Yli 40 000 ääntä ja joulun paras suklaakonvehtirasia oli täysin selvä – TOP 10:ssä klassikoita ja yksi uutuus

Perinteiset tuotteet pitivät pintansa Ilta-Sanomien joulusuklaa-äänestyksessä.

On selvää, että jouluna suomalaiset pistävät suunsa makeaksi. Makeista suklaa maistuu herkkusuille erityisen hyvin. Sen osoittaa jo joulusuklaaäänestyksemme tuloksetkin: ääniä kyselyyn kertyi maanantaiaamupäivään mennessä jopa 42940 kappaletta.

Äänestyksessä kilpaili 22 marketista saatavaa suklaa- ja konvehtirasiaa. Osa tuotteista näkyivät tuoreessa S-ryhmän ja K-ryhmän myydyimpien suklaakonvehtien listassa, osa edusti joulun muita perinteisiä suosikkeja. Lisäksi tuotteissa oli pari uudempaa tulokasta.

Kyselyn tulokset olivat melko tasapuolisia, sillä moni tuotteista keräsi lähes samoja äänimääriä.

On kuitenkin yksi konvehtirasia, joka on ehdottomasti eniten lukijoiden mieleen. Se on perinteinen Pandan Juhlapöydän konvehteja -rasia, joka keräsi 6139 ääntä. Se oli 14 prosenttia kyselyn kaikista äänistä.

Joulun paras konvehti -äänestyksen TOP 10 1. Panda juhlapöydän konvehteja 2. Wienernougat, Fazer 3. Karl Fazer Collection, Fazer 4. Fazer Moments -suklaakonvehtilajitelma 5. Julia-konvehteja, Fazer 6. Geisha-konvehteja, Fazer 7. Budapest Original -suklaakonvehteja, Cloetta 8. Lindt Champs Elysees -suklaakonvehtilajitelma 9. Maitosuklaatryffeli, Fazer 10. Lindt Creation Dessert Äänestys toteutettiin IS.fi:ssä 17.-20.12. 2021. Maanantaiaamupäivään 20.12. mennessä ääniä oli yhteensä 42940 kappaletta. Äänestyksen tuotteet edustivat tavallisista marketeista saatavia tuotteita.

Voittaja jo kolmatta vuotta peräkkäin

Juhlapöydän konvehdit pitävät yllä voittokulkuaan joulusta toiseen. Se oli voittaja myös vastaavassa äänestyksessä viime vuonna sekä vuonna 2019.

Panda kertoo sivuillaan, että kyseinen konvehtirasia tuli myyntiin jo vuonna 1967. Se sisältää yhdeksän erilaista konvehtimakua, ja suklaata riittää rasiassa 300 gramman edestä.

Sanonnan mukaan makuasioista ei voi kiistellä. Silti lukijamme kävivät äänestystä koskevan jutun kommenttipalstalla keskustelua siitä, mikä klassikkorasiassa oikein ihastuttaa joka vuosi – ja myös vihastuttaa.

– Panda juhlapöydän konvehdit ovat aivan ylivoimaisia. Pehmeän, pyöreän ja lempeän makuisia, nimimerkki Rea Listi kommentoi.

Juhlapöydän konvehtien suosioon saattaa vaikuttaa maun lisäksi myös pakkauksen huokea hinta.

– Hinta-laatusuhde on vaan timanttia. Tuttuhan se on kaikille, mutta hyvä on vaan hyvä, nimimerkki Iskä75 totesi.

” Hinta-laatusuhde on vaan timanttia.

Kaikkia sekään ei kuitenkaan riitä ilahduttamaan, sillä Juhlapöydän konvehdit myös jakavat mielipiteitä.

– Niitä ostetaan sen takia, että ovat yleensä halvimmasta päästä, nimimerkki Trilobiitti kommentoi.

Suklaarasioissa voi olla makuja, jotka eivät maistu kaikille. Siitä kertoo myös seuraava äänestyksestä kertovassa jutussa ollut kommentti:

– Juhlapöydän rasiassa on liikaa inhottavaa toffeeta. Meidän perheessä ei kukaan halua niitä, ja jää liian vähän muunlaisia jaettavaksi. Joulun jälkeen kippaan kaikki toffeekonvehdit työpaikalle, siellä ne kelpaavat, nimimerkki Beige puolestaan perusteli.

Fazer vei hopea- ja pronssisijat

Kolmen kärki oli sama vuoden 2020 äänestyksessä. Äänestyksen perusteella toisiksi eniten suomalaisten mieleen on edelleen Fazerin valmistama perinteistäkin perinteisempi Wienernougat -rasia. Se keräsi äänistä 11 prosenttia ja sai yhteensä 4679 klikkausta.

Tunnetusti se ei ole suklaata, mutta kuuluu vankasti joulukonvehtien kategoriaan. Wienernougat'n valmistus alkoi Fazerin tehtaalla jo vuonna 1904.

Fazer pärjäsi kyselyssä hyvin: myös kolmannelle sijalle kipusi nimittäin sen Collection-konvehtirasia, joka sisältää yhdeksän erilaista Fazerin suklaakonvehtimakua. Ääniä Karl Fazer Collection -rasialle kertyi kisassa 3207, eli seitsemän prosenttia.

Sijat 4–10 olivat tasaisemmat

Selkeästi erottuvan kärkikolmikon jälkeen kilpailu parhaista suklaarasioista kävi selvästi tiukemmaksi, ja kärkikymmenikölle ääniä kertyi kuudesta prosentista alaspäin.

Tässä ovat muut joulusuklaat, jotka nousivat äänestyksessä kymmenen parhaan joukkoon.

Joukossa on yksi tämän vuoden uutuus. Kerroimme perjantaina, että Fazerin Maitosuklaatryffeli on ehtinyt nousta lyhyessä ajassa isojen ketjujen myydyimpien suklaakonvehtien listoille. Äänestyksessä se sai sijan 9.

4. Fazer Moments -suklaakonvehtilajitelma: ääniä 2695

5. Julia-konvehteja, Fazer: ääniä 2427

6. Geisha-konvehteja, Fazer: ääniä 2303

7. Budapest Original -suklaakonvehteja, Cloetta: ääniä 2309

8. Lindt Champs Elysees -suklaakonvehtilajitelma: ääniä 2185

9. Maitosuklaatryffeli, Fazer: ääniä 1784

10. Lindt Creation Dessert -suklaakonvehtilajitelma: ääniä 1498

Palmuöljyä pois suosikkisuklaista

Palmuöljy on edelleen melko yleinen raaka-aine suklaakonvehdeissa ja muissa makeisissa. Kommenttien perusteella moni kaipaa suklaakonvehdeissa aitoa kaakaovoin makua palmuöljyn sijaan.

– Ovatkohan jo jättäneet palmuöljyt suun muut moskat Wienernougatista. Minä maistan kyllä heti sen palmuöljyn, eikä maku ole mukava, nimimerkki Neutraaliihminen kommentoi joulusuklaaäänestyksen kommenttiosiossa.

– Toivottavasti suklaan tekijät heivaavat halvan ja haitallisen palmuöljyn hiiteen. Kaakaovoita niissä pitää olla, nimimerkki Helmivene komppasi.

Viime aikoina tuttujen joulusuklaiden resepteihin on kuin onkin tehty muutoksia. Mtv uutisoi, että Fazerin Wienernougat’sta on poistettu palmuöljy.

Myös Panda on tehnyt samoin aiemmin: kerroimme syksyllä 2020, että Juhlapöydän konvehtien valmistuksessa ei käytetä enää palmuöljyä.

