jos kaurajuomaa aikoo vaahdottaa, proteiinipitoisuus on tärkeää. Varjorannan mukaan korkea proteiinipitoisuus mahdollistaa paremman vaahdon tekemisen.

– Samasta syystä baristat suosivat rasvaisempia ja proteiinipitoisia lehmänmaitojakin.

Lue lisää: Cappuccino tehdään harvoin oikein, asiantuntija kertoo – tällaiset ovat suosittujen maitokahvien selkeät erot

Varjoranta suosittelee maistamaan erilaisia kauramaitoja.

– Niissä on paljon makueroja: osassa kauran maku on hallitseva, osassa miedompi. Täytyy löytää, mikä on itselle toimivin.

Kahvin valinta on makuasia

Kahvin suhteen Varjorannalla ei ole antaa erityistä suositusta.

– Maullisesti kahvivalinta on tietysti tärkeässä roolissa, mutta on makuasia, mikä on itselle toimivin.

Jos esimerkiksi pitää raikkaasta ja hedelmäisestä kahvista, Varjoranta suosittelee maistelemaan väliamerikkalaisia kahveja erilaisten kauramaitojen kanssa, jotta itselle paras makuyhdistelmä löytyy.

Oatlyn tiedotteessa neuvotaan, että kaurajuomien kanssa sopivat erityisen hyvin suklaisen makuprofiilin kahvit. Kahvi kehotetaan valitsemaan tummapaahtoisena.

– Näitä makuprofiileja löytyy muun muassa eteläamerikkalaisista ja indonesialaisista kahveista. Tummemmat paahdot toimivat paremmin kaurajuoman kermamaisen ja kauraisen maun kanssa, kahviasiantuntija Jarno Peräkylä sanoo tiedotteessa.

Hän toteaa kuitenkin myös, että makuja on monia. Osan mielestä kaurajuoma maistuu parhaalta vaaleapaahtoisen ja marjaisen kahvin kanssa.

Lue lisää: Vuoden paras suodatinkahvi valittiin – raati maisteli sokkona 19:ää eri kahvia

Pyysimme barista Niina Varjorantaa jakamaan reseptin, jossa kahvin ja kauramaidon liitto pääsee erityisen hyvin oikeuksiinsa.

– Ensimmäisenä mieleen tulee talviseen kylmään säähän sopiva ja tällä hetkellä suosittu inkiväärilatte. Tässä kaurajuoma ja kahvi menevät tosi kivasti yhteen!

Inkiväärilatte kauramaidolla

tuplaespresso tai noin 1 dl vahvaa suodatinkahvia

3 dl baristakäyttöön suuniteltua kaurajuomaa

1 tl hunajaa

¼ tl jauhettua inkivääriä

Valmistusohjeet: