Tuliko uunista littanoita ja kovia sämpylöitä? Jauhojen kanssa voi käydä yleinen virhe, kotitalousopettaja kertoo

Ruokakirjailija ja kotitalousopettaja Arja Elina Laine jakaa vinkit, joilla sämpylöistä tulee herkullisia. Katso myös helppo sämpyläresepti.

Arja Elina Laine jakaa uutuuskirjassaan Leivonta, Leipurin keittiössä vinkkejä siihen, mitkä ovat tavallisimmat syyt kotileipurien erilaisten leivoksien, leipien, kakkujen ja muiden epäonnistumisiin.

Kirjassa on valtava määrä leivontatietoa ja lähes 300 sivun verran erilaisia leivontareseptejä. Teos onkin loistava lahjaidea pukinkonttiin leivonnasta innostuneelle läheiselle.

Lue lisää: Ihanan mehevä kääretorttu, jonka lakritsi-vadelmatäyte sulaa suuhun – kotitalousopettaja vinkkaa kätevän tekniikan, jolla se ei repeile rullatessa

Laine on kirjoittanut aiemmin teoksen Leipä-kirja, jonka kehuja keränneet sämpyläreseptin jaoimme viime vuoden elokuussa. Löydät reseptin myös tämän jutun lopusta.

Lue lisää: Arjan helpoissa sämpylöissä on rapea kuori ja ihanan pehmeä sisus – kotitalousopettaja vinkkaa aineksen, jolla leipiin saa muhkeutta

”Sämpylöiden tekemisessä on monta vaihetta, missä voi kämmätä”

Korona-aikana suomalaiset innostuivat leipomaan leipää ja sämpylöitä. Rapatessa roiskuu, ja moni kotikokki on huomannut, että aina uunista ei oteta täydellisen kuohkeita, herkullisen makuisia tai muutoinkaan onnistuneita sämpylöitä.

– Sämpylöiden tekemisessä on monta vaihetta, missä voi kämmätä, ruokakirjailija ja kotitalousopettaja Laine nauraa.

Hän kuitenkin lohduttaa, että sämpylöiden tekeminen on perushelppoa ja harjoittelemalla niiden leipomisen kyllä oppii.

– Jos on epävarma, niin kannattaa seurata ohjetta aluksi. Sen jälkeen voi mielellään käyttää luovuutta. Ensin täytyy onnistua, vasta sitten voi alkaa soveltaa.

Hiivan käyttöön huolellisuutta

Laine kertoo, että kotileipurit eivät aina ymmärrä hiivan toimintatapaa.

– Jos leipoo perinteisellä tavalla, niin nesteen pitää olla kädenlämpöistä, jotta hiiva toimii. Kädenlämpö on yllättävän lämmin. Jos kotona on mittari, niin kannattaa kokeilla, mitä se 37 astetta oikeasti on.

” Jos leipoo perinteisellä tavalla, niin nesteen pitää olla kädenlämpöistä, jotta hiiva toimii. Kädenlämpö on yllättävän lämmin.

Poikkeuksiakin on, hän huomauttaa. Esimerkiksi jotkin pikasämpyläreseptit tehdään kylmään veteen tai muuhun taikinanesteeseen.

Oli kyse sitten tuore- tai kuivahiivasta, hiivapaketin päiväysmerkintään kannattaa kurkistaa.

– Tarkista, että hiiva on elinvoimaista, eikä kuukausikaupalla jääkaapissa loikoillutta. Tuorehiivan pitää olla tuoretta. Kuivassakin päiväyksen on oltava kunnossa. Kuivahiivaa käytettäessä taikinaneste saa olla lämpimämpi, 42 astetta.

Malta kohottaa sämpylöitä

Sämpylöiden kohottamiseen Laine suosittelee käyttämään aikaa.

– Jos valmistumisella ei ole kiire, sämpylät voi kohottaa viileässä ja vaikka jääkaapissa. Mutta moni leipoja haluaa heti valmista. Silloin taikina on tärkeä vaivata ja kohottaa hyvin.

Hän neuvoo, että viileällä kelillä taikinan voi laittaa kohoamaan vaikka lämpimään vesialtaaseen.

Sämpyläksi muotoiltuna leivonnaisia kohotetaan vielä puolisen tuntia uunissa.

– Itse laitan uunin 40 tai 45 asteeseen ja leivinliinan sämpylöiden päälle. Moni ihmettelee kokkauskursseilla, että laitanko liinan uuniin. Miedolla lämmöllä niin voi turvallisesti tehdä.

” Itse laitan uunin 40 tai 45 asteeseen ja leivinliinan sämpylöiden päälle. Moni ihmettelee kokkauskursseilla, että laitanko liinan uuniin. Miedolla lämmöllä niin voi turvallisesti tehdä.

Toisaalta Laine huomauttaa kirjassaan, että likilaskuisen hiivataikinasta tehdyn leivän takana voi olla myös liian pitkä nostatus liian lämpimässä.

Kuivissa ja kovissa sämpylöissä on usein liikaa jauhoa

Entäs jos lopputulos on kova ja koppurainen sämpylä, jota haukatessa hampaat ovat vaarassa?

– Kuivissa ja kovissa sämpylöissä on usein käytetty ehkä vähän liikaa jauhoja.

” Kuivissa ja kovissa sämpylöissä on usein käytetty ehkä vähän liikaa jauhoja.

Jauhojen lisääminen kannattaa tehdä paitsi maltilla myös vähitellen.

– Niitä lisätään pikku hiljaa, ei kerralla humauttaen, koska jauhojen tärkkelys imee nestettä itseensä. Myös jauhojen proteiinit tarvitsevat nesteympäristöä. Lopputulos ei ole onnistunut, jos jauhot lisää taikinaan kerralla.

Jauhojen laatukin vaikuttaa lopputulokseen.

– Mitä proteiinipitoisempaa jauhoa käyttää, niin sitä sitkoisempi lopputulos on. Tummista jauhoista ei välttämättä tule kovin sitkopitoista lopputulosta.

Gluteeni muodostaa taikinan sitkon, joten vähäinen gluteenikin voi olla syynä epäonnistuneisiin sämpylöihin. Gluteenittomien sämpylöiden leivonnassa Laine kehottaakin käyttämään psylliumia tai perunakuitua, jotta taikinaan saa rakennetta.

Uunin asetukset kuntoon

Myös paistaminen vaikuttaa luonnollisestikin sämpylöihin.

– Sämpylöitä ei kannata paistaa liikaa, tai niistä tulee kovia.

Riittävän lyhyt aika ja kuuma uuni ovat Laineen mukaan avaimet onnistumiseen.

– Lisäksi sämpylät kannattaa paistaa uunin keskitasolla. Alhaalla ne menevät koviksi ja koppuroiksi.

Helpot sämpylät – no knead

3 dl vettä tai maitoa tai niiden seosta

15 g tuorehiivaa

1 rkl hunajaa

1½ tl (mineraali) suolaa

5 dl puolikarkeita vehnäjauhoja (n. 320 g)

1½ dl vehnäleseitä (30 g)

Leivontaan

½ dl jauhoja

Valmistusohjeet

1. Kuumenna neste kädenlämpöiseksi mikronkestävässä kulhossa.

2. Liuota joukkoon hiiva, hunaja ja suola.

3. Sekoita mukaan jauhot ja leseet, älä vaivaa. Jätä kohoamaan liinalla peitettynä 45 minuutiksi.

4. Taikinan voi sekoittaa vaihtoehtoisesti valmiiksi kylmään nesteeseen illalla, laittaa jääkaappiin ja paistaa aamulla tai seuraavana iltana tuoreet sämpylät.

5. Kaada taikina hyvin jauhotetulle pöydälle ja ripottele vielä päälle vähän jauhoja.

6. Muodosta taikinasta pitkä tanko ja jaa se 8 palaan. Nosta ne kumolleen väljästi leivinpaperin päälle uunipellille.

7. Anna kohota 1 tunnin ajan liinalla peitettyinä. Lämmitä uuni 250 asteeseen.

8. Paista kuuman uunin toiseksi alimmalla tasolla noin 10 minuuttia kauniin vaaleiksi niin, että vähän paistoväriä alkaa syntyä.

Resepti: Arja Elina Laine, Leipä-kirja 2020 (Readme)

Lue lisää: Rouheinen pataleipä

Lue lisää: Vertailimme suosituimpien marketti­leipien kuitu­määriä, ja isoja eroja löytyi – onko oma lempi­leipäsi listalla?

Lue lisää: Näin leivot kotona herkkubagelit – Tarun ohje on helppo