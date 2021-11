Testasimme 12 ruokajoulukalenteria – yksi polttaa suun, toisen outo sisältö ja ohjeet herättävät ihmetystä, yllättävä ihastutti: ”Tämän valitsisin”

Joulukalenterit on täytetty tänä vuonna muun muassa chilillä, sipseillä, jäätelöllä, kahvilla, puurolla ja myslillä. Jutussa kerrotaan kalenterin sisällöistä, joten varo paljastuksia!

Perinteisten suklaakalentereiden rinnalle on tullut viime vuosina monenlaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi viime vuoden uutuus, sipsijoulukalenteri nousi pieneksi ilmiöksi.

Tämän vuoden joulukalenteritarjonnassa on sipsien lisäksi muun muassa esimerkiksi puuroja, suklaa-lakua, kahvia, mysliä, välipaloja, salmiakkia, jäätelöä ja chiliä.

Availimme 12 joulukalenterin luukut ja arvioimme niiden sisältöjä. Jos haluat pitää mahdollisen oman kalenterisi sisällön yllätyksenä, pienenä sisältövaroituksena kerrottakoon, että jutun kuvissa näkyy osa yllätyksistä. Avasimme jokaisesta kalenterista ensimmäisen, jouluaaton ja yhden satunnaisen luukun. Testiä varten avasimme kaikki luukut.

Taffel sipsikalenteri

Sipsikalenterissa on tänäkin vuonna 31 luukkua, joten availuiloa riittää aina uudenvuodenaattoon saakka.

Luukuista paljastuu hyvä valikoima minikokoisia sipsipusseja, erilaisia dippejä, pari pussia mikropopcornia ja suolapähkinöitä, mutta myös ilahduttavasti uutuuksia, kuten lakusuklaapopcornia ja linssisipsejä.

Viime vuoden tapaan myös ei-syötäviä yllätyksiä löytyy: kalenterista löytyy juustonaksujen maskottia esittävä heijastin sekä tuubihuivi saman Juusto-Ukon kuvilla. Aikuiseen makuun nämä tuntuvat turhakkeilta.

Ison kalenterin avaaminen on hieman hankalaa kalenterin suuresta koosta ja eri puolille sijoiteltujen luukkujen vuoksi. Luukkujen avaaminen vaatii sormivoimaa, sillä etenkin pienimmät pahviset luukut ovat tiukassa.

Taffel-kalenterista löytyi sipsipussien ja dippien lisäksi esimerkiksi popcorneja ja heijastin.

Fazer patukat joulukalenteri

Tämän vuoden uutuuskalenteri on pomminvarma valinta Fazerin suklaapatukoiden ystävälle! Suklaapatukan lisäksi jokaisesta luukusta paljastuu pieni jouluinen viesti kuten ”Maistun yhtä hyvältä kuin pusu, jonka Joulupukki sai”.

Pieniä patukoita eli Jimiä, Pätkistä ja Vihreitä kuulia on eniten. Suurempia klassikoita löytyy vain yhden patukan verran. Toisaalta se on ehkä toimiva ratkaisu, sillä jokapäiväinen jättipatukka 24 päivän ajan voisi tuntua äklöttävältä.

Mitään jättiyllätyksiä tämä kalenteri ei tarjoile, mutta täyttää täysin lupauksensa.

Fazer-patukoiden suuri fani tunnistaa kenties jo luukun koosta ja muodosta, mikä patukka minäkin päivänä on tulossa.

Elovena puurojoulukalenteri

Puurokalenterin luukuista paljastuu 24 pikapuuropussia 17 eri maussa. Mukana on perinteisiä makuja, kuten luomu kauraa, omena-kanelia ja vadelmaa, mutta myös erikoisempia makuja, kuten suklaa-vadelmaa ja punaherukka-mansikkaa. Seassa on myös viisi gluteenitonta puuroa neljässä eri maussa.

Puurokalenteri on postituksessa ja kantaessa mennyt niin sekaisin, että luukkuja avatessa on vaikea tietää, mikä pusseista kalenterista kuuluu ottaa minäkin päivänä.

Kalenteri on suunniteltu siinä mielessä hyvin, että 12 ensimmäistä luukkua ovat suuren kalenterin yhdellä puolella, ja loput vastakkaisella sivulla. Näin suurta kalenteria ei tarvitse pyöritellä pöydällä joka aamu.

Tämä on kiva, terveellisempi vaihtoehto suklaajoulukalenterille. Jos kuitenkin tykkää perinteisemmin keittää aamupuuronsa kattilassa, supermakea mansikka-valkosuklaapikapuuro saattaa aiheuttaa pettymyksen tunteita aamupalapöydässä.

Puurokalenterissa on kattava sekoitus pikapuuroja. Seitsemän niistä tulee kalenterista kahteen kertaan, kuten jouluaaton luomu kaura.

Halva suklaalakukalenteri

Kartonkisen kalenterin sisällä on pieneen muovipussiin pakattuna aina yksi tai kaksi karkkia. Niiden joukossa on erilaisia valko- tai maitosuklaalla päällystettyjä salmiakkilakritseja.

Suklaalakukalenteri yllättää monipuolisuudellaan. Luukuista paljastuu esimerkiksi kimaltavaa ruusukultaa, jouluisen punaista, mustaa ja maitosuklaan ruskeaa makeista.

Mitään superyllätyksiä tämä kalenteri ei sisällä, mutta suklaalakuja odottava ei myöskään pety. Kalenteri on juuri sitä, mitä luvataan.

Kalenterista paljastuu esimerkiksi punaisia, kuparin ja maitosuklaan värisiä lakusuklaita.

Nespresso Vertuo -joulukalenteri

Nespressolla on myynnissä kahta eri joulukalenteria: toinen on tarkoitettu Original- ja toinen Vertuo-keittimille.

Vertuo-versiosta paljastuu 23 kahvikapselia. Niistä 18 on peruskahveja. Joukossa on kaikkia kuppikokoja 40 millin espressoista 2,3 desilitran kahveihin. Peruskahvien lisäksi kalenterista löytyy kolme kofeiinitonta kahvikapselia ja kaksi makukahvia: kinuski ja vanilja.

Jouluaaton luukussa on valkoinen kahvikuppi. Se on sinänsä ihan tyylikäs, mutta pariton kahvikuppi tuntuu kiusanteolta. Nespresson sivuilla myydään kuppeja vain kahden kappaleen pakkauksissa, joten kaveria tälle ei edes saisi, vaikka haluaisi.

Odotin, että kalenterista paljastuisi Nespresson kausimakuja. Esimerkiksi piparikahvi olisi sopinut joulukalenteriin hyvin.

Kalenteri on kuitenkin mukava yllätys Nespresso-keittimen omistajalle, sillä luukuista paljastuu aina eri kahvikapseli. Näin pääsee kokeilemaan eri makuja ilman, että joutuu ostamaan kokonaisen paketin kyseistä kahvia.

Jouluaaton luukun orpo muki ei ilahduta, jos haluaa, että kodin astiat ovat samaa sarjaa.

Piltti välipalakalenteri

Välipalakalenteri sopii kaikille yksivuotiaista ylöspäin, eli tässä on myös lapsille sopiva vaihtoehto suklaakalentereille.

Vaikka kalenterin ulkomuodostakin näkee, että se on suunniteltu ensisijaisesti lapsille, sen sisältö ilahduttaa aikuistakin. Sisältä paljastuu 17 juotavaa hedelmäsosetta, kuusi hedelmäistä välipalapatukkaa ja paketti vadelman ja banaanin makuisia riisi- ja vehnänaksuja.

Välipalat kulkevat näppärästi treenikassissa tai työlaukussa kiireisten päivien lisäenergian tuojina. Marja- ja hedelmäsoseet toimivat hyvin myös aamupuurossa. Tämän ostamista voisin harkita itsekin!

Piltti-kalenteri sisältää kätevästi mukana kulkevia välipaloja. Toimii siis sekä lapsille että aikuisille!

Pimp your prosecco

Proseccon, tai miksei myös muun kuohuviinin, tuunaamiseen tarkoitettu kalenteri on testin erikoisin. Kalenteri ei sisällä proseccoa tai muutakaan alkoholia.

Kalenteri herättää ihmetystä sekä sisältönsä, että käyttöohjeiden vuoksi.

Tässä joulukalenterissa on 12 luukkua, joten lähtölaskennaksi jouluaattoon se ei sovi. Takakannessa neuvotaan jostain syystä, että kalenterin avaamisen voi aloittaa joulupäivästä ja lopettaa 5. tammikuuta.

Kalenterissa on 12 pientä rasiaa. Niistä paljastuu 11 pakettia hedelmänmakuisia glitterkuplia. Kaikki kuplat ovat eri makuisia. Esimerkiksi ensimmäisestä luukusta paljastuu kirsikanmakuisia palleroita, joiden joukossa on myös syötävää glitteriä. Kalenterissa neuvotaan ravistamaan pakettia voimakkaasti ja sitten lisäämään teelusikallinen kuplia kuohuvan joukkoon.

Yksi rasioista sisältää syötävää vaaleanpunaista glitteriä. Rehellisesti sanottuna se on ainoa pakkaus, jota tekee mieli oikeasti edes kokeilla.

Takakannessa vinkataan, että kalenterin yllätykset sopivat hyvin myös alkoholittomiin juomiin, kuten pirtelöihin tai veteen. Kuplia ja kimalletta voi käyttää myös jäätelön tai jogurtin päällisinä.

Ehkä kalenteri toimisi niille, jotka pitävät makeista juomista. Kuohuvan mausta pitävänä en innostu maustamaan lasillistani passionhedelmä- tai vadelmaesanssin makuiseksi.

Skumppalasiin lisättäviksi tarkoitetut makupallot näyttävät ja tuoksuvat esanssisille.

My muesli -myslijoulukalenteri

Saksalaisen myslifirma My Mueslin joulukalenteri kätkee luukkuihinsa 15 erilaista luomu mysliä ja yhdeksän luomu granolaa. Joka luukussa on 85 gramman painoinen annos hiutaleita pakattuna kippoon, johon maidon voi kaataa suoraan.

Kalenterista paljastuu peräti 24 eri makua. Samaa tuotetta ei siis tarvitse pelätä löytävänsä uudelleen, toisin kuin suurimmassa osassa muissa testin kalentereissa. Luukuista löytyy muun muassa suklaamysliä, karpalo-pistaasigranolaa, hunaja-pähkinämysliä, omenan ja macademiapähkinän makuista granolaa sekä joulusuklaamysliä.

Myslin ja granolan ystävälle tämä on oiva valinta. Ruoka-aineallergikolle kalenteri voi olla haastava, sillä pakkausten kyljessä olevat raaka-aineet on kirjattu vain saksaksi ja ranskaksi.

Valtavan kokoinen kalenteri on epäkäytännöllinen kantaa, mutta sen kierrättäminen on tehty helpoksi: koko kalenteri on valmistettu kartongista.

Valtava kuution mallinen myslikalenteri kätki sisälleen esimerkiksi piparin makuisen granolan.

Halva salmiakkikalenteri

Salmiakkikalenterin luukuista paljastuu Halvan klassikkosalmiakkeja. Mukana on esimerkiksi Vanhoja autoja, salmiakkilakua, suolaisia pääkalloja, kovia salmiakkimakeisia ja salmiakkikaloja.

Herkut on pakattu pieniin muovipusseihin kartonkikalenterin sisälle. Jokaisessa pussissa on kahdesta kolmeen karkkia.

Tämä on salmiakin ystävän unelma, sillä mukana on monipuolisesti erilaisia salmiakkeja. Kalenteri sopii mainiosti myös laktoosi-intoleransseille, sillä esimerkiksi suklaakalentereissa on usein laktoosia.

Kolmesta ensimmäisestä avatusta luukusta löytyi salmiakkiautoja, salmiakkilakua ja kovia salmiakkikarkkeja.

Jingle Balls -chilikalenteri

Jos tulinen on makeaa enemmän juttusi, chilikalenteri on hyvä vaihtoehto jouluun jäljellä olevien päivien laskemiseen. Tai itse asiassa uuteenvuoteen, sillä tästä kalenterista löytyy yhteensä 31 luukkua.

Jokaisesta luukusta löytyy poltteleva yllätys. Niiden tulisuus on merkitty asteikolla 0–15. Takakannesta löytyvän selityksen mukaan 0 ja 1 eivät tunnu miltään, mutta jo numeron 8 kohdalla tulisuuden luvataan tuntuvan merkittävästi.

Yhdessä luukussa on niin tulisia karkkeja, että mitta-asteikon ei kerrota riittävän tulisuuden mittaamiseen. Ne on merkitty numeroasteikon sijaan pääkallolla, eikä pussin sisältöä paljasteta toisin kuin muissa luukuissa.

Muihin luukkuihin on kätketty esimerkiksi chilipalloja, jotka on päällystetty suklaalla ja lakritsilla, mansikan ja raparperin makuisia chilikarkkeja, chililakritsia ja kovia appelsiini-chilikarkkeja. Jokaisessa pussissa on kahdesta kymmeneen makeista. Viimeisestä luukusta paljastuu pullo chilikastiketta.

Hieman yllättävää on, että kaksi yllätyksistä ei sisällä lainkaan chiliä: kalenterista löytyy myös sitruunan ja inkiväärin sekä metsämarjan makuisia viinikumeja.

Löysimme tulisia chilisuklaalakuja ja chilikastiketta chilikalenterin ensiavauksilla.

Kahvikaverin adventtikalenteri

Kahvikaverin joulukalenteri kätkee sisälleen kahvipapuja pienissä 24 gramman pakkauksissa. Yhdestä pussista tulee siis kaksi kupillista kahvia.

Pussissa lukee aina muun muassa kahvin alkuperämaa, paahtotaso ja makuprofiili. Kenialaisen kariru -kahvin kerrotaan maistuvan vadelmalta, punaherukalta ja omenalta. Papuauusiguinealaisen sigrin puolestaan piparilta, mustalta teeltä ja hunajalta.

Koska pusseissa on kokonaisia kahvipapuja, kannattaa huomioida, että tämän kalenterin kanssa tarvitsee joko kahvimyllyn tai kahvikoneen, joka jauhaa pavut.

Kalenteri on myyty jo loppuun, joten kahvin ystävän kannattaa olla ensi vuonna ajoissa liikenteessä.

Kahvikalenterissa on pieni pussi papuja, josta tulee noin kaksi kuppia kahvia.

Vanhan Porvoon jäätelötehtaan kalenteri

Vanhan Porvoon jäätelötehtaan kalenteri täyttää tänä vuonna jo kolme vuotta. Jäätelöä sisältävä joulukalenteri on konseptina yllättävä.

Kalenterissa on joka päivälle uusi 70-millinen jäätelöpikari täynnä jäätelöitä ja sorbetteja. Klassikoita edustavat esimerkiksi mansikkajäätelö ja Brunbergin suklaasta tehty suklaajäätelö. Jouluisten herkkujen joukossa on piparkakku- ja glögijäätelöä. Lisäksi mukana on esimerkisi mandariinisorbettia, zabagliojäätelöä ja omena-inkiväärisorbettia.

Jos kalenteri ei mahdu pakkaseen sellaisenaan, jäätelöpikarit on merkitty numerotarroin, joten oikean maun löytää, vaikka kalenterin avaisi ja jäätelöt tyrkkäisi sellaisenaan pakkaseen.

Tämän kalenterin valitsisin itse!