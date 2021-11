4 ihanaa pannariohjetta: yksi makea ja kolme suolaista, joita otetaan taatusti lisää

Pannarit ovat brunssipöydän suosikki, ja syystä!

Pannukakut kuuluvat täydelliseen viikonlopun aamupalaan. Ruokaisampi suolainen pannari puolestaan viimeistelee brunssin tarjonnan.

Kokosimme neljä parasta pannarireseptiä, jotka kannattaa laittaa testiin.

Makea pannukakku

4 kananmunaa

1 dl kuohukermaa

1½ dl maitoa

2 dl vehnäjauhoja

½ tl suolaa

1 rkl sokeria

125 g voita

Päälle

25 g voita

noin ½ dl sokeria

Valmistusohjeet

1. Kuumenna uuni 200 asteeseen.

2. Vatkaa munien rakenne rikki kulhossa. Lisää joukkoon kerma, maito, jauhot, suola ja sokeri. Sulata voi ja lisää joukkoon. Sekoita taikinaksi ja kaada leivinpaperin päälle reunalliselle uunipellille (koko noin 30 cm x 40 cm).

3. Lusikoi voista nokareita pannukakun päälle ja ripottele pinnalle sokeria. Paista 200-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia, kunnes pinta on kauniin ruskea.

4. Tarjoa pannari lämpimänä hillon tai tuoreiden marjojen ja kermavaahdon kanssa.

Dutch baby

Kuohkean dutch baby -pannukakun salaisuutena on munien vaahdottaminen ennen niiden lisäämistä taikinaan. Kuohkeusniksiä voi kokeilla muidenkin pannarireseptien kanssa!

Dutch baby valmistuu valurautapannussa uunissa. Pannun voi nostaa suoraan tarjolle aamiais- tai brunssipöytään.

Dutch baby on peltipannukakkua parempi vaihtoehto myös siinä tapauksessa, jos syöjiä on vähemmän. Yhdestä pannullisesta tulee nimittäin noin kaksi annosta. Toki, jos tarjolla on runsaasti muutakin ruokaa, pannarista riittää useammallekin syöjälle.

Katso resepti Soppa365:stä.

Dutch baby valmistuu valurautapannulla uunissa.

Lorrainen pannukakku

Piiraiden klassikko, ranskalainen quiche lorraine, muuttuu tässä reseptissä pannukakuksi. Voimakas juusto ja pekoni maistuvat superhyviltä myös pannariin piilotettuina.

Suolainen pannukakku valmistuu nopeammin kuin perinteinen piiras, sillä pohjaa ei tarvitse valmistaa erikseen. Pannarin voi tarjota uunituoreena esimerkiksi raikkaan salaatin kanssa.

Feta-pinaattipannari

Jos pinaattiletut ovat herkkuasi, tämä ohje kannattaa laittaa testiin. Taikina valmistuu helposti ja yhdestä kokkauskerrasta saa 12 reilun kokoista palaa.

Pannarin pohja paistuu erityisen herkulliseksi, kun leivinpaperin päälle laittaa nokareen voita, jonka antaa ruskistua hetken aikaa ennen taikinan lisäämistä.

Feta-pinaattipannukakun kylkeen voi lisäksi tehdä herkullisen tsatsikin, jonka ohje löytyy samasta reseptistä.

Katso ohje Soppa365:stä.

