Paista täydellinen joulukinkku – älä unohda tärkeää asiaa ennen paistamista ja sen jälkeen

Joulukinkun perusohjeissa on muutama nyrkkisääntö. Tässä ohjeet myös jäisen kinkun paistamiseen.

Joulukinkku onnistuu, kun se on sulatettu, paistettu ja jäähdytetty oikein.

Lihalämpömittari on erittäin tärkeä työväline. Ilman sitä lopputulos voi epäonnistua, lihatalo HK muistuttaa sivuillaan.

Lihatalon mukaan hidas sulattaminen pitää joulukinkun mehukkaana, ja sen suola jatkaa tasaantumistaan vielä sulatuksen aikana. Ohjeissa kerrotaan, että huoneenlämmössä kinkku sulaa liian nopeasti. Se voi jäädä sisältä jäiseksi.

Luullinen kinkku sulaa hitaammin kuin luuton. Esimerkiksi 2–4 kg:n kinkku on hyvä sulaa jääkaapissa noin 2–3 vuorokautta. Isommalla voi mennä kauemminkin.

Jos tämä vaihe jäi, ei hätää! Jutun lopussa on ohjeet jäisen kinkun paistamiseen.

Paistomittari käyttöön heti sulatuksen jälkeen

Sulatuksen jälkeen kinkku otetaan huoneenlämpöön reilusti ennen paistamista. Sisälämpömittari kannattaa laittaa kinkkuun jo siinä vaiheessa, kun se otetaan huoneenlämpöön.

Mittari laitetaan keskellä kinkkua sen paksuimpaan kohtaan. Ei kuitenkaan luun viereen.

Kun kinkun sisälämpötila on 8–10 astetta, se on valmis uuniin. Näin kinkku paistuu tasaisemmin ja pysyy mehukkaampana. Jääkaapissa sulaneen kinkun lämpeneminen huoneenlämmössä 8–10-asteiseksi kestää noin tunnin per kilo.

Ruokaviraston suositus on paistaa kinkku vähintään 75-asteiseksi. Kaikki tautia aiheuttavat bakteerit, myös MRSA-bakteerit, tuhoutuvat tässä lämpötilassa, viraston sivuilla kerrotaan.

Perusohjeet

Ota kinkku ajoissa sulamaan. Kinkun sisälämpötilan olisi hyvä olla lähellä kymmentä astetta ennen paistamista. Käytä paistomittaria. Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan. Vältä kuitenkin osumasta luuhun, sillä kinkun luu varastoi ja johtaa lämpöä eri tavalla, jolloin mittaus ei pidä paikkaansa. Laita kinkku paistopussiin. Paistopussi on siitä hyvä, että voit ottaa paistiliemen kätevästi talteen paiston jälkeen ja hyödyntää sitä esimerkiksi kastikkeissa. Voit myös paistaa kinkun ritilällä ilman paistopussia. Jos paistat kinkun ritilällä, ritilän alle laitetaan korkeareunainen uunipelti, jonka pinta peitetään vedellä. Pelti kerää talteen joulukinkusta paistamisen aikana valuvan nesteen ja rasvan. Lisätty vesi puolestaan pitää uunin sopivan kosteana. Veden määrää pellillä on hyvä tarkkailla aina välillä ja lisäillä sitä tarpeen mukaan. Aseta uunin lämpötila 100–120 asteeseen ja paista kinkkua noin 1–1,5 tuntia per kilo luottaen kuitenkin paistomittariin, ei aikaan. Sisälämpötilan ollessa 75 astetta, kinkku on mehevän kypsä. Mikäli haluat hieman mureampaa kinkkua, tulee sisälämpötilan olla 80 astetta. Toiset pitävät 80-asteista kinkkua jo hieman kuivana. Irrota verkko vasta hieman jäähtyneestä kinkusta. Jos irrotat verkon kuumasta kinkusta, verkkoon tarttunutta lihaa saattaa lähteä turhaan irti. Kinkku kuorrutetaan vasta paistamisen jälkeen.

Ohje: HK

Umpijäisen kinkun paistaminen – näin sen teet

Myös jäisen kinkun paistamisessa tarvitaan paistomittaria. Sisälämpömittari asetetaan kinkkuun, kun se on sulanut uunissa muutaman tunnin.

Kuumenna uuni 90–100-asteiseksi.

Pidä kinkkua vedessä tai vesihanan alla sen verran, että pakkaus sulaa irti kinkun pinnasta.

Poista pakkaus, laita kinkku ritilän päällä uuniin ja laita uunipelti ritilän alle. Jäisen kinkun voi paistaa myös paistopussissa.

3–4 kg:n joulukinkku sulaa uunissa muutamassa tunnissa, jolloin lihalämpömittarin laittaminen kinkkuun onnistuu. Paista kinkkua, kunnes mittari näyttää 75–80 astetta.

Paistamisen jälkeen jäähdytä heti ja oikein

Ruokavirasto muistuttaa sivuillaan, että paistettu kinkku tulee jäähdyttää mahdollisimman nopeasti ennen jääkaappiin siirtämistä. Sen voi tehdä esimerkiksi ulkona tai parvekkeella huolellisesti suojattuna.

Kinkkua ei pidä jäähdyttää jääkaapissa, sillä se nostaa jääkaapin lämpötilaa, mikä ei ole hyväksi jääkaapissa oleville muille ruoille. Ulkoilman tulisi olla kuitenkin alle + 5 astetta.

Kinkkua on hyvä leikata tarjolle vain sen verran, kuin sitä arvioidaan syötävän kerralla. Koko kinkkua ei ole hyvä nostaa pöytään lämpenemään turhaan.

Kinkkua säilytetään jääkaapin kylmimmässä osassa peitettynä. Kinkku on säilytettävä koko ajan enintään +6 asteessa. Jos säilytät kinkkua huoneenlämmössä, bakteerit lisääntyvät siinä nopeasti ja se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen, Ruokavirasto muistuttaa.

Joulukinkku pitäisi syödä viikon sisällä.

Lähteet: HK, Ruokavirasto, IS-arkisto.

Juttu on julkaistu alun perin 23.12.2020.

