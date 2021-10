Myydyimpien eineskeittojen suolan ja kovan rasvan määrissä on isoja eroja – 12 tuotteen vertailu: onko suosikkisi listalla?

Eineshyllystä löytyy terveellisiä vaihtoehtoja, mutta etenkin tuotteiden suola- ja rasvamäärissä on suuria eroja.

Einesten suosio on noussut korona-aikana, kerrotaan K- ja S-ryhmien viestinnästä. Pyysimme molempien kauppaketjujen listat suosituimmista eineskeitoista ja vertailimme niiden ravintoarvoja.

Eineksistä löytyy terveellisiä vaihtoehtoja.

– Ei einesruoassa ole mitään sellaista, miksi niitä pitäisi pelätä. Ihmisillä on kummallinen syyllisyydentunne näistä eineksistä, mutta nehän ovat ihan hyvää ruokaa. Einesruoka on ihan yhtä hyvää kuin kouluruoka tai kotona tehty lämmin ruoka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija ja ravitsemustieteilijä Heli Kuusipalo kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Kuusipalon mukaan eineksissä on harvoin suuria määriä lisäaineita.

– Esimerkiksi maksalaatikossa ei ole juurikaan lisäaineita, suola on varmaan se suurin lisäaine, hän totesi Ilta-Sanomille maaliskuussa.

Vain kolme keittoa pääsee Sydänliiton suosituksien mukaiseen suolamäärään

Koostimme S-ryhmän ja K-ryhmän myydyimpien eineskeittojen suolan ja rasvan määriä.

Sydänliitosta kerrotaan, että Sydänmerkin saamiseksi keitossa saa olla korkeintaan 0,7 grammaa suolaa 100 grammaa kohden. Aikuisten suolan saantisuositus koko päivässä on enintään 5 grammaa, mikä on noin vajaa teelusikallinen.

Vähiten suolaa myydyimpien eineskeittojen listan tuotteista on Kokkikartanon pinaattikeitossa, jossa on 0,6 grammaa suolaa 100 grammaa kohden. Yhdessä eineskeitossa on siis 1,8 grammaa suolaa. Vertailtavista keitoista Sydänliiton mainitsemaan tavoitteeseen pääsivät lisäksi Kokkikartanon lohikeitto (suolaa 0,65 g/100 g) ja Saarioinen kirjolohikeitto (0,69 g/100 g).

Eniten suolaa löytyy Kokkikartanon tomaatti-vuohenjuustokeitosta, jossa sitä on 1,1 grammaa 100 grammaa kohden. Yhdessä 300 gramman keittoannoksessa on siis 3,3 grammaa suolaa.

Myydyimmät eineskeitot S- ja K-ryhmässä

Tyydyttyneen rasvan määrissä suuria eroja

Vertailtavista tuotteista Kokkikartanon pinaattikeitossa on vähiten suolaa, mutta siinä on suurin määrä tyydyttynyttä rasvaa. Se sisältää 4,3 grammaa tyydyttynyttä rasvaa per 100 grammaa. Koko 300 gramman keittoannoksessa on 12,9 grammaa tyydyttynyttä rasvaa ja yhteensä 21,6 grammaa rasvaa. Saarioisten savuporo-juustokeitossa rasvaa on lähes sama määrä.

Vähiten kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa on Saarioisen lihakeitossa, joka sisältää sitä 0,2 grammaa 100 grammaa kohden. Yhdessä valmiskeitossa on siis 0,6 grammaa tyydyttynyttä rasvaa.

Sydänmerkin kriteerien mukaan valmiskeitossa saa olla rasvaa enintään kolme grammaa sataa grammaa kohden, tai jos rasvaa on 3,1–6 grammaa, niin kovaa rasvaa saa olla enintään 1,5 grammaa 100 grammaa kohden.

Saarioinen lihakeitto on ainoa vertailun keitto, jonka kokonaisrasvan määrä on alle 3 grammaa. Lihakeitossa on rasvaa 0,5 grammaa/100 grammaa.

Suuremman rasvamäärän, mutta enintään 1,5 gramman tyydyttyneen rasvan kriteereihin yltää kolme muutakin Saarioisen keittoa. Kirjolohikeitossa on rasvaa 3,1 grammaa, josta tyydyttynyttä on 1,3 grammaa 100 grammaa kohden. Saarioinen pinaattikeitto sisältää 4,3 grammaa rasvaa 100 grammaa kohden ja siskonmakkarakeitto tasan neljä grammaa. Kummassakin on 1,5 grammaa tyydyttynyttä rasvaa sadassa grammassa.

Saarioinen kirjolohikeitto on ainoa Sydänmerkillä varustettu keitto vertailussa.

Lisäksi tuoteseloista huomataan, että ruokakauppojen myydyimmistä keitoista vain kahdessa on laktoosia: Saarioisen pinaattikeitossa sitä on 2,8 grammaa 100 grammaa kohden ja Saarioisen savuporo-juustokeitossa 1,6 grammaa.

Samat kaksi keittoa ovat myös vertailun ainoat, jotka sisältävät gluteenia.

Kova ja pehmeä rasva Rasvoja on kahta laatua: kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa, sekä pehmeää eli tyydyttymätöntä rasvaa. Suositusten mukaan rasvojen kokonaismäärästä tulisi olla 2/3 pehmeää ja enintään 1/3 kovaa rasvaa, Sydänliitto kertoo sivuillaan. Elintarvikkeiden vähärasvaisuusrajoja: Rasvaa enintään g/100 g Juustot (höylättävät): 17 g Maidot, piimät, jogurtit, viilit: 0,5 g Lihaleikkeleet: 4 g Makkarat: 12 g Valmisruoat: 5 g Leivonnaiset: 10 g Lähde: Sydän.fi

Myydyimmät keitot

Suosituimpiin eineskeittoihin Keskon ruokakaupoissa lukeutuvat aakkosjärjestyksessä:

Kokkikartano lohikeitto

Kokkikartano pinaattikeitto

Kokkikartano tomaatti-vuohenjuustokeitto

Pirkka bataatti-chilikeitto

Pirkka kylmäsavulohikeitto

Pirkka pinaattikeitto

Saarioinen kanakeitto

Saarioinen kirjolohikeitto

Saarioinen lihakeitto

Saarioinen pinaattikeitto

Saarioinen savuporo-juustokeitto

Saarioinen siskonmakkarakeitto

Kaikki viisi S-ryhmän myydyintä keittoa on Saarioisen valmistamia. Suosituimmat keitot ovat:

Saarioinen pinaattikeitto

Saarioinen kirjolohikeitto

Saarioinen lihakeitto

Saarioinen kanakeitto

Saarioinen savuporo-juustokeitto

Lähteet: S-ryhmä, K-ryhmä ja Sydänliitto.

