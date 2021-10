Kahden taikinan suloinen yhdistelmä – Tarun ohjeella leivot herkullisen Brookie-piirakan

Paista piirakkaa uunissa 175 asteessa noin 30 minuutin ajan, tai kunnes piirakka on kypsä. Piirakka saa jäädä meheväksi, joten sitä ei kannata paistaa liian kauan. Uuneissa on kuitenkin eroja, joten paistoaika on aina viitteellinen.