”Yksi on ylitse muiden, kun suomalaiset tilaavat ruokaa kotiin” – nämä olivat kuljetuspalveluiden suosituimpia ruoka-annoksia vuonna 2021

Foodora ja Wolt kertovat vuoden suosituimmista annoksistaan.

– Yksi on ylitse muiden, kun suomalaiset tilaavat ruokaa kotiin. Pizza on edelleen suomalaisten suosikki ja erityisesti omavalintaisia täytteitä sisältävä Fantasia-pizza on tilastojen ylivoimainen ykkönen Suomessa, kertoo Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen tiedotteessa.

Kun pizzaa tilataan vapaavalintaisilla täytteillä, suomalaisten suosikit ovat kinkku ja ananas, Foodoran tuoreet tilastot kertovat.

Foodoran vuoden 2021 suosituimpien annosten listan kärjessä näkyvät pizzan lisäksi myös kebab-ateriat ja hampurilaiset. Suosittuja ovat tänä vuonna olleet myös muun muassa meksikolainen, kiinalainen ja intialainen ruoka.

Wolt kertoo Helsingin vuoden tilatuimmista annoksista. Pizza on ollut suosittua, mutta kaikkein tilatuimpien annosten listan ykkönen on hampurilaisateria. Kolmen kärjessä ovat kananuggetit ja juustohampurilainen, pizza on sijalla neljä.

Helsingin suosituin pizza

Helsingin alueella suosituin pizza on margherita, Woltilta kerrotaan maanantaina. Vapaavalintaisilla täytteillä tilattavat pizzat ovat myös hyvin suosittuja.

Kovin suuria muutoksia suomalaisten lempitilauksiin ei ole tullut, mutta etätyöskentelyn myötä pieniä ilmiöitä havaittiin jo viime vuonna. Silloin huomattiin aasialaisen ruoan tilaamisen lisääntyminen ja kebabin suosion lasku.

– Tässä ehkä näkyy “terveellisempien” arkitilausten lisääntyminen suhteessa viikonlopun haluihin saada rasvaisempaa ruokaa tai joskus jopa apua pieneen kohmeloon, Lauri Hallavo Woltilta kertoi tuolloin.

– Tilausten määrä on jatkanut kasvuaan viime vuodesta, Woltilta luonnehditaan maanantaina kuluneen vuoden tilannetta.

Kurkkua ja koronatestejä

Molemmat kuljetuspalvelut tarjoavat ravintola-annosten lisäksi myös muiden tuotteiden ja elintarvikkeiden kotiinkuljetusta.

Foodora Marketin tilausten kolme suosituinta ovat tänä vuonna olleet kurkku, banaani ja colajuoma.

Joulukuun suosituin tuote oli covid-kotitesti.

Suomen 10 suosituinta ruoka-annosta vuonna 2021 Foodoralla:

1. pizzat

2. kebab-ateriat

3. hampurilaiset (ateriana tai ilman)

4. kana-ateriat

5. sandwhichit (sis. wrapit ja toastit)

6. salaatit

7. meksikolainen

8. kiinalainen

9. thai

10. intialainen

Woltin Top-10 annokset Helsingissä 2021:

1. Hampurilaisateria

2. Kananuggetit

3. Juustohampurilainen

4. Margherita pizza

5. Katkaraputacot

6. Crispy-kana bowl

7. Salami pizza

8. Taco lajitelma

9. Lohi poke bowl

10. Kebab ranskalaisilla

Woltin Top-10 pizzat Helsingissä 2021:

1. Margherita

2. Salami

3. Prosciutto

4. Oma valinta - 4 täytettä

5. Pepperoni

6. Sienipizza

7. Lammas

8. Chorizo ja rapu

9. Scampi

10. Kinkkuananas

Suomen 10 suosituinta päivittäistavaratuotetta vuonna 2021 Foodora Marketista:

1. Kurkku

2. Chiquita-banaani

3. Pepsi Max 1,5l

4. Arla 1L Suomesta vähälaktoosinen UHT-kevytmaito

5. Valio Hyvä suomalainen Arki Eila -kevytmaitojuoma 1l laktoositon

6. Oatly iKaffe 1l

7. Valio Hyvä Suomalainen Arki Ruokakerma 10 % 2 Dl Uht Hyla

8. Valio kermaviili 200g

9. Kieku Virike Kananmuna M10 580g

10. Lehtisalaatti

Lähteet: Foodora, Wolt