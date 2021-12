Main ContentPlaceholder

Ajankohtaista

Joulutorttutestin yllätysvoittaja sai Jerryn syömään sanansa: "Syön myös tämän tortun, koska se on aika hyvää"

Joulun perinteinen tähtitorttu on vakio tarjottava monessa suomalaisessa joulupöydässä. Yleisempänä täytteenä on käytetty luumuhilloa, mutta nykytrendinä on kokeilla täytteenä erilaisia vaihtoehtoja. ISTV:n raati maisteli neljää täytettä. Katso videolta miten raadille maistui luumutäytteen lisäksi omena-lakka, Vihreä kuula ja lihapulla/kasvispulla -täytteet.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi