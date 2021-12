Kokki Sirly Ylläsjärven aarre on mummon taivaallisen perunasalaatin ohje, joka kannattaa ottaa talteen: ”Sitä valmistettiin valehtelematta ämpärillinen”

Sirly Ylläsjärvi viettää joulua perheensä ja ympäri Eurooppaa saapuvien sukulaistensa kanssa kodissaan Lapissa. Suuri osa resepteistä on kulkenut hänen suvussaan sukupolvelta toiselle.

Parasta aikuisuudessa on, että saa juhlia joulua niin aikaisin kuin haluaa. Tv:stä tuttu keittiömestari ja yrittäjä Sirly Ylläsjärvi, 34, otti joulukoristeet esille jo hyvissä ajoin marraskuussa. Lapissa Ylläsjärven rannalla sijaitseva koti on odottanut jouluasussaan vieraita jo viikkoja.

Tämä joulu on Sirly Ylläsjärvelle on poikkeuksellinen, sillä hän aikoo pitää vapaata ensimmäistä kertaa vuosiin. Edelliset vuodet Ylläsjärvi on työskennellyt yhtiökumppaninsa Heidi Seikkulan kanssa Aurora Estate -boutique-hotellissaan.

– Rakastan joulua. Joulu on minulle vuoden kohokohta, ja tänä vuonna olisi tarkoitus, että olisi ensimmäinen kerta, kun en ole töissä, hän kertoo.

Virossa syntynyt Ylläsjärvi on kasvanut uusperheessä, ja joulu on tarkoittanut aikaa, jolloin kaikki ovat yhdessä.

– Tehtiin ruokaa, saunottiin ja avattiin lahjoja. Kukaan ei ole tapellut, meillä oli hauskaa ja hyvä olla ja valvottiin pitkään.

Tänä vuonna perhe kokoontuu Ylläsjärven ja hänen miehensä Aleksin kotiin. Pitkästä aikaa kaikkien pitäisi päästä saman pöydän ääreen. Viime jouluna koronarajoitteet estivät sukujoulun.

– Äiti ja yksi siskoistani asuvat Nizzassa, yksi siskoistani asuu Espoossa perheineen ja siskoni Henna asuu täällä. Appiukko asuu Ylläsjärvellä, Aleksin siskoista yksi asuu Sveitsissä ja yksi täällä.

Siitä Ylläsjärvi pitää kiinni, että joulua vietetään kotona eikä kukaan lähde mihinkään bailaamaan.

Ammattinsa ja intohimonsa puolesta Ylläsjärvelle on tärkeää ruoka. Hän tosin huomauttaa, ettei aivan liiallisuuksiin tarjoilua vedä, mutta panostaa siihen paljon.

MasterChef Suomesta ja Kokkisodasta tuttu tv-kokki suunnitteli IS:n lukijoille lempiresepteistään joulumenun, joka on herkullinen, mutta suhteellisen helppo valmistaa. Lisäksi nuoren keittiömestarin loihtimat ruuat eivät vaadi suuria määriä erilaisia raaka-aineita. Ylläsjärven lempireseptit on peräisin hänen ja Seikkulan Reseptejä ja elämyksiä – Lapin kahdeksan vuodenaikaa -kirjastaan.

Ylläsjärven joulupöydän suosituimpia jouluherkkuja ovat savupororullat, jotka voi tehdä kinkkuunkin. Ne napsitaan ensimmäisenä pöydästä.

Ohje löytyy tästä jutusta:

– Äiti teki aina näitä palvikinkkuun jouluisin. Täällä pohjoisessa tehdään savuporoon. Eli pursutetaan aiolia rullan sisälle, kääritään ja se on siinä. Nämä ovat maailman helpoin tehdä ja taivaallisen hyviä, hän vakuuttaa.

Yhtä helposti onnistuu mätimousse mädistä, sipulista, tillistä ja smetanasta.

Kinkun Ylläsjärvi savusti viime vuonna grillissä ja aikoo tehdä samoin tänäkin jouluna, koska maku oli poikkeuksellisen hyvä. Savustuksen voi hoitaa kaasulla tai briketeillä. Itse hän suosii epäsuoraa lämpöä. Savustukseen hän suosittelee omenasavupaloja, joista riittää savua useamman tunnin ajan.

– Kinkun voi ensiksi pistää kolmeksi tunniksi savuun ja uuniin loppuajaksi, hän huomauttaa.

Mummon ihanat ohjeet

Perunasalaatti à la mamma on Ylläsjärven edesmenneen Viron-mummon resepti.

– Perunasalaattia syötiin aina kun oli syytä juhlaan ja sitä valmistettiin valehtelematta ämpärillinen. Salaatin maku vain paranee seuraavana päivänä, joten hävikkiä ei koskaan tullut, hän kertoo.

Juhlapöydän jälkiruoka on peruja myös mummolta, joka teki sitä aina juhlapäivisin. Perinne elää kolmannessa sukupolvessa. Mamman kringel -niminen herkku on suussa sulavaa. Se on rusinapitkomainen jälkiruoka, joka päällystetään itsetehdyllä suklaakastikkeella ja koristellaan pähkinöillä tai sokerihelmillä.

– Mummo leipoi aina täydellisen pullapitkon ympyrän muotoon. Tätä herkkua leivottiin jokaiseen juhlaan. Pähkinät kerättiin itse metsistä ja paahdettiin takan päällä.

Kinkun savustus taipuu grillissä.

Perunasalaatti à la mamma

1 kg kiinteitä perunoita keitettyinä 3 isoa suolakurkkua 2 avomaankurkkua tai 1 pieni kurkku 200 g palvikinkkua 5 keitettyä kananmunaa 2 dl kuohukermaa 1 dl majoneesia 1 dl smetanaa 2 rkl dijonsinappia suolaa ja mustapippuria 250 g säilykeherneitä tuoretta persiljaa silputtuna

Keitä perunat kuorineen. Kuori jäähtyneinä.

Pilko keitetyt perunat, suola- tai tuorekurkku ja kinkku samankokoisiksi, pieniksi kuutioiksi. On maun kannalta tärkeää, että kaikki on pientä kuutiota.

Kuori kananmunat ja survo oikein pieneksi haarukalla. Sekoita joukkoon kuohukerma, majoneesi, smetana ja sinappi. Tämä toimii kastikkeena salaatissa.

Sekoita lopuksi kaikki ainekset keskenään keskenään ja mausta suolalla ja pippurilla. Lisää herneet viimeisenä, jotta ne eivät turhaan murskaannu sekoituksen aikana.

Viimeistele tuoreella persiljalla.

Ylläsjärven mukaan mamman perunasalaatista ei jää tähteitä – maku paranee seuraavana päivänä.

Jouluinen saaristolaisleipä

5 dl appelsiinimehua 3 dl kaljamaltaita 5 dl piimää 3 dl tummaa siirappia 100 g hiivaa 12 dl vehnäjauhoja 3 dl ruisjauhoja 3 dl vehnäleseitä 3 tl suolaa Voiteluun: 2 rkl tummaa siirappia 1 dl vettä

Kiehauta kattilassa appelsiinimehu ja lisää joukkoon kaljamaltaat. Keitä seosta muutaman minuutin ajan. Kaada kattilaan kylmä piimä ja siirappi. Kun seos on kädenlämpöistä murenna tuorehiiva taikinaan. Sekoita hyvin ja lisää loput raaka-aineet kattilaan.

Jaa taikina sopivankokoisiin vuokiin niin, että taikinalla on tilaa kohota melkein puolet ylöspäin. Kohota liinan alla huoneenlämmössä 1 tunnin ajan. Paista ensin kiertoilmalla 150 asteessa 1 tunti. Sekoita voiteluainekset ja valele kuuma leipä siirappivedellä. Paista vielä 30 minuuttia.

Anna levätä vähintään 3 tuntia ennen leikkaamista, saaristolaisleipä kannattaa valmistaa vähintään vuorokautta aikaisemmin. Se säilyy erittäin hyvin myös pakastimessa.

Mätimousse

4 dl smetanaa 0,5 dl tilliä 1 punasipuli Suolaa Pippuria 3 rkl muikun mätiä

Vatkaa smetanan rakenne paksuksi.

Pilko tilli ja sekoita kaikki ainekset sekaisin.

Mamma Kringel ( Pullapitko tai kranssi)

(Painaa 2,5 kg. Voit halutessasi puolittaa reseptin.)

1 kg laadukasta hienoa vehnäjauhoa 100g tuorehiivaa 3 kpl keltuaista (säästä valkuainen voiteluun) 200g sokeria 300g huoneen lämpöistä voita 500g rusinoita Sahramia 10 hienoa säiettä 1 tl kardemummaa 2 tl suolaa 5 dl vettä Kuorrutus 6 rkl kermaa 12 rkl sokeria 2 rkl tummaa kaakaota 500g hasselpähkinää

Pese ja kuivaa rusinat, sekoita jauhojen joukkoon. Muuten nousevat helposti pintaan.

Sekoita kädenlämpöinen vesi, pieni määrä sokeria sekä hiiva.

Sekoita joukkoon kardemumma, sahrami, sekä suola Lisää keltuaiset, 4 dl vehnäjauhoja ja loput sokerit. Jos käytät yleiskonetta, anna koneen pyöriä muutaman minuutin.Lopuksi lisätään vuorotellen voita ja jauhoja, koko ajan sekoittaen. Taikina on kuin briossi.

Anna taikinan kohota tunnin huoneenlämmössä. Paina taikina alas. Toista tämä kahteen kertaan. Jaa taikina kolmeen osaan ja tee palmikko. Voit tehdä useamman pullapitkon tai yhden oikein pitkän ja muotoilet sen sitten ympyrän muotoon. Anna taas kohota rauhassa. Ennen uuniin laittamista, voitele kananmunan valkuaisilla.

Paista pitko 200 asteessa 45-60 minuuttia.

Valmista kuorrutus juuri ennen käyttöä. Pitkon saa olla hieman lämmin, mutta ei kuuma. Keitä kerma, sokeri ja kaakao hitaasti kasaan ja lisää lopuksi paahdetut kuoritut hasselpähkinät.

Kaada kuorrutus lämpimän pitkon päälle ja odota, että se asettuu.