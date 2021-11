Valmis mausteseos tekee lihapullista yllättävän maukkaita

Tacomauste sopii lihapulliinkin. Näin valmistat suosikkiruokaa uudella tavalla.

Chili con carne on meksikolaistyylinen, pavuilla ja chilillä höystetty mausteinen lihapata. Padasta on olemassa hyvin erilaisia versioita. Oheinen resepti on omistettu kaikille lihapullien ystäville.

Paistetun lihan sijaan sattumina on tällä kertaa tacomausteseoksella maustettuja lihapullia. Pyöryköistä kannattaa tehdä melko pieniä, jotta ne pitävät muotonsa paistettaessa ja hautuvat nopeasti kypsiksi.

Itse papu-tomaattikastike saa porista rauhassa ennen lihapullien lisäämistä, jolloin maut voimistuvat ja syvenevät. Ripaus sokeria pyöristää chilin, tomaatin ja valkosipulin maut yhteen.

Chili con carne -lihapullat sopivat tarjolle keitetyn riisin ja nachojen, sekä korianterin ja kevätsipulin kanssa.

Katso ohje Soppa365:stä!

Lue lisää: Näin hyvää saa eineksistä! Neljä helppoa reseptiä, joihin käytetään kaikille tuttuja valmisruokia

Lue lisää: Näin valmistat maukkaat lihapullat ilman korppujauhoja – taikinassa on ihania mausteita

Lue lisää: Perheenäiti Ina kokkaa kaikki arkiruoat toimivalla taktiikalla: ”Alkuviikko pyörähtää helposti käyntiin”

Lue lisää: Täydelliset lihapullat! Maun ja mehevyyden salaisuus on kahden aineksen yhdistelmä