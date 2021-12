IS maisteli 10 Alkon glögiä, joista kaksi oli ylitse muiden – parhaat pisteet saanut on erikoinen, mutta yllätti raadin täysin: ”Ostaisin”

Kolanmakuinen ja roséglögi nousivat testin kärkeen, brandyllä maustettu jäi hännille.

Ilta-Sanomien viisihenkinen raati arvioi sokkotestissä 10 alkoholillista glögiä. Kahta kuohuviiniglögiä lukuun ottamatta kaikki glögit maisteltiin lämmitettyinä. Raatiin kuuluvat antoivat glögille arvosanan asteikolla 1–5.

Tänä vuonna uutuusglögeissä maistuvat suklaa ja pähkinä, kola ja etenkin appelsiini. Testissä oli mukana myös perinteisiä glögejä sekä puna- että valkoviinipohjaisina.

Kolanmakuinen glögi yllätti raadin positiivisesti

Testissä voiton vei Attitude Cola Glögg, joka sai peräti 4,7 pistettä. Makua kehuttiin pehmeäksi ja tasapainoiseksi. Eräs raatiin kuuluva kuvaili makua perinteiseksi, kun taas toinen on kirjoittanut ”ei kovin perinteikäs”.

Kaksi arvioijaa löysi glögistä kolan maun, mutta ei osannut nimetä sitä maisteluhetkellä.

Sokkotestin jälkeen kaikki pullot näytettiin raatilaisille. Viisihenkinen raati oli yhtä mieltä siitä, että kolanmakuista glögipulloa ei tulisi koskaan valittua Alkosta, mutta maistamisen jälkeen useampi suunnitteli sen ostamista pikkujoulujuomaksi tai joulupöytään.

Roséglögi niukasti toiselle sijalle

Vain 0,1 pisteen päähän voittajasta jäi luomu roséglögi Merry Pinkmas. Useampi raadin jäsen totesi arvioissaan, että juoma on hyvä vaihtoehto kuohuviinille jouluna tai pikkujoulukautena.

Makua kuvailtiin miedosti glögimäiseksi ja raikkaaksi. Yhden raadin jäsenen mielestä maku on hieman turhan kevyt. ”Limuglögi”, hän arvioi.

Raati ryhtyy tarkistamaan heti pullon paljastamisen jälkeen, mistä lähialueen Alkoista sitä vielä löytyy. Osan suunnitelmana on ostaa roseeta heti viikonlopun pikkujoulujen juomaksi. Raadin miespuolinen jäsen huomauttaa, että juoma on selvästi brändätty naisille, mutta toteaa ostavansa sitä silti, sillä maku vakuutti.

Perushyvä valkoviiniglögi ja lämmin omenasiideri

Kolmannelle sijalle nousi Nordforsin luomu valkoviiniglögi. Kaikki testaajat maistoivat valkoviinin. Vain yksi arvioija on löytänyt huonon puolen glögistä ja kuvailee juomaa mauttomaksi. Muutoin kommentit ovat positiivisia. Sanat ”miellyttävä” ja ”hyvä perusglögi” lukevat useassa arviossa.

Maistelijoiden mielestä neljänneksi paras oli sekin vaalea glögi. Valkea talviomena glögiä kuvailtiin lämpimäksi omenasiideriksi. Neljä viidestä on kirjoittanut arvioonsa, että juoma ei maistunut glögiltä lainkaan. Kaikki ovat löytäneet omenan maun juomasta. Glögin maun puuttuminen heikensi juoman pisteitä glögitestissä, mutta useampi on kirjoittanut, että joisi Valkeaa mieluusti uudelleen.

Keskivaiheilla pähkinäsuklaata ja kausimaku appelsiinia

Glögimaailman kiinnostaviin uutuuksiin kuuluu suklaalta ja pähkinältä maistuva Rocky Choco & Nuts glögg. Se ylsi testissä sijalle viisi. Se saa testaajilta kiitosta tuoksustaan, jota osa kuvailee leivosmaiseksi ja osa piparkakkumaiseksi. Makua kuvaillaan pähkinäiseksi ja toffeiseksi, mutta osan mielestä se on liian makea.

Blossa 21 on vuosikertaglögi, joka on tänä vuonna valencialaisten appelsiinien makuinen. Sitä kiitellään raikkaasta ja sitruksisesta tuoksusta. Kritiikkiä annetaan valjusta mausta, josta ei löydy glögiä. Toisaalta osa on sitä mieltä, että mieto maku on positiivinen asia. Yksi maistajista arvelee, että juoma voisi maistua paremmalta jääkaappikylmänä. Blossa 21 on testin kallein glögi.

Raadin mielestä kylmät glögikuohuvat olivat raikas yllätys lämpiminä nautittujen glögien lomaan.

Seitsemännellä sijalla kaksi glögiä tasapistein

Testin seitsemäntenä on tasapistein perinteinen punaviiniglögi Blossan Ekologisk Vinglögg ja glögikuohuva Glöet Orange Sparkling Glögg. Molemmat saivat tasan kolme pistettä.

Blossa keräsi kehuja punaviinipohjaisten glögien ystäviltä. Osa oli sitä mieltä, että maku on liian viinainen. Osan mielestä alkoholi puskee turhan paljon läpi myös tuoksuun. Kaksi maistelijaa on sitä mieltä, että juomassa on epämiellyttävä jälkimaku. Yksi testaajista pitää Blossaa liian tavallisena ja tylsänä.

Glöet-perheen tämän vuoden uutuustulokas maistuu Blossa 21-vuosikertaglögin tavoin appelsiinille. Kylmänä tarjoiltu juoma herättää raadissa ihastusta, mutta maistamisen jälkeen iskee hämmennys: kolmessa arviossa lukee, että juoma ei muistuta lainkaan glögiä. Yksi arvioijista suunnittelee ostavansa tätä ensi kesää varten varastoon, sillä hänen mukaansa juoma on kesäglögi, joka muistuttaa Aperol spritziä.

Hännänpäässä punaviiniä ja brandyä

Jouluaamu luomu punaviiniglögi jäi raadin listauksen toiseksi viimeiselle sijalle. Juoma on testin halvin, 8,84 euroa. Sitä kehutaan mausteisesta tuoksusta. Maku ei kuitenkaan lunasta kaikkien mielestä tuoksun luomia odotuksia. Makua kuvaillaan mauttomaksi, laimeaksi ja mitäänsanomattomaksi. Kaksi on sitä mieltä, että juoma maistuu paremmalta jäähtyneenä, mutta kolmannen maistelijan mielestä juoma on ”epämiellyttävä” jäähtyneenä.

Viimeiselle sijalle jäi Juhlaglögi, joka on brandyllä maustettu ja testin voimakkain glögi 20 % alkoholipitoisuudellaan. Kaksi raadin jäsenistä antoi sille nolla pistettä. Osa arveli testin aikana ääneen, että kupissa on pelkkää lämmitettyä konjakkia, eikä lainkaan glögiä. Lämpimästä juomasta nousevan alkoholin haju on niin voimakas, että yksi testaajista ottaa nenästä kiinni, jotta saa maistettua juomaansa. ”Hyvä valinta, jos haluaa vetää kunnolla pikkujouluissa”, on lopulta ainoa positiivinen kommentti, jonka raati juomasta keksii. Muutoin juomaa kuvaillaan muun vaikeaksi juoda.

Alkon tuoteviestintäpäällikkö ja Master of Wine Taina Vilkuna kertoo, että Juhlaglögi on osalle tärkeä juoma, jota ilman joulu ei tule, vaikka Ilta-Sanomien raadin mieleen tuote ei tällä kertaa ole. Viime vuoden glögitestissä tuote oli toiseksi viimeisellä sijalla.

Yhdestä glögipullosta on moneksi

Vilkunan mukaan aiemmin glögit juotiin vain yhdellä tapaa: lämmitettyinä rusinoiden ja manteleiden kanssa. Nyt rinnalle on löytynyt muitakin tapoja.

– Glögijuomat voi nauttia myös kylminä jäiden kera, tai niistä voi tehdä erilaisia cocktaileja ja mocktaileja. Kuohuviiniglögejä myydään valmiina, tai niitä voi tehdä itse.

Viikuna vinkkaa helpon glögidrinkkireseptin. Kuohuviinilasin pohjalle kaadetaan omaa suosikkiglögiä ja sitten lasi täytetään esimerkiksi proseccolla tai roséviinillä.

– Kylmät ja kuplivat glögijuomat kuuluvat tämän hetken trendeihin. Samasta pullosta voi kokeilla eri tavoilla, esimerkiksi viileänä ja lämmitettynä, kuplivana tai ei-kuplivana drinkkinä.