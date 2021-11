Hyödynnä valmistaikina! Näin leivot aidot pastel de nata -leivokset

Vaniljavanukastäytteen voi valmistaa päivää ennen leivonnaisten paistamista, niin leipominen käy kätevästi.

Pastel de nata on voitaikinaa ja maitovanukasta sisältävä herkku, jonka juuret ovat portugalilaisessa luostarissa.

Pastel de nata -leivos tunnetaan Portugalissa myös nimellä pastel de Belém. Yksi suussasulava leivonnainen on usein liian vähän, joten leivoksista käytetään myös monikkomuotoa pastéis de nata.

Trendikkäät vaniljavanukasleivonnaiset sopivat mainiosti tähän aikaan, kun lehtevien pikkujouluherkkujen kausi on juuri alkamassa. Klassikkoleivonnaiset voi nimittäin mainiosti leipoa valmiiseen voitaikinaan.

Pastel de nata -leivoksissa pääosassa on pehmeän vaniljainen täyte. Se sekoitetaan paksusta maitokiisselistä, sokerisiirapista ja keltuaisista. Vaikka täyte on helppotekoinen, sen valmistus kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä se on parhaimmillaan saatuaan tekeytyä jääkaapissa rauhassa ennen leipomista.

Voit kypsentää leivokset metallisella muffinipellillä tai vaikka alumiinisissa kertakäyttövuoissa. Pinnoitettu muffinipelti ei sovi tarkoitukseen, sillä nämä herkut paistetaan erittäin kuumassa uunissa.

