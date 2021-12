Laivojen joulubuffeteissa on tapahtunut muutoksia – erityinen ruoka, joka on noussut suosituksi

Ruotsalaiseen joulupöytään kuuluvat esimerkiksi janssoninkiusaus ja lihapullat. Suomalaiset sen sijaan haluavat laatikoita.

Osa Viking Linen ruoista on annosteltu valmiiksi, jotta hävikkiä syntyisi mahdollisimman vähän.

Laivojen buffetpöydät on lastattu tänäkin vuonna jouluisilla herkuilla. Viking Linen joulupöytä on ollut katettuna 18. marraskuuta alkaen, Tallink Siljan 17. päivästä.

Moderneja vaihtoehtoja perinteisten herkkujen rinnalle

Viking Linen joulubuffetissa kinkku, laatikot ja alkuruokakalat ovat suosittuja vuodesta toiseen. Kaikkein suosituin on kinkku, jota laivalla menee yhteensä 12 000 kiloa vuodessa.

Joululaatikoista suosituin on lanttulaatikko. Kaloista Viking Linen matkustajille maistuvat savustettu ja graavilohi sekä perinteiset sillit.

Samalla kun ihmisten makutottumukset ovat muuttuneet, buffetpöydän valikoimaa on muutettu.

– Esimerkiksi savumakrillia ei enää ole tarjolla joulubuffetissamme. Sen sijaan uusia makuelämyksiä etsivä pääsee maistelemaan vaikkapa ruusunmarja-pippurisilliä tai katajanmarjoilla ja rosmariineilla maustettua ginisilliä, Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholm kertoo yhtiön tiedotteessa.

Perinteisten rinnalle uusi suosikki

Perinteisten herkkujen rinnalle on kehitetty uusia kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja lihattomien ja kasvispohjaisten ruokavalioiden yleistyttyä.

– Munakoisosta valmistettu vegaaninen silli on noussut suosituksi. Myös jouluisiksi maustetut kasvisruoat ja -lisukkeet tekevät kauppansa, Lindholm sanoo.

Tämän vuoden uutuusannoksien joukossa on muun muassa glaseerattua tofua, inkivääriä ja tähtianista.

Viking Linen aikuisten illallisjoulubuffetin hinta on 35–38 euroa. Hinta on edullisempi, jos ruokailun varaa etukäteen ja risteilee arkipäivänä. Amorellalla joululounaan hinta on 29 euroa etukäteen varattuna ja 31 euroa paikan päällä maksettuna.

Viking Linen buffetpöydässä menee 12 000 kiloa kinkkua vuodessa.

Kaikki istumaan saman pöydän ääreen ruokavaliosta riippumatta

Tallink Siljalta kerrotaan, että tänä vuonna vegaani, sekaani, suomalainen, ruotsalainen ja virolainen istuvat kaikki samassa pöydässä. Sekaanilla viitataan sekasyöjään eli henkilöön, joka syö myös lihaa.

Tavoitteena on tarjota ruokia, joita maisteltiin jo lapsena, mutta samalla myös jotain uutta ja jännittävää.

Suomalaisista ruoista menussa on esimerkiksi marinoituja sillejä, harmaasuolattua kinkkua ja imellettyä perunalaatikkoa. Ruotsalaisesta ruokaperinteestä mukaan on valikoitunut skagen, ruotsalaista joulukinkkua ja lihapullia.

Myös etelä- ja itänaapurien jouluruokaperinteet näkyvät ja maistuvat Tallink Siljalla. Virolaisista ruoista pöytään katetaan esimerkiksi porsaanlihaa, verimakkaraa ja hapankaalia.

Venäjältä mukaan on valittu lohicoulibiacia, punajuurisalaattia sillillä, metsäsienisalaattia ja venäläisiä kurkkuja.

Vegaaniruokien joukossa on porkkalaa eli savukalan makuista porkkanaa, kermaista kookoskurkumakeittoa ja vegaanisia joulumakkaroita.

– Suunnitellessamme vegaanista menua ainoa sääntömme oli sama kuin gastronomiassa yleensäkin: ruoan on maistuttava todella hyvältä, Tallink Siljan pääkokki Anti Lepik sanoo.

Tallink Siljan joulubuffetin hinta on 42–45 euroa aikuiselta Helsinki–Tukholma-välillä. Muilla reiteillä ruokailemaan pääsee 36–39 euron hintaan. Tallinnasta Helsinkiin matkattaessa lounasbuffetin hinta on 26 euroa aikuiselta.

Ruotsalaisten joulusuosikit

Viking Linen pohjoismaisten matkustajien mieltymykset jouluruokien suhteen ovat pitkälti samanalaiset. Muutamassa asiassa ruotsalaisten maku eroaa kuitenkin suomalaisista jouluruokien suhteen.

Viking Linen tiedotteessa nimittäin kerrotaan, että laatikot eivät maistu ruotsalaisille yhtä hyvin kuin suomalaisille. Lisäksi ruotsalaiseen jouluun kuuluvat janssoninkiusaus, paahtokylki ja lihapullat.