Kape Aihiselta täysin uudenlaisia valmisruokia kauppoihin – maistoimme niistä makaronilaatikon

Makaronilaatikossa maistuvat aurinkokuivattu tomaatti, paprika ja pekoni.

Keittiömestari ja tv-kokki Kari Aihinen tuo ravintolaruokia ruokakauppoihin. Aihisen ja HKScanin yhteistyönä syntynyttä Vietävä-ruokia pilotoidaan tällä hetkellä S-ryhmän kaupoissa.

Kauppojen valmisruoka- ja take away -hyllyiltä löytyy jo laaja valikoima muitakin vastaavia, ravintolaruoaksi kutsuttuja tuotteita. Esimerkiksi NaughtyBurgerin ja ravintola Olon valmisruokia ja aterian osia on saanut kaupoista jo jonkun aikaa. Pandemia-aika on osaltaan lisännyt einesten kysyntää, Kesko ja S-ryhmä kertoivat Ilta-Sanomille aiemmin.

Testasimme muun muassa Olon ruokakauppoihin suunnattuja valmisruokia aiemmin tänä vuonna:

Myös Aihinen kertoo turvautuvansa eineksiin aina silloin tällöin.

– Olen yh-faija, jolla on kaksi poikaa, ja syömme aina kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Vaikka kuinka luotan kotiruokaan ja haluan olla masterchef, niin joskus pitää turvautua valmisruokiin.

Aihinen kertoo keskiviikkona hakeneensa viimeksi tiistaina pizzat poikiensa kanssa päivälliseksi.

Ruoat tilataan palvelupisteiltä

Vietävä-ruokien konsepti on hieman erilainen kuin perinteisen valmisruoan. Ruoat tulevat myyntiin palvelupisteille omalle tiskilleen. Tiskiltä voi napata koko aterian, pelkän pääruoan tai vaikka vain lisukkeet.Tarkoitus kuitenkin on, että vuoden 2022 aikana myös valmiiksi pakatut ateriat saadaan myyntiin valmisruokahyllyille.

Vietävä-keittiön valikoimassa on myös Matinkylän kana, jonka Aihinen on saanut kollegaltaan Pauli Ojalalta.

Vietävän ruokalistalla on useita eri annoksia, jotka on jaettu neljään eri kategoriaan: Kapen klassikot, arjen helpot jutut, Boom! sekä mainiot lisäkkeet & makeat. Klassikoihin kuuluu esimerkiksi lihapullia ja lasagnea, arjen helppoihin juttuihin puolestaan tonnikalakiusausta ja kanaviilokkia. Boom!-ruoat ovat spesiaalimpia, kuten loimutettua merilohta ja glaseerattua porsaankylkeä.

Lisukkeet ja makeat -kategoriaan kuuluu muun muassa paahdettuja juureksia, bataattimuusia, puikulaperunamuusia ja köyhiä ritareita.

Ruokien hinnat vaihtelevat kuudesta kahdeksaan euroon noin 300 gramman painoista annosta kohden. Palvelutiskiltä ruokaa voi kuitenkin pyytää itselle hinnan tai annoksen painon mukaan. Osa ruoista on laktoosittomia ja ainakin sienirisoton luvataan olevan gluteeniton.

Ruoat pakataan kartonkisiin rasioihin.

Maistoimme Kapen pellinkiläisen makaronilaatikon

Aihisen keittokirjoistakin tuttu pellinkiläinen makaronilaatikko on yksi keittiömestarin klassikoista. Sen Aihinen nappasi ravintola Savoysta siellä työskennellessään. Ravintolan henkilökunta herkutteli sillä.

– Alkuperäisessä reseptissä ainekset laitetaan vuokaan muna-kermaseoksen kanssa, ja laatikko jääkaappiin tekeytymään jo edellisenä päivänä.

Vietävä-keittiössä reseptiä on sovellettu.

– Kaikissa ruoissa on pieni twisti mukana. Makaronilaatikkoon on lisätty aurinkokuivattua tomaattia, pekonia ja hieman paprikaa. Valmistukseen käytetään neljä kananmunaa ja litra kermaa, jotka vievät sen seuraavalle tasolle, hän sanoo ja nauraa.

Maistoimme tuotesarjan pellinkiläisen makaronilaatikon. Kermainen maku lunasti odotukset. Aurinkokuivattu tomaatti, paprika ja pekoni sopivat klassikkoruokaan kuin nenä päähän. Maku on täyteläinen kerman ansiosta, mutta vihannekset raikastavat ja keventävät sitä täydellisesti. Tuote on laktoositon.

Lisukkeena oli Kapen ketsuppia. Siinäkin maistuu hyvällä tavalla aurinkokuivattu tomaatti.

