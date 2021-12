Akseli Herlevi grillaa joulunakin – kertoo myös, miten kaupan valmiin joululaatikon saa helposti vieläkin herkullisemmaksi

Vaikka säät eivät jouluna muistuttaisikaan etelän lämmöstä, kokki ja ravintoloitsija Akseli Herlevi on aikeissa pistää pyhinä grillin kuumaksi. Perinteisillä jouluruoilla hän on herkutellut kerran jo hyvissä ajoin.

”Burgerimiehenä” tunnetun Akseli Herlevin joulupöytä ei tänä vuonna notkukaan perinteisistä jouluherkuista. Kinkkujen ja laatikoiden sijaan hän on nimittäin aikeissa ensi kertaa kattaa pöytään pihvejä ja ravunpyrstöjä – grillin kautta tietenkin.

Idea joulugrillauksesta syntyi, kun mies poti kaipuuta kaukomaille.

– Olen viettänyt parit joulut Floridassa. Siellä ei tehdä laatikoita, vaan grillataan hyvin. Ehkä pääsen mielessäni siis matkalle lämpimään, Herlevi kertoo.

– Kaikilla on ollut varmasti stressaava vuosi ja mielestäni joulu on aikaa täydelliselle rauhoittumiselle, Herlevi sanoo.

Perinteiset jouluruoat ovat kuitenkin myös Herlevin mieleen. Silti hän nauttii niistä mieluiten vain kerran joulussa. Tänä vuonna se kerta on jo ollut.

– Ihan perusjouluruoat, joista pidän, ovat kalat, mädit, lanttulaatikko, kinkku ja hyvä sinappi. Meillä on myös tätini kanssa sama ykkösherkku: näkkileipä, jonka päällä on smetanaa, hiukan punasipulihakkelusta ja runsaasti siianmätiä, hän luettelee.

Makeista juhlaherkuista luumurahka on Herlevin suosikki. Samoin luumusoppa, johon on lisätty reilu loraus kylmää kuohukermaa.

Oikaista saa, eikä kaikkea tarvitse tehdä itse

Jouluherkuista Herlevi tekee osan itse, mutta joissain hän oikaisee hieman. Herlevi pyrkii graavaamaan itse kalat. Joinain vuosina hän on tosin ostanut graavikalat valmiina, ja tuunannut niitä raastamalla päälle limen kuorta. Kalakaupasta hän on ostanut jouluksi aina valmista savukalaa.

– Minusta mikä tahansa jouluherkku on ok ostaa valmiina. Kaikilla on ollut varmasti stressaava vuosi ja mielestäni joulu on aikaa täydelliselle rauhoittumiselle. Jos sitä edesauttaa se, että saat kaupasta haettua tarvikkeet, niin mikäs siinä, Herlevi pohtii.

– Sitten jää aikaa myös yhteiselle kivalle tekemiselle, kuten piparkakkutalon koristelulle tai muuten vaan yhdessä ololle, peleille ja leikeille.

Näin tuunaat valmislaatikon

Kuten joulun kalaherkkuja, myös laatikoita voi Herlevin mielestä ostaa hyvin valmiina kaupasta. Jos valmislaatikon maku tuntuu itse tehtyyn verrattuna valjulta, pienellä tuunaamisella sitä saa paranneltua.

Esimerkiksi porkkana- ja lanttulaatikoita hän kehottaa pyöräyttämään ensin yleiskoneessa sekaisin. Sen jälkeen joukkoon voi lisätä pari kananmunaa, reilun lorauksen kuohukermaa, hieman suolaa ja muskottipähkinää mausteeksi.

– Sitten takaisin vuokaan, korppujauhot pintaan, burgerimiehestä tuttu ”pikkulusikallinen voita’’ päälle ja laatikot uuniin, Herlevi vinkkaa.

