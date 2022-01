Tässä ovat kauppojen suosituimmat makeiset: joukossa uutuus ja karkkihyllyn klassikoita

Etenkin irtokarkit ja suklaa ovat suomalaisten mieleen kauppojen myyntidatan perusteella.

Kauppojen makeishyllyt notkuvat herkkuja nykyään pienimmissäkin lähikaupoissa ja -kioskeissa. Selvitimme, mitkä ovat Suomen suurten kauppatoimijoiden myydyimmät makeiset.

Sekä Keskon että S-ryhmän myydyimpien makeistuotteiden joukossa on irtokarkit. Lisäksi listoilta löytyy hyvä edustus erilaisia suklaisia herkkuja. Molempien ketjujen myydyimpien 10 makeistuotteen joukossa on etenkin Fazerin valmistamia herkkuja: Karl Fazer Crunchy -patukka, maitosuklaakonvehdit sekä maitosuklaa- ja hasselpähkinäsuklaalevyt ovat kummassakin listauksessa. Lisäksi molempien ruokajättien listauksessa on Cloetan valmistama Tupla Maxi -suklaapatukka.

Kiinnostava yksityiskohta on, että kummallakin listalla on Suffeli-suklaa. Keskon listalla on eritelty, että kyseessä on nimenomaan suklaalevyversio tutusta suklaasta. Kyseinen Fazerin suklaalevy tuli kauppoihin vasta 2021 alkuvuodesta, mutta näyttää nousseen suomalaisten suosioon nopeasti.

Keskon listauksessa ei ole yhden yhtä karkkipussia. S-ryhmän listauksesta niitä löytyy kolme, joista kaikki ovat Fazerin Remix-sarjan pusseja.

Tiedustelimme asiakkaita kiinnostaneita makeisia myös Lidlistä, josta kerrottiin, että asiakkaiden suosioon on viime vuoden aikana noussut erityisesti Way to go -suklaa. Siinä käytetyn kaakaon kerrotaan olevan Reilun kaupan periaatteiden mukaan valmistettua, ja osa myyntituloista ohjataan viljelijöiden kouluttamiseen.

Kauppojen myydyimmät makeiset 2021

S-ryhmän myydyimmät makeiset on listattu aakkosjärjestyksessä. Kesko puolestaan kertoi myydyimmät herkut satunnaisessa järjestyksessä.

S-ryhmän myydyimmät makeiset:

Cloetta Tupla Maxi

Fazer Remix -karkkipussi

Fazer Remix + choco -karkkipussi

Fazer Remix mad -karkkipussi

Irtonamuja-makeiset

Karl Fazer Crunchy -suklaapatukka

Karl Fazer hasselpähkinäsuklaalevy

Karl Fazer maitosuklaakonvehti

Karl Fazer maitosuklaalevy

Karl Fazer Suffeli riisipuffisuklaa

Keskon myydyimmät makeiset:

Pätkis Maxi Crunchy -patukka

Karl Fazer Crunchy -suklaapatukka

Irtomakeiset

Fazer maitosuklaalevy

Karl Fazer maitosuklaakonvehti

Kinder Surprise suklaamuna

Tupla Maxi -suklaapatukka

Fazer hasselpähkinäsuklaalevy

Fazer Geisha Crunchy -suklaapatukka

Karl Fazer Suffeli riisipuffisuklaalevy

