Yksi tuote on venäläisten mielestä ylitse muiden – kauppiaat kertovat, mitä matkailijat ostavat raja-alueilla

Norjalaismatkailijat himoitsevat lihatuotteita, venäläiset kermajuustoja.

Kysyimme Keskon, S-ryhmän ja Lidlin kauppiailta, mitä matkailijat ostavat raja-alueiden lähistöllä sijaitsevissa kaupoissa.

Lappeenrannassa myydään kermajuustoja

Koronan takia matkailijat ovat tällä hetkellä vähissä, mutta K-Citymarket Lappeenrannan kauppias Ari Piiroinen kertoo, että ennen koronaa suurin osa kaupassa asioivista matkailijoista oli venäläisiä. He ostavat erityisesti juustoja.

– Juustoista ylivoimainen ykkönen on kermajuusto. Sen menekki on todella valtava. Harvempi suomalainen ostaa sitä sataa kiloa, hän nauraa.

Piiroisen mukaan suosituimpien juustojen joukossa ovat Valion Oltermanni sekä Arlan ja Pirkan kermajuustot.

Ostoskoreihin päätyy myös tummapaahtoista kahvia.

– Aiemmin venäläiset ostivat pikakahveja, mutta nykyään korostuvat kaikkein tummimmat paahtoasteen 4 ja 5 pavut.

Makeisista tummat suklaat korostuvat. Myös kansainväliset suurbrändit ovat haluttua tavaraa.

– Käyttötuotteista kestosuosikki on Fairy. Venäläinen kuluttaja arvostaa muutenkin tällaisia kansainvälisiä tunnettuja brändejä. Esimerkiksi Philadelphia-tuorejuustoa ostetaan myös paljon.

Kesäisin Lappeenrannan Citymarketin myynnissä näkyy myös kotimaan matkailijoiden saapuminen Saimaan rannoille.

– Suomalainen matkailija ei muuten erotu ostokäyttäytymisessä, mutta juomia ostetaan enemmän. Juomien myynti korostuu kesäaikaan isosti koko alueella, Piiroinen kertoo.

Rovaniemellä matkailijat ostavat käyttötavaraa

Ryhmäpäällikkö ja Rovaniemen Prisman johtaja Matti Puranen kertoo, että ennen pandemiaa heilläkin matkailijoista suuri osa oli venäläisiä. Suosituimpia ovat olleet päivittäiseen tarpeeseen käytetyt tuotteet.

– Perinteiset Fairyt, pikakahvit, vaipat ja hygieniaan liittyvät tuotteet korostuvat.

Käyttötavaran puolelta erilaiset viihteen ja kodintekniikan brändituotteet ovat nostaneet suosiota viime vuosina.

– Älypuhelimet, älykellot ja jonkun verran myös televisiot ja kodinkoneet, Puranen listaa.

Niissä mikä tahansa ei kuitenkaan kelpaa.

– Pitää olla globaali brändituote.

Kaukoidästä Lappiin saapuvien turistien ostoskärryyn valikoituu hieman erilaisia tuotteita kuin muiden matkailijoiden.

– He ostavat korkealaatuisia talvipukeutumiseen liittyviä tuotteita. Lisäksi japanilaiset turistit vievät tuliaisiksi kaikki mahdolliset Muumi-tuotteet mukeista, lakuista ja kekseistä lähtien.

Puranen vastasi vielä viime vuonna myös S-Market Ivalosta, jossa kävi Rovaniemen Prismaa enemmän myös norjalaisia asiakkaita.

– Norjalaiset ostavat elintarvikkeita, kuten lihatuotteita, koska ne ovat meillä huomattavasti edullisempia. Käyttötavarasta norjalaisilla ja ruotsalaisilla on tarjontaa riittävästi. Ehkä me painumme täältä käyttötavaran perässä pikemminkin Haaparantaan päin ostoksille kuin he sieltä meille, hän pohtii.

Vaalimaalla turisteja kiinnostavat kahvit ja puurot

Lidlin aluepäällikkö Terhi Notkola kertoo, että Vaalimaan kaupassa parhaiten menevät kahvit ja Suomessa valmistetut puurot.

– Toki laadukkaat juustot ovat tuotteita, joita he mielellään ostavat. Suosittuja ovat Milbonan homejuustot, Pohjolan juustolan Hermanni kermajuusto ja Valion arkijuusto.

Vaalimaan Lidlistäkin venäläisturistit ostavat suklaata ja makeisia. Lisäksi Goody-kaakao on suosittu tuote.

Käyttötavaroista venäläiset ostavat Vaalimaalta erityisesti vitamiineja, hygieniatuotteita ja hammastahnoja.