Äänestys: 10 ravintolaa, joissa on paras joulupöytä – listalla ravintoloita eri kaupungeista

10 parhaan joulupöydän joukkoon mahtuu ravintoloita seitsemästä eri kaupungista.

Ruoka- ja ravintolayhteisö Toptaste järjesti äänestyksen suomalaisten ravintoloiden parhaasta jouluateriasta. Tässä ovat äänestyksen kymmenen parasta ravintolaa.

1. Svenska Klubben

Ensimmäisellä sijalla on Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva Svenska Klubben.

Jouluruokaa on tarjolla 3.–17. joulukuuta aina tiistai-illasta lauantai-iltaan. Pöytä katetaan sekä lounaalle että illalliselle.

Joulupöydän antimiin on listattu 20 alkuruokaa, kuusi pääruokaa ja seitsemän jälkiruokaa. Ruokien joukossa on perinteisiä suomalaisia ja suomenruotsalaisia jouluruokia kuten mätiä, silliä, graavilohta, skagenia, joulukinkkua ja laatikoita. Lisämaksusta lautaselleen saa myös lipeäkalaa.

Joulubuffetin hinta on 55 euroa ruokailijaa kohden. 4–12-vuotiaat lapset syövät puoleen hintaan ja alle neljävuotiaat ilmaiseksi.

2. Kulosaaren Casino

Myös kakkossijan ravintola on helsinkiläinen. Kulosaaren Casino on perustettu vuonna 1915 ja sen joulupöytä on perinteikäs.

Tänä vuonna joulupöytä katetaan 1.–22. joulukuuta. Kulosaaren Casinolle pääsee syömään sekä joululounasta että -illallista.

Alkuruokapöydässä on 13 vaihtoehtoa, joihin kuuluu perinteisiä makuja. Alkuruokina on muun muassa erilaisia kaloja, häränpaahtopaistia ja ankanmaksamoussea. Kinkkupöydästä löytyy kinkun ja laatikoiden lisäksi joulumakkaroita, rosollia ja metsäsienisalaattia. Jälkiruokia on seitsemää erilaista. Lipeäkala tarjoillaan pöytään pyynnöstä.

Buffetin hinta on 39 euroa. Alle 12-vuotiailta veloitetaan kaksi euroa ikävuotta kohden. Lisäksi hintaan tulee kolmen euron eteispalvelumaksu jokaista syöjää kohden.

3. Ravintola Krapihovi

Tuusulassa sijaitsevan Ravintola Krapihovin joulupöytä katetaan tänä vuonna jo 48. kerran. Krapihovin suomalainen joulupöytä on tarjolla 26.11.–23.12. Tarjolla on sekä lounasta että illallista.

Menussa on perinteisiä makuja. Tarjolla on esimerkiksi runsas kalapöytä, peuraa, kalkkunanrintaa, rocky roadia ja Ahvenanmaan pannukakkua perinteisiä kinkkuja ja laatikoita unohtamatta.

Joulupöydän hinta on 61,50 euroa henkilöltä. 5–12-vuotiaat lapset syövät 25 euron hintaan, alle viisivuotiaat ilmaiseksi.

4. Ravintola Pöllöwaari

Pohjoismainen kylmä alkuruokapöytä on jyväskyläläisravintola Pöllöwaarin joulun sydän, ravintolan nettisivuilla kerrotaan. Alkuruokina on 22 eri ruokaa, joiden joukossa on esimerkiksi kaloja, porsasta, poroa ja härkää.

Alkupalapöydän lisäksi jouluateriaan kuuluu pää- ja jälkiruoka, jotka tarjoillaan pöytiin. Lounaalla pääruokavaihtoehtona on liha, kala ja kasvis. Illallisella vaihtoehtona on myös riista.

Pöllöwaarissa tarjoillaan jouluruokaa 3.–22. joulukuuta. Ravintolan menut ja à la carte eivät ole tarjolla tänä aikana. Joululounaan hinta on 59 euroa ja -illallisen 69 euroa. Viinipakettien hinnat ovat 39 ja 52 euroa.

5. Vaskikello

Pyhäsalmelta löytyvä 82-paikkainen ravintola Vaskikello on äänestetty parhaiden jouluruokapöytien viidennelle sijalle. Ravintolan nettisivuilta ei löydy tietoa siitä, onko jouluruokaa tänä vuonna lainkaan tarjolla.

6. Gunnar Eatery & Bar

Gunnar Eatery & Bar, tai tuttavallisemmin ”Gunu”, on turkulainen ravintola. Sokos hotel Turun Seurahuoneen yhteydessä olevan ravintolan joululounas on tänä vuonna tarjolla 14.–17. joulukuuta ja 21. sekä 22. joulukuuta.

Buffetpöytään on katettu kaloja, lihoja ja leikkeleitä, salaatteja ja lisukkeita, pääruokia sekä jälkiruokia. Lounaan hinta on 49 euroa S-etukortilla ja 55 euroa ilman.

7. Sipuli

Helsingin Katajannokalla sijaitsevan Ravintola Sipulin joulupöytä on modernimpi kuin listauksen muissa ravintoloissa, joissa tarjolla on pitkälti perinteisiä jouluherkkuja.

Kalapöydän lohi on savustettu viskillä ja graavilohi graavattu fenkolin kera. Joulukinkun sijaan pöytään on katettu joulumakkaroita sinapin kera. Lisäksi tarjoiluihin kuuluu blinibaari. Jälkiruokapöydässä on kakkujen ja piparien lisäksi macarons-leivoksia.

Joulupöydän herkkuja pääsee syömään 6.–22. joulukuuta sekä lounas- että illallisaikaan. Joulupöydän hinta on 39 euroa henkilö. Lisäksi hintaan tulee 3,5 euron eteispalvelumaksu syöjää kohden. Alle 12-vuotiailta veloitetaan 2 euroa ikävuotta kohden.

8. Tillikka

Vuodesta 1912 saakka palvellut tamperelaisravintola Tillikka on ravintola ja klubi, jonka joulupöytä pääsi äänestyksen sijalle kahdeksan. Ravintolan verkkosivuilla ei ole mainintaa tämän vuoden joulupöydästä.

9. Tiiliholvi

Moderniin ja pohjoismaisin vivahtein valmistettuun ranskalaiseen ruokaan erikoistuva Tiiliholvi löytyy niin ikään Tampereelta. Ravintolan perinteinen joululounas on saatavilla 29.11. alkaen aina aatonaattoon saakka.

Alkupalapöydässä on 12 vaihtoehtoa, joihin kuuluu muun muassa salaatteja, rosollia, kalaa ja kinkkua. Pääruoka valitaan nieriän ja villisian potkan väliltä. Jälkiruoaksi on inkivääripannacottaa puolukan ja kanelimarengin kera.

Tiiliholvin joululounaan hinta on 48 euroa.

10. Puijon Maja

Myös Kuopio on päässyt listalle, sillä Puijon maja on joulupöytien kärkinimien joukossa. Majan joululounasta saa tänä vuonna 13.–23. joulukuuta. Lounaan hinta on 32 euroa aikuisilta ja 15 euroa 5–12-vuotiailta lapsilta. Alle viisivuotiaat ruokailevat ilmaiseksi.

Lounaspöydässä on runsaasti perinteisiä jouluruokia ja esimerkiksi karjalanpaistia, mutta myös tulisavulohta ja Majan Hieno Wiina -sinappia. Vegaaninen ruokavaliokin on huomioitu: pyydettäessä tarjolla on muun muassa porkkalaa ja savuseitania.

Jouluaattona tarjolla on puuroaamiainen, jolloin buffetpöydässä on puuron lisäksi myös karjalanpiirakoita ja jouluisia herkkuja. Aattona Majalle katetaan juhlapöytä, jonka kattaukset ovat kello 12 ja 15 alkaen. Aaton buffetin hinta on 36 euroa aikuisilta ja 15 euroa 5–12-vuotiailta. Aattona tarjolla on aavistuksen laajempi buffetkattaus.

