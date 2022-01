Testasimme uutuusravintolan hotdogit – ”Nakissa ei ole valittamista, mutta kastikkeille tyly tuomio”

Uutuusravintolan hotdogien hinta-laatusuhde on kohdallaan.

Ruokatilausten suosio ei ota laantuakseen. Kerroimme aiemmin, että Foodoran suosituin ruoka vuonna 2021 oli pizza. Woltissa Helsingin alueen suosituin ruoka oli hampurilaisateria.

Vaikka pikaruoka oli kattavasti edustettuna listalla, kummankaan yrityksen suosituimpien annosten joukkoon ei mahtunut amerikkalaista klassikkoa, hot dogeja. Nyt asiaan on kenties tulossa muutos, kun Foodora avasi tällä viikolla uuden hampurilaisiin ja hodareihin keskittyneen ravintolansa.

– Foodoran ylivoimaisesti suosituin tuote on fantasia-pizza, joten nyt päätimme tuoda sen myös hot dogin muotoon, yrityksen tiedotteessa kerrotaan.

Testasimme Buns & Dogs -virtuaaliravintolan kaksi hot dogia. Ravintolan ruokia ei voi syödä paikan päällä, vaan niitä saa ainoastaan tilattua kotiin.

Testasimme klassikon ja fantasia-hodarin

Testattaviksi tuotteiksi valikoituvat Classic hotdog ja Fantasia hotdog. Fantasia-annokseen saa nimensä mukaisesti valita täytteet itse.

” Sämpylä ei jää kiinni kitalakeen.

Kummassakin annoksessa on briossisämpylä, jonka välissä on kaksi nakkia. Sämpylän rakenne ja suutuntuma on miellyttävä. Se ei jää kiinni kitalakeen, kuten kaupan hotdog-sämpylöillä on tapana. Myöskään nakeissa ei ole valittamista – ne ovat tavallista maukkaampia.

Valitsin Fantasia-hodariin täytteeksi

sriracha-majoneesin,

paahdetun sipulin,

kimchin ja

korianterin.

Makuyhdistelmä toimii – joskin sämpylän välissä oleva korianteri on hieman nuupahtanut kuljetuksessa. Kimchistä ja sriracha-majoneesista puuttuu puolestaan tulisuus, jota olisin täytevalinnoiltani kaivannut. Nakki on annoksen mausteisin osa.

” Annos ui kastikkeissa.

Fantasiahodarin täytteiksi valitut sriracha-majoneesissa ja kimchissä olisi saanut olla enemmän potkua.

Perinteisessä hodariversiossa lisukkeina on

makeaa sinappia,

kaalia,

paprikamajoneesia ja

paahdettua sipulia.

Annos ui kastikkeissa, minkä vuoksi osa hodarista jää syömättä. Sinappia tuntuu olevan enemmän kuin paprikamajoneesia, sillä sen maku puskee paprikan aromin ohi.

Molempien hodarien hinta on 6,50 euroa. Ravintolan hotdogien hinta-laatusuhde on siis varsin hyvä.

Klassisen hotdogin kastikkeet olivat kuljetuksen aikana levinneet. Kastikkeita piti pyyhkiä sämpylän pinnalta, jotta annoksen sai syötyä sotkematta.

Ravintolan juomavalikoimassa on valitettavasti vain sokeria sisältäviä limsoja. Suolaisen hodarin kanssa minulle olisi maistunut kivennäisvesi tai muu sokeriton virvoke. Hodarien lisäksi ravintolan ruokalistalla on kolme erilaista hampurilaista, lisukkeeksi on tarjolla lankkuperunat. Myös dippejä voi tilata erikseen.

Helsingin lisäksi Buns&Dogs -ravintolan annoksia saa Espoossa, Vantaalla, Riihimäellä, Tampereella, Jyväskylässä, Kajaanissa ja Oulussa.