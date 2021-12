Kuvankaunis joulupavlova kruunaa talven juhlapöydät – näin onnistut

Kauden mehukkaimmat sitrushedelmät tuovat makeaan pavlovaan kaivattua hapokkuutta.

Pavlova kuuluu monen jälkiruokapöytään ympäri vuoden. Rapea, lumenvalkea marenkipohja koristellaan usein kermavaahdolla ja tuoreilla marjoilla.

Marengin valmistus on yksinkertaista, mutta vaatii hieman huolellisuutta. Kun marenkivaahto on kiiltävää, jämäkkää ja sileää, se on valmista. Matala uunin lämpötila ja pitkä paistoaika ovat valkean marengin salaisuuksia.

Talviaikaan pavlova kannattaa viimeistellä sesongin hedelmillä. Oheisessa reseptissä jouluinen marenkiunelma saa täytteekseen verigreippiä, appelsiinia ja granaattiomenaa.

Katso ohje Soppa365:stä!