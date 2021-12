Ihastuttavat lisukkeet, alkuruoat ja pääruoat: 50 herkullisinta reseptiä jouluun – ohjeet myös mehevän kinkun paistamiseen

Näitä jouluruokia tekee mieli ottaa lisää.

Jouluun kuuluu hyvä ruoka. Keräsimme 50 parasta jouluruokareseptiä, joista löytyy jokaiselle jotakin. Joukossa on perinteisiä ruokia ja reseptejä, mutta myös erikoisempia versioita jotain uutta janoaville.

Kerroimme aiemmin joulun parhaista kalaresepteistä:

Lue lisää: 18 parasta kalareseptiä joulupöytään – mehevää lohta, herkullista graavikalaa ja maukkaat sillit

Kinkun paistaminen

Kinkun paistamisessa kiire ei ole kaveri. Kinkku kannattaa sulattaa hyvissä ajoin ja nostaa huoneenlämpöön ennen paistamista. Paistamisessa lämpömittari on tärkeä apuväline. Kinkun sisälämpötilan on hyvä olla vähintään 10 astetta sitä uuniin laittaessa. Kylmästä kinkusta irtoaa nestettä, mikä voi pilata lopputuloksen.

Uunin lämpötila kannattaa pitää mietona. Mitä matalampi lämpötila, sitä kauemmin kinkun paistamiseen menee aikaa. Hyvä lämpötila on noin 80 asteesta reiluun sataan asteeseen. Osin paistolämpötila on myös makukysymys.

Nyrkkisääntö paistoaikaan on noin 1,5 tuntia ensimmäistä kinkkukiloa ja tunti seuraavia kinkkukiloja kohti. Yksi vinkki on säätää uuni siihen asteeseen, jonka lämpöiseksi kinkun haluaa kypsyvän. Mittarin avulla kinkun sisälämpötilaa on helppo seurata paistamisen aikana.

Joulukinkku on monen suomalaisen suosikki joulupöydästä.

Paistaminen kannattaa siis lopettaa muutama aste ennen tavoiteltua lämpötilaa, sillä kinkun lämpötila voi nousta kolmekin astetta uunista ottamisen jälkeen. Kinkku on mehevimmillään noin 65-asteisena. Ylikypsän kinkun saa 70–80 asteessa, mutta silloin kinkku menettää osan mehukkuudestaan lihasnesteiden haihduttua lihasta.

Kinkku kannattaa jäädyttää viileässä ja nopeasti. Huoneenlämmössä jäähdyttäminen saa kinkun pilaantumaan herkästi. Ammattilaiset neuvovat jäähdyttämään kinkun ulkona tai parvekkeella.

Kuorruttamisessa suomalaiset jakautuvat kahteen leiriin: noin puolet suomalaisista valmistaa kinkun kuorrutettuna, puolet taas suosii sinappihunnutonta kinkkua. Jos kuorrutuksen haluaa, se kannattaa tehdä vasta juuri ennen syömistä.

Parhaat kinkkureseptit:

Alkupalapöydän tarjottavat voi asetella tarjolle kauniiksi kranssiksi havujen kanssa.

Alkupalapöydän ihastuttajat

Joulupöydän alkupalapöytä notkuu usein sellaisia herkkuja, että maha on täynnä jo ennen pääruokiin siirtymistä. Onneksi jouluaattona on aikaa ja ennen pääruokaa voi tarvittaessa pitää pienen ruokalevon. Näitä herkkuja tekee mieli ottaa lisää!

Pääruoat ja lisukkeet

Joulukinkun lisäksi pääruokapöytään mahtuu monessa kodissa laatikoita, kalkkunaa, kaloja ja muita herkkuja. Kinkkureseptit löydät jutun alusta.

Laatikkoreseptit

Alusta asti itse valmistettu laatikko on kiireettömän joulunlaittajan valinta. Helpotusta kaipaava ostaa valmiin laatikon ja tuunaa sen astetta paremmaksi.

Valmiina ostettuihin laatikoihin voi lisätä esimerkiksi mausteita tai lorauksen kookoskermaa.

Maistuvimmat lisukkeet

Rosolli on yksi perinteikkäistä joulupöydän lisukkeista. Jos rosolli ei ole jouluseurueesi juttu tai kaipaat jotain uutta, valmista sen sijaan näyttävä juuresvuoka, helpot uunijuurekset tai punajuuresta upean värin saava punajuuririsotto.

Leivät

Leivät maistuvat esimerkiksi mäti- ja kalaruokien kyytipoikina, jälkiruokajuustojen kanssa ja aattoyön viimeisellä santsikierroksilla kinkun kanssa.