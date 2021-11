Alkon hyllystä voi pian löytyä kolhiintunut pakkaus tai repaleinen etiketti, jotka ovat myynnissä tarkoituksella – vaikuttavatko kolhut hintaan?

Juomahävikkiä hyödynnetään biopolttoaineeksi ja ensimmäistä kertaa myös glögimarmeladiksi.

Alko käy taistoon hävikkiä vastaan. Uutena keinona on vaurioituneiden pakkauksien pitäminen myynnissä. Aiemmin Alko on hävittänyt tuotteet, joiden pakkaus on vaurioitunut, vaikka itse tuote on ollut täysin moitteeton.

Esimerkiksi kolauksen saanut hanapakkaus tai pullo, jonka etiketti on revennyt kulmasta kuljetuksen aikana, hyllytetään jatkossa myyntiin. Tällaisiin tuotteisiin lisätään ”vaurioitunut pakkaus” -merkintä.

Vaikka pakkaus olisi kolhiintunut, tuotteen hinta ei muutu, Alkosta vastataan kysymykseen mahdollisesta alennuksesta.

– Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme vahvasti, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä, Alkon laadunvalvonnan päällikkö Juha Viikari sanoo tiedotteessa.

Merkittäviä keinoja juomahävikin vähentämisessä ovat tilausmäärien ennakointi ja asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman kehittäminen. Ennakointi tilausmäärissä on erityisen tärkeää kausituotteiden, kuten glögin, kohdalla.

Hävikistä polttoainetta ja marmeladia

Vuonna 2020 Alkolle syntyi hävikkiä noin 300 000 litraa, eli noin 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Koko viime vuoden myynti oli 92,7 miljoonaa litraa.

Etiketti- ja pakkausvaurioista syntyy vuosittain noin 20 000 pakkauksen hävikki. Uuden ”vaurioitunut pakkaus” -merkinnän avulla määrä halutaan vähintään puolittaa.

Muita juomahävikkiä aiheuttavia tekijöitä ovat tuotteiden vanheneminen, asiakaspalautukset ja tuotteiden takaisinvedot.

Juomahävikin vähentämisessä keinot ovat rajallisemmat kuin ruoan suhteen, Alko muistuttaa tiedotteessaan: alkoholia ei voi myydä tarjouksella kuten ruokaa, eikä sitä voi jakaa hyväntekeväisyyteen.

Osa Alkon hävikistä käytetään biopolttoaineen valmistukseen. Tänä vuonna kokeilussa on myös alkoholittomasta hävikkiglögistä valmistettu marmeladi, jota jaetaan joulukuun aikana maistiaisina osassa Alkon myymälöistä.

Ruokahävikkiä vastaan

Alkon lisäksi myös muut toimijat ovat keksineet ratkaisuja hävikin vähentämiseen.

Esimerkiksi Fazer ja Panda ovat tuoneet markkinoille makeispusseja, joihin on käytetty karkkeja, jotka ovat vääränpainoisia tai -värisiä, mutta joiden maussa ei ole mitään vikaa.

Lisäksi Aino Suklaa & Mango ja Suomen Jäätelön Bananasajäämä jäätelöiden valmistukseen käytetään aineksia, jotka muuten menisivät hävikkiin.

Vuoden 2020 Aino-uutuusmaun valmistukseen käytetään jäätelömassaa, jota jäätelökoneet puskevat ulos heti käynnistämisen jälkeen ennen kuin reseptiikka on saatu kohdilleen. Bananasajäämä -jäätelössä puolestaan käytetään K-ruokakaupoista kerättyjä banaaneja, jotka päätyisivät muutoin hävikiksi.

