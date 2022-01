Näitä sipsejä suomalaiset rouskuttavat eniten – yksi maku on ylitse muiden

Lidl, Kesko ja S-ryhmä paljastivat, mitä sipsejä suomalaiset ostivat viime vuonna eniten.

Pyysimme S- ja K-ryhmiltä sekä Lidliltä tietoa kauppojen viime vuoden myydyimmistä sipseistä. Erityisesti yksi maku korostuu listoilla: kermaviilin ja sipulin makuyhdistelmä.

Listoilla on paljon myös perussipsejä, joita ei ole maustettu suolaa kummemmalla mausteella. Näitä pusseja suomalaiset kantavat kotiin ja illanistujaisiin kenties dippien kera. Mieto maku ei vie liikaa huomiota dipiltä ja maistuu juhlavieraillekin erikoisempia makuja varmemmin.

Keskon ja S-ryhmän asiakkaiden sipsimaku on hyvin samanlainen. Tosin Keskon kaupoista kannetaan kotiin S-ryhmää useammin Taffel Raffel -sipsikierteitä. S-ryhmän top10-listalla on puolestaan Taffel Grills -sipsipussi, joka ei yltänyt Keskon viime vuoden myydyimpien sipsien listalle. Muutoin molemmissa on myyty samoja pusseja.

Lidlistä kerrotaan, että heidän asiakkailleen maistuvat erityisesti maalaisperunalastut. Myös Lidlissä asiakkaat valitsevat usein kermaviilin ja sipulin yhdistelmän. Lisäksi kermaviilin ja juuston yhdistelmä päätyy monen ostoskärryihin.

Myydyimmät sipsit vuonna 2021

Lidlin myydyimmät sipsit:

Suolatut maalaisperunalastut

Tilli & kermaviili maalaisperunalastut

Sourcream & Cheese

Sourcream & Onion

K-ryhmän myydyimmät sipsit ja snäksit satunnaisessa järjestyksessä:

Pringles original

Estrella linssisnacks, sourcream and onion

Taffel juustosnacks

Taffel Broadway -perunalastu

Pringles sweet paprika

Estrella Manhattan sourcream/onion

Taffel Raffel snacks -perunakierre

Pringles sourcream & onion

Taffel Sips poimuperunalastu

Estrella Herkku Chips

S-ryhmän myydyimmät perunalastut ja snäksit aakkosjärjestyksessä: