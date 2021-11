Myös suklaanystäviä hemmotellaan, kun kaksi klassikkoa yhdistyvät suklaapatukaksi.

Tänä talvena karkki- ja pastillihyllyt täyttyvät jälleen. Koostimme Fazerin ja Cloettan vuodenvaihteen ja alkuvuoden uutuusmakeisia.

Fazerin takavuosien hitti tekee paluun karkkihyllyyn

Fazerin takavuosien hitti, 2010-luvun suosikki, Ässä Hässäkkä tekee paluun alkuvuodesta.

Fazerin tiedotteessa kerrotaan, että kuluttajapalautteiden perusteella kyse on yhdestä toivotuimmista tuotteista. Talven aikana kauppoihin ilmestyvässä 280 gramman pussissa on hedelmä-, lakritsi- ja salmiakkimakeisia tutuissa yhdisteltävissä muodoissa.

Tämän vuoden uutuuksiin kuuluu myös suklaalevy. Tällä kertaa Fazerin Sininen yhdistää voimansa karamellisen popcornin kanssa 200-grammaisessa suklaalevyssä.

Myös suklaapatukkahyllyllä tapahtuu, kun kaksi klassikkoa kohtaavat. Kismet Dumlessa rapea vohveli on täytetty tutulla toffeella ja päällystetty maitosuklaalla. Uutuuspatukan paino on 55 grammaa.

Remix-pussien kirjo laajenee alkuvuoden 2022 aikana. Uudessa 350-grammaisessa Remix Hevix -karkkipussissa on muun muassa ananaksen makuisia korvatulppamakeisia, vaahtomaisia hevihahmoja ja kirpeitä hedelmäsähkökitaroita. Pussista löytyy hedelmäkarkkien lisäksi myös salmiakkia ja lakritsia.

Jääkiekkofanien iloksi ilmestyy uutuuspussi Pantteri Hockey Mix (280 g), joka on myynnissä helmikuusta toukokuuhun. Pussi on täynnä jääkiekkoteemaisia karkkeja. Makeisissa on täysin uusia Pantteri-makuja, kuten banaania, melonia, mansikkaa ja mustaherukkaa. Pussista löytyy myös salmiakki-lakritsia.

Turkinpippurin pikkusisko, miedomman makuinen keltainen turkinpippuri, saa oman pussin ensi talvena. Lakritsinen kuori kätkee alleen pippurista salmiakkijauhetta, mutta vähemmän ärhäkässä muodossa kuin originaali. Keltainen turkkari tulee myyntiin 120 gramman pussissa.

Myös pastillien ystäviä hemmotellaan, kun Tutti Frutti Chewy ja Tyrkisk Peber candy -pastillit ilmestyvät kauppohin. Pastillien luvataan maistuvan karkeilta. Makeutukseen on käytetty sokerin sijaan ksylitolia ja maltitolia. Vegaaniset pastillit myydään 40 gramman pakkauksissa.

Uutuuksien lisäksi myös vanhoja tuotteita päivitetään, kun Fazer muuttaa Ässä Mix- ja Missä X -pussit ja irtokarkit vegaanisiksi.

Cloettan klassikkopussi tulee myyntiin myös vegaanisena

Cloettan uutuuksien joukossa on kaksi karkkipussia.

Klassikkopussi Hyvää Makumaasta Original ilmestyy tänä talvena hieman muuttuneena, kun makeiset on muutettu vegaaniseksi. Pakkaus on 250 gramman pussi. Karkkien luvataan maistuvan yhtä herkullisilta kuin alkuperäisessä versiossakin. Pussista löytyy hedelmäviinikumikarkkeja, lakritsaa ja salmiakkia, aivan kuten alkuperäisestäkin.

Lisäksi Aakkos-perheeseen on tulossa uutuus. Aakkoset Karamelli Choco -pussissa on karamellia yhdistettynä suklaaseen ja lakritsitoffeeseen. Makeisvalikoima yhdistelee suolaista ja makeaa. Pussin kahdeksan eri karkin joukkoon mahtuu esimerkiksi karamellin makuista viinikumia ja viinikumivaahtoa, lakritsitoffeepalloja ja suklaalla päällystettyä fudgea. Pussi on 290 gramman painoinen.

Karkkipussien lisäksi Cloettalta on tulossa kaksi uutuuspastillituotetta. Niistä ensimmäinen on Sisu Ruletti, jonka 47-grammainen rasia sisältää sekä salmiakki- että tulisia jalopenon ja appelsiininmakuisia pastilleja. Pastillien rakenne on tavallisesta poikkeava: rapean kuoren sisällä on arabikumisisus.

Myös Jenkki-pastillien joukko laajenee. Joukon uutukainen on sokeriton caramel mint -pastilli, jotka myydään 50 gramman rasiassa.

