Monikan ja Rosan upea Dumbon piparkakkuteltta ihastuttaa – kertovat parhaat niksinsä, joilla luomukset onnistuvat

Monika Autio ja hänen siskonsa Rosa Autio tekevät joka vuosi piparkakkuteoksen yhdessä. Jo vuosien ajan teemana on ollut Disneyn tai Pixarin elokuvat. Tänä vuonna sisarukset päätyivät tekemään luomuksensa Dumbo-elokuvasta inspiroituneina.

– Tykkäämme molemmat Disneyn klassikoista. Dumboon päädyimme, kun emme olleet siitä aiemmin tehneet.

Aiempien vuosien taidetta lähentelevien pipariluomusten teemoina on ollut muun muassa Aku Ankka, Up kohti korkeuksia, Frozen, Monsterit Oy ja Peter Pan.

Vuonna 2017 sisarukset taiteilivat Monsterit Oy:n Boon, Tarmon ja Masin.

Näyttävä talo on elokuvasta Up kohti korkeuksia. Sen Autiot taiteilivat vuonna 2015.

Välillä teemaksi valikoituu jotain Disneyn ulkopuolelta. Aiheena on ollut esimerkiksi Joulupukki ja noitarumpu, Peppi Pitkätossu ja Simpsonit.

Nykyään Disney omistaa oikeudet myös Simpsoneihin, mutta näin ei ollut vielä vuonna 2015, jolloin Autiot askartelivat tv:stä tutun keltaisen perheen.

Moana on liian trooppinen piparkakkuteemaksi

Sisarukset aloittavat joulun pipariteosten suunnittelun hyvissä ajoin.

– Joulun lähestyessä otetaan puheeksi se, mikä teema voisi tällä kertaa olla.

Kriteerinä on, että kummankin pitää tykätä elokuvasta ja että kaksikko ei ole aiemmin tehnyt siitä piparitaloa. He pohtivat myös sitä, miten toteutus sopii jouluun.

Vuoden 2020 teoksessa näkyi korona-aika, kun Ruususen luona vierailevien haltijakummien kasvoilla oli maskit.

– Esimerkiksi Moana on niin trooppinen, että se on aika kaukana joulusta. On kiva, jos joulu jotenkin näkyy lopputuloksessa, vaikkei se ihan välttämätöntä ole.

Monikan vinkit piparkakkutalon tekemiseen

Kun pipariteoksen teema on valittu, jokavuotinen urakka alkaa suunnittelulla.

– Mietimme, millaisia osia lopputulokseen tulee ja teemme mittakaavan valmiiksi.

Monika vinkkaa tekemään suunnitteluvaiheessa teoksen ensin paperista.

– Tänä vuonna teimme paperisen koeversion teltasta, jotta näimme, millaisia kallistuskulmien pitää olla ja minkä malliset seinät ja muut osat meidän pitää tehdä, jotta saamme kaiken koottua.

Pipareiden leipomiseen, paistamiseen, koristeluun ja kasaamiseen meni yhteensä kaksi päivää.

Autiot käyttävät valmistaikinaa, sillä se on monesti itsetehtyä kestävämpää. Kun piparit tulevat uunista, ne saattavat olla turvonneet suuremmiksi kuin oli tarkoitus. Silloin Monika neuvoo tarttumaan veitseen.

– Veitsellä voi varovasti järsiä piparia, jotta osat saa sopimaan yhteen. Tai sitten ne voi sommitella siten, että joku turvonneempi osa jää ikään kuin piiloon vaikkapa piparkakkutalon takapuolelle.

Kasaaminen on monelle kaikkein hankalin homma. Sokerin saaminen siistiksi saattaa vaatia pientä harjoittelua, mutta myös hyvä suunnittelu auttaa.

– Osia liimatessa kannattaa miettiä, miltä puolelta sokerin valuttaa, jotta se ei näy siistille puolelle. Kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Toinen pitää osia ja toinen valuttaa sokerin.

Kokoaminen on tarkkaa puuhaa, johon tarvitaan vähintään kaksi ihmistä. Tässä taidonnäyte vuodelta 2018.

Sisarukset valmistavat koristelussa käytettävän pikeerin itse.

– Värjäämme sen elintarvikeväreillä, niin saamme juuri sellaisia sävyjä, joita tarvitsemme. Itse tehty pikeeri on hyvä myös siinä, että sen juoksevuutta pystyy itse säätelemään.

Liian kova pikeeri on vaikea levittää, eikä sillä saa sileää pintaa. Silloin joukkoon voi lisätä aavistuksen vettä. Toisaalta jos pikeeri on liian juokseva, se valuu piparin päältä. Silloin pieni tomusokerin lisääminen pelastaa tilanteen, Monika vinkkaa.

Kaikkein pienimmät yksityiskohdat on tehty cocktailtikkujen avulla.

Isommille pinta-aloille pikeeri levitetään esimerkiksi lusikan, nuolijan tai lastan avulla. Pienempiin yksityiskohtiin Monika neuvoo käyttämään cocktailtikkuja.

– Se vaatii ehkä eniten kärsivällisyyttä. Siskoni tykkää enemmän koristella isoja pintoja, kun itse piperrän pieniä yksityiskohtia, Monika sanoo ja nauraa.

Jos yksityiskohtia on paljon, hän neuvoo tekemään tietyn väriset osat kerrallaan.

– Tarkimmat yksityiskohdat, kuten vaikka ääriviivat, lisään vasta viimeisenä, jotta ne jäävät selkeästi näkyviin.

Autiot käyttävät koristeluun myös nonparelleja ja karkkeja.

