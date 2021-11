Kuluttaja-lehti testasi 17 paistinpannua: Tässä ovat 3 parasta ja hännänhuiput – kananmuna tarttui kiinni kaikkein kalleimpaan

Kannattaako ostaa kallis paistinpannu? Kuluttaja-lehden mukaan ei.

Kallis hinta ei välttämättä takaa laatua paistinpannun valinnassa, selviää Kuluttajan-lehden pinnoitettujen paistinpannujen testissä.

Kelpo pannun saa jo noin 20 eurolla, jos ei karsasta teflonia, lehden sivuilla kerrotaan.

Testissä verrattiin keskenään eri tavoilla pinnoitettujen pannujen ominaisuuksia. Yhteensä pannuja oli testissä mukana 17 erilaista, joiden hinnat olivat 17-160 euron väliltä.

Testissä arvioitiin muun muassa pannujen tarttumispintaa, käyttömukavuutta ja naarmuuntumista. Pannuja testattiin tavoilla, jotka jäljittelivät normaalin kulutuksen aiheuttamia kulumia.

Hyvä paistinpannu kestää käyttöä

Pinnoitetut paistinpannut kuluvat käytössä. Sen vuoksi moni haluaakin paistinpannun, joka kestäisi käyttöä mahdollisimman hyvin ja pitkään.

Eri pannujen kestävyyksissä oli huomattavia eroja, Kuluttaja-lehti kertoo.

Tefal Excellence -pannua mainostetaan merkin parhaiten naarmuuntumista kestävänä. Testissä kyseinen paistinpannu ei kuitenkaan pärjännyt naarmuuntumisen suhteen hyvin, vaikka muuten se saikin hyvät pisteet, 73/100.

Testin kokonaistuloksissa kolmanneksi yltänyt WMF Durado kesti hyvin naarmuuntumista, mutta kulutuskestävyydestä se taas sai huonoimmat pisteet.

Kallein pannu ei pärjännyt kananmunalle

Tuloksista voi huomata, ettei pannun hinta kerro välttämättä mitään.

Nopeasti lämpenevä Ikea 365+ sopii kiireiselle kokkaajalle, vaikka miinuksena on huono lämmön jakautuminen. Se on kuitenkin hinta-laatusuhteeltaan toimiva pannu, sillä hintaa sillä on 25 euroa.

Testin kokonaistuloksissa heikoiten pärjäsi kaikista kallein paistinpannu WMF Profi resist, jolla on hintaa 160 euroa. Pisteitä se sai 54/100. Erityisen huonot pisteet se sai ruoan tarttumisesta, sillä kananmuna tarttui paistaessa kiinni pannun pintaan ja sen irrottaminen osoittautui hankalaksi.

17 pannun joukosta vähiten pisteitä saivat myös 130 euroa maksava Heirol Steelsafe Pro (59/100) ja 70 euron hintainen De Buyer Choc Desto Induction (55/100).

Vertailun vuoksi yllä mainittu Ikean 25 euron paistinpannu sijoittui testissä sijalle kymmenen.

Kuluttaja-lehden testin top 3 pinnoitetut paistinpannut

1. Tefal Easy Chef 28cm

Hinta: 55 euroa

Pisteet: 81/100

Tefal Easy Chef oli kokonaistulosten testivoittaja.

2. Tefal Unlimited

Hinta: 60 euroa

Pisteet: 79 / 100

Tefal Unlimited sai pisteitä muun muassa tasaisesta lämmöstä.

3. WMF Durado

Hinta: 110 euroa

Pisteet: 75 / 100

WMF Durado on kolmen parhaan joukosta kallein.

Muista pestä kunnolla myös pannun pohja

Kerroimme aiemmin tyypillisestä virheestä, joka vaikuttaa pannun käyttöikään ja voi pikkuhiljaa jopa vaurioittaa jopa myös lieden pintaa.

Moni muistaa pestä kattilat ja pannut hyvin sisäpuolelta mutta ulkopintojen pesu unohtuu usein.

– Jos pannu on lojunut hetkenkään tiskialtaassa, on pohjaan tarttunut jo likaa ja tiskiainetta altaasta. Jos pohjan unohtaa puhdistaa, palaa tuo lika seuraavalla käyttökerralla pohjaan ja lieteen, Marttojen asiantuntija Outi Mehto kertoi asiaa käsittelevässä jutussa.

Lue myös: Pannujen kanssa tehdään usein moka, joka lisää lieden likaantumista – voi pikkuhiljaa jopa vaurioittaa lieden pintaa

Lähde: Kuluttaja-lehti