Kuinka kauan avattu einespaketti tai paistettu liha säilyy jääkaapissa?

Moni saattaa pohtia, kuinka kauan eri tuotteet säilyvät jääkaapissa. Säilyvyyttä voi parantaa sijoittamalla tuotteet jääkaapissa oikeille paikoille.

Nälkä on, ja jääkaapista löytyisi muutamaa päivää aiemmin avattu einespullapaketti. Uskaltaakohan niitä vielä syödä?

Esimerkiksi einespullapaketti tulisi käyttää avaamisen jälkeen muutaman päivän sisällä, kertoo Marttojen ruoan ja ravitsemuksen kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti.

– Pakkauksien kaasut mahdollistavat tuotteiden pidemmän säilyvyyden. Kaasun haihtuessa pakkaus ei ole enää sama, vaikka sen laittaisi kiinni. Sen takia tuotteet säilyvät avaamisen jälkeen eri ajan, kuin mikä on tuotteen viimeinen käyttöpäivä, Soljanlahti sanoo.

Eri einestuotteillakin on eroja. Maksalaatikon tapaiset laatikot taas voivat hyvin säilyä vielä avaamisen jälkeenkin, kunhan niitä ei ota pitkiksi ajoiksi huoneenlämpöön. Lisäksi tuotetta kannattaa ottaa aina aina puhtailla välineillä.

– Nekin tulee lämmittää hyvin ennen syömistä, se vähentää huonojen bakteerien aktiivisuutta.

Eri tuotteiden säilyvyyden kanssa kannattaa noudattaa pakkauksissa olevia ohjeita. Niissä usein kerrotaan, mikäli tuote säilyy avaamisen jälkeen vain tietyn aikaa.

Ruokaviraston ohjeissa valmiit ruoat säilyvät jääkaapissa noin kolme päivää.

Päivämäärä ja aistit kertovat paljon

Päivämäärien lisäksi kannattaa luottaa omiin aisteihin.

– Vaikka parasta ennen päiväys olisi umpeutunut, voi ruokaa todennäköisesti vielä syödä, jos se on sellaista kuin sen kuuluukin olla.

Eli mikäli tuote ei ole muuttanut väriä tai sen haju on normaali, voi perusterve aikuinen oman harkintansa mukaan käyttää tuotetta. Pilaantumisen riski kannattaa kuitenkin tiedostaa, jos tuote on ollut avattuna tai sen parasta ennen päiväys on jo mennyt.

Kerroimme aiemmin muun muassa kananmunien säilyvyydestä ja siitä, että 48 prosenttia suomalaisista ei käytä kananmunia enää, kun parasta ennen -päiväyksestä on kulunut yli viikko. Silti niitä voisi vielä hyvin käyttää tämän jälkeen.

Parasta ennen -päiväys on aina 28 vuorokautta muninnasta, mikä johtuu lainsäädännöstä, jutussa kerrotaan. Kananmunat säilyvät kuitenkin huomattavasti pidempään, jos niissä ei ole säröjä ja ne säilytetään oikein. Jos kananmuna ei ole kunnossa, voimakas tuoksu paljastaa sen.

Näin kauan eri tuotteet säilyvät jääkaapissa Maito: 7 vuorokautta Liha: 3–5 vuorokautta Jauheliha: 1–2 vuorokautta Kana: 1–2 vuorokautta Kala: 1 vuorokauden Leikkeleet: 5–7 vuorokautta Valmiit ruoat: 3–4 vuorokautta Kastikkeet: 1–2 vuorokautta Puurot: 1–2 vuorokautta Lähde: Ruokavirasto

Lämmin ruoka pitää viilentää ennen jääkaappiin laittamista

– Monesti kysytään voiko jotain ruoka-ainetta vielä käyttää. Jos ruokailemassa on herkkiä ihmisiä, lapsia tai ikäihmisiä niin ei kannata ottaa turhaa riskiä. Perusterveelle aikuiselle riskinotto ei ole välttämättä niin paha.

Marja Soljanlahti kertoo, että jos haluaa pitää tuotteen mahdollisimman pitkään turvallisena ja hyvän makuisena, tärkeintä on pitää mahdollisimman vähän sitä huoneenlämmössä.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että juuri valmistettu lämmin ruoka pitäisi laittaa lämpimänä jääkaappiin. Lämmin ruoka kannattaa viilentää mahdollisimman pian esimerkiksi vesihauteessa tai talvisin parvekkeella ennen kuin sen laittaa jääkaappiin.

– Jääkaappi ei ole viilennyspaikka. Jos laittaa lämpimän ruoan jääkaappiin, koko jääkaapin lämpötila nousee ja se vähentää muiden tuotteiden säilytysaikaa.

Eläinperäiset kypsennetyt tuotteet säilyvät muutaman päivän ajan

Kala- ja lihatuotteet ovat herkkiä pilaantumaan. Raa’at ja avatut pakkaukset tulee valmistaa heti. Valmistettuna ne säilyvät tiiviisti pakattuna muutaman päivän, jos ne on viilennetty valmistamisen jälkeen nopeasti ja laitettu jääkaappiin.

– Valmis kotiruoka säilyy muutaman päivän todella hyvin syömäkelpoisena. Se täytyy vain muistaa kuumentaa kunnolla ennen syömistä.

Hyvä muistisääntö on, että eläinperäiset kypsennetyt tuotteet säilyvät jääkaapissa muutaman päivän. Muiden kohdalla kannattaa luottaa omiin aisteihin. Esimerkiksi keitetty riisi tai pasta säilyvät melko hyvin ilmatiiviissä rasiassa. Niiden syöminen kannattaa jättää kuitenkin välistä, jos ne haisevat vanhalta.

Ruokavirasto neuvoo myös, että kotona valmistettujen ruokien säilytysajan määrää nopeimmin pilaantuva ruoka-aine.

Tuotteet kannattaa sijoittaa jääkaapissa oikeille paikoille

Eri tuotteiden säilyvyyteen voi myös itse vaikuttaa.

– Happi on yksi mikä pilaa ruokaa ja ilman mukana tulee epäpuhtauksia. Sen takia ruoka säilytetään oikeassa lämpötilassa ja pakkausta availlaan mahdollisimman harvoin, Soljanlahti sanoo.

Säilyvyyden kannalta tärkeää on myös, mitä tapahtuu ennen kuin tuote löytää tiensä jääkaappiin. Viileässä säilytettävät tuotteet ja ruoat pitäisi laittaa jääkaappiin mahdollisimman pian.

– Moni ei tule ajatelleeksi, että esimerkiksi kesällä auringossa paahtuneet leikkeleet eivät välttämättä enää säily. Ajatellaan, että kun ne ovat olleet jääkaapissa, niin niiden pitäisi säilyä.

Säilyvyyttä voi parantaa myös sijoittamalla tuotteet jääkaapissa oikeille paikoille. Pilaantumiselle herkimmät tuotteet kuten kala ja liha tulisi säilyttää jääkaapin kylmimmässä osassa.

Yleensä ylähyllyt ovat alahyllyjä lämpimämpiä.

– Kylmin paikka on yleensä alemmilla hyllyillä lähellä seinää. Kannattaa opetella tuntemaan oma jääkaappi ja säilyttää herkimmät tuotteet viileässä ja esimerkiksi oliivipurkkien kaltaiset avatut säilykkeet ylähyllyillä.

Oli kyseessä mikä tahansa tuote, kannattaa se käyttää mahdollisimman pian.

– Voisi ajatella niin, että mitään tuotetta ei säilytetä ikuisesti jääkaapissa vararuokana, vaan ne ovat osa arkista kiertoa. Jääkaappi ja pakastin ovat vain välipysäkkejä, Soljanlahti sanoo.