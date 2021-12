Vuoden paras suodatinkahvi valittiin – raati maisteli sokkona 19 eri kahvia

Vuoden suodatinkahvi valittiin viidettä kertaa 19 eri paahtimon kahvin joukosta, Helsinki Coffee Festival kertoo tiedotteessa.

Helsinki Coffee Festival järjesti jälleen vuoden suodatinkahvikilpailut. Kyseessä on Pohjois-Euroopan suurin kahvifestivaali, mutta koronatilanteen vuoksi kilpailu järjestettiin ilman yleisöä, tiedotteessa kerrotaan.

Voittaja valittiin 19 eri suodatinkahvin joukosta. Tuomaristo arvioi kahvien makeutta, tasapainoa ja jälkimakua sekä antoi kahveille yleisarvosanan. Kahvit maisteltiin sokkona.

Voittajaksi nousi lappeenrantalaisen pienpaahtimon Lehmus Roasteryn Limited Negele Gorbitu Ethiopia -kahvi.

Tuomaristo kuvaili kilpailussa mukana olleita kahveja tasokkaiksi.

Tiedotteessa kuvaillaan voittaneen tuotteen taustoja: Limited Negele Gorbitu Etiopiasta on Yirgacheffen alueelta, Negele Gorbitun viljelijäyhteisöstä, lajikkeeltaan Heirloom Arabica. Kahvi on fermentoitu 35-48 tunnin ajan vesitankeissa ja sen jälkeen kuivatettu auringossa 18 vuorokauden ajan. Kahvi on kasvanut 1995-2020 metriä merenpinnasta.

– Voittajakahvi on pehmeä ja moniulotteinen, pitkähkö marjainen ja karamellinen maku, tuomaristossa kuvailtiin.

Voittajakahvi tulee lappeenrantalaiselta paahtimolta.

– Kahvi on vahva, hedelmäinen ja siinä erottuu selvät maut, toinen tuomariston kommentti kuuluu.

Sitä kuvailtiin lisäksi erittäin tasapainoiseksi.

Vuoden suodatinkahvit

1. Limited Negele Gorbitu Ethiopia, Lehmus Roastery (pienpaahtimo Lappeenrannasta)

2. Halo Beriti Ethiopia, Makea Coffee (pienpaahtimo Lappeenrannasta)

3. Black Diamond, Kahwe (pienpaahtimo Tampereelta)

Kilpailun raatiin kuuluivat kahviammattilainen Hanna Huhtonen, kahvivaikuttaja ja -kirjailija Lari Salomaa, sommelier Kirsi Seppänen, kahviammattilainen Elina Rahikainen sekä somevaikuttaja ja barista Ali Qasim.

– Hienoa, että kilpailussa oli mukana tasokkaita kahveja. Kahvien yleistaso oli hyvä, oli marjaisia ja hedelmäisiä kahveja sekä hapokkuutta, Elina Rahikainen sanoo.

Kilpailussa mukana olleet kahvit ja paahtimot

Paulig: Ecuador La Papaya

Rost Co.ROST & Co: Joulukahvi 2021 Bolivia

Meira/Vallilan Paahtimo: Kenia Mount Kenya

Makea Coffee: Halo Beriti Ethiopia

Kaffa Roastery: Chelbesha Ethiopia

Johan & Nyström: Nicaragua Un Regalo De Dios

Finca Las Ventanas: Finca Las Ventanas -tilan kahvi Kolumbia

Inka Paahtimo: Etiopia Kahvi (Ethiopia Uraga Lot1)

Lehmus Roastery: Limited Negele Gorbitu Ethiopia

Holmen:Holmen Heidel Columbia Limited Edition Filter Coffee

Slow Coffee: Out of the forest Arabica Coffee Laos

Porin Paahtimo: Elias Roa tilakahvi Kolumbiasta

Kahwe: Black Diamond

Cafetoria: Rosas Plata, Peru

Record Coffee Company: Rockstar Fernando, Brasilia

Artisan: Cordillera del Fuego, Costa Rica

Caffi: Etiopia Natural

Pirkanmaan Paahtimo: Kenia Fram AB

Zoégas: Zoégas Mollbergs Blandning

Viime vuonna kilpailun paras suodatinkahvi tuli porilaiselta paahtimolta.

