Kierrepekoni on TikTok-hitti ja syystä – täydellisen rapea tulos helposti

Kierrepekoni paistetaan uunissa, jolloin aikaa vapautuu muiden aamiaisannosten kokkailulle, tai vaikka vain aamukahvista nauttimiseen.

Pekoni on monen suosikki aamupalapöydästä. Pekonin paistaminen on kuitenkin työläs homma etenkin, jos syöjiä on paljon. Sen paistaminen täydellisen rapeaksi voi olla hankalaa, sillä pekoni jää herkästi joko turhan veteläksi tai paistuu ylikypsäksi.

Tämäkin ongelma on ratkaistu TikTokissa. Videosovelluksessa hehkutetaan kierrepekonia, joka valmistuu helposti uunissa. Yhdelle pellille mahtuu isompikin satsi pekonisiivuja, joten tällä niksillä ruokkii suuremmankin aamupalapoppoon helposti.

Uunissa kierteellä paistettu pekoni on huomioitu myös esimerkiksi Good Morning America -showssa. Heidän tekemänsä YouTube-videon kommenteissa uunipekonia hehkutetaan kovasti. Reseptin kerrotaan olevan myös sellaisten mieleen, jotka eivät yleensä pidä pekonia herkkuna.

Somessa kiertävissä resepteissä paistoaika hieman vaihtelee. Osa ritilää käyttävistä pekoninpaistajista hehkuttaa sosiaalisessa mediassa tasan 17 minuuttia paistettua pekonia.

Niin tai näin raa’aksi pekonia ei kannata jättää. Ruokaviraston sivustolla muistutetaan, että sianliha tulee kypsentää aina kauttaaltaan.

Kierrepekoni uunissa

pekonia

Valmistusohjeet

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen.

2. Tartu pekonisiivun kummastakin päästä ja pyöritä se kierteelle. Laita siivu joko leivinpaperilla vuoratun uunipellin päälle, tai jos pidät rapeammasta pekonista, uunipellin päälle nostetun ritilän päälle. Kierrä kaikki pekonit samalla tavalla.

3. Paista noin 30–35 minuuttia, tai kunnes kypsyys on mieluisa.