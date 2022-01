Näiden juomien suosio on noussut marketeissa huimasti – myynti yli tuplaantunut kahdessa vuodessa

Alkoholittomat oluet, siiderit, lonkerot, mocktailit ja viinit ovat nousseet kauppojen valikoimien kestosuosikeiksi.

Alkoholittomien juomien suosio on kasvanut kovalla vauhdilla. Tipaton tammikuu, uuden vuoden lupaukset ja sober curious -ilmiö saattavat kiihdyttää suosiota entisestään, kaupoista arvellaan.

– Terveyteen ja hyvinvointiin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota, ja sober curious -ilmiö on nostanut jo useamman vuoden päätään. Nämä molemmat trendit ovat lisänneet alkoholittomien juomien suosion kasvua, Keskon päivittäistavaratoimialan teollisten tuotteiden osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä sanoo tiedotteessa.

K-ryhmän tiedotteessa kerrotaan, että asiakkaat odottavat alkoholittomien juomien laajuuden olevan lähes vastaava kuin alkoholillisten. K-ryhmän keskitetyssä valikoimassa on lähes 300 alkoholitonta juomaa. Joukossa on oluita, siidereitä, lonkeroita, mocktaileja ja viinejä. Kahden vuoden takaiseen verrattuna alkoholittomien oluiden myynnin kerrotaan kehittyneen 118 prosenttia. Siidereiden, lonkeroiden ja moctailien myynti on noussut samassa ajassa 94 prosenttia.

Myös S-ryhmän tiedotteessa kerrotaan, että alkoholittomien panimojuomien valikoimaa on laajennettu niiden suosion kasvamisen myötä. S-ryhmän kaupoissa tammikuu on selkein hittikuukausi niiden myynnissä.

S-ryhmästä kerrotaan, että alkoholittomien oluiden myynti kasvaa litroissa mitattuna keskimäärin 15 prosentilla muihin kuukausiin verrattuna.

– Vastaavasti alkoholillisten oluiden myynti laskee tammikuussa noin 15 prosenttia vuoden keskiarvoon verrattuna, S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa kertoo tiedotteessa.

K-ryhmän teettämän kyselytutkimuksen mukaan alkoholittomia juomia nautitaan useimmiten kotona ruoan kanssa. Lähes joka kolmas vastaaja on valinnut alkoholittoman juoman myös juhliin tai illanistujaisiin ja yhtä moni urheilusuorituksen jälkeen nautittavaksi.

Sosekeitoissa myyntipiikki

Suomalaiset innostuvat tammikuussa ostamaan myös enemmän lisäravinteita, proteiinivalmisteita, juureksia, sosekeittoja, sitrushedelmiä ja avokadoja kuin muina kuukausina, S-ryhmän tiedotteessa kerrotaan.

– Tammikuun myynneissä korostuvat myös juurekset. Muita juurikasveja kuin kestosuosikki perunaa myydään tammikuussa kiloissa mitattuna yli 15 prosenttia enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Myös kevyemmissä sosekeitoissa nähdään pieni myyntipiikki tammikuussa, joka on sosekeittojen vuoden kovin myyntikuukausi, Oksa sanoo.

