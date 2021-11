Cappuccino tehdään harvoin oikein, asiantuntija kertoo – tällaiset ovat suosittujen maitokahvien selkeät erot

Klassinen cappuccino tehdään harvoin oikein, kahviasiantuntija harmittelee.

Perinteisiin espressopohjaisiin maitokahveihin kuuluvat cappuccino, latte, macchiato, latte macchiato ja flat white. Kaksi ensimmäistä ovat suomalaisille jo melko tuttuja, mutta kolme jälkimmäistä saavat monella sormen suuhun.

– Olemme monesti puhuneet, että kahvimenun voisi laittaa niin, että asiakas valitsee haluaako yhden vai kaksi espressoshottia ja minkä verran maitoa sekä vaahtoa kahviinsa haluaa. Perinteiset juomatkin tehdään eri paikoissa hieman eri tyyleillä, joten pelkkä kahvin ja maidon määrä voisi olla selkeämpi tapa, Jonna Korhonen, Kaffa roasteryn paahtaja ja kouluttaja, kertoo.

Pyysimme Korhosta kertomaan, miten maitokahvit eroavat toisistaan.

Cappuccinon tunnistaa paksusta maitovaahdosta

Cappuccino on noin kahden desin kokoinen juoma, jossa on espressoa ja paksua maitovaahtoa. Se tehdään yleensä yhdellä espressolla, mutta espresson voi pyytää myös tuplana.

Cappuccinon eroaa muista espressopohjaisista maitokahveista vaahdollaan.

– Klassisessa cappuccinossa maitovaahdon kuuluu olla selkeästi paksumpaa kuin muissa maitokahveissa, mutta silti samettista ja kosteaa.

Korhonen harmittelee, että näin on enää valitettavan harvoin. Cappuccinoa ei osata hänen mukaansa aina valmistaa oikein.

– Usein vaahto on joko kuivaa höttöä tai liian ohutta.

Syynä voi osin olla latte artin kehittyminen, hän pohtii. Latte artilla tarkoitetaan espressokahvin pinnalle maitovaahdolla tehtäviä kuvioita.

– Mitä ohuempi maitovaahto, sitä helpompi sillä on kaataa kuvioita. Ehkä osin siksi baristat ovat tykästyneet ohuempaan maitovaahtoon.

Latte on suurempi juoma ohuella maitovaahdolla

Latte on cappuccinoa pidempi, noin 2,5–3,5 desilitran kokoinen juoma. Siinä on paitsi enemmän maitoa, myös enemmän kahvia kuin cappuccinossa.

– Yleensä latte tehdään tuplaespressoon.

Latessa maitovaahto on ohuempaa kuin cappuccinossa.

– Oikeaoppisesti vaahdotettuna maito on silkkistä mikrovaahtoa, joka sekoittuu kahviin ja päälle tulee noin sentin paksuinen samettinen vaahtokerros.

Latte macchiato sopii kahvinjuontia opettelevalle

Latte macchiato tulee italiasta. Nimi tarkoittaa tahrattua maitoa.

– Eli maito ikään kuin tahrataan espressolla, Korhonen sanoo ja nauraa.

Hänen mukaansa latte macchiato on periaatteessa sama kuin latte, mutta yhdellä espressolla. Maitovaahto on samanlaista mikrovaahtoa kuin latte-kahvissa.

– Alun perin Italiassa juoma on tehty niin, että ensin kaadetaan vaahdotettu maito ja sen päälle espresso.

Latte macchiato on kevyempi kahvijuoma kuin cappuccino tai latte.

– Maito on niin suuressa osassa, että kahvin maku ei pääse läpi. Juoma on hyvä sellaisille ihmisille, jotka harjoittelevat kahvinjuomista.

Macchiato on espresso ”maitotahralla”

Macchiato tai espresso macchiato on pieni kahvijuoma. Nimi tarkoittaa tahrattua espressoa. Siinä tehdään siis toisin päin kuin latte macchiatossa, jossa maito tahrataan espressolla.

– Espresson pinnalle lusikoidaan pieni määrä maitovaahtoa, tai latte art -tyylillä kaadetaan vaikka pieni sydän juoman päälle.

Macchiaton voi tilata yhdellä tai kahdella espressoshotilla.

Flat white on latten ja cappuccinon väliltä

Flat whiten kohdalla on eniten eroja kahviloiden välillä, Korhonen kertoo.

– Periaatteessa kyse on cappuccinosta, jossa on ohut silkkinen maitovaahto. Flat white on juoma cappuccinon ja latten välistä.

Korhonen kertoo, että on epäselvää, onko juoma alun perin Uudesta-Seelannista vai Australiasta lähtöisin.

Erään tarinan mukaan uusiseelantilaisen baristan piti tehdä cappuccino asiakkaalleen, mutta juoma tulikin liian ohuella vaahdolla. Vahingosta tuli hitti, joka jäi kahvimaailmaan pysyvästi.

Juoma on maultaan voimakkaampi kuin latte, sillä siinä on vähemmän maitoa ja usein kaksi espressoa. Kooltaan se on samankokoinen kuin cappuccino.

– Flat white on baristojen suosiossa, koska maitovaahto on ohutta ja se on helppo kaataa latte artilla. Juoma on etenkin sellaisten asiakkaiden suosikki, jotka eivät välitä maitovaahdosta.

