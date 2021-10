Pääministerin ohje on hyvä, mutta myös tämä superherkullinen fetapiirakka kannattaa ottaa kokeiluun – yksi ainesosa muuttaa kaiken: ”Lähestulkoon täydellistä”

Fetapiirakassa maistuvat myös pinaatti ja minttu. Jos reseptin tuplaa, kerralla saa pellillisen piirakkaa.

Sitruuna tekee fetapiirakasta raikkaan, mutta tärkein ainesosa on minttu.

Kerroimme viime viikolla, miten Sanna Marin jakoi Instagram-tilillään fetapiirakan ohjeen, jota oli kyselty paljon. Pääministeri tarjoili piirakkaa Maria Veitolalle hänen vieraillessaan kesärannassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Ilta-Sanomien toimituksessa kuitenkin kuiskuteltiin, että on olemassa resepti, joka on mahdollisesti jopa Marinin fetapiirakkaa parempi. Sen salaisuus on täytteen joukkoon silputtu ruukullinen minttua.

Reseptin kehittänyt Pia Alapeteri kertoo Lyhyenä hetkenä -blogissaan, ettei pidä suolaisista piirakoista. Kolme piirasta on kuitenkin läpäissyt hänen tarkan seulansa.

– Ehkä olen saanut 90-luvulla tarpeekseni kinkku-juustopiirakoista tai niistä kana-ananaspiiraista, joita ensimmäisen poikaystäväni kotona leivottiin, ja joiden juusto jäähdyttyään jähmettyi niin kovaksi, että leivonnaista oli miltei mahdoton syödä, hän kirjoittaa.

Alapeteri on löytänyt fetapiirakan reseptin noin 20 vuotta sitten ja liimannut sen leikekirjaansa. Hän on muokannut alkuperäistä reseptiä hieman ja lisää joukkoon sitruunaa.

– Raikasta, mutta samalla täyteläistä eli lähestulkoon täydellistä!

Hän on nimennyt piirakan ei vähempää tai enempää kuin parhaaksi suolaiseksi piirakaksi.

– Feta-pinaattipiirakka saattaa kuulostaa tylsältä, mutta pinaatin sekaan silputtava reilu ruukullinen minttua muuttaa kaiken.

Kuten Sanna Marin myös suositteli, Alapeterin ohjeessa käytetään valmista piirakkataikinaa.

Mintulla maustettu feta-pinaattipiiras – paras suolainen piirakka

paketti valmista piirakkataikinaa

200 g tuoretta pinaattia

1 ruukku vahvaa minttua

200 g fetaa

200 g jugurttia, ranskankermaa tai smetanaa

4 kananmunaa

1–2 rkl sitruunamehua

1/2 sitruunan kuori raastettuna

3/4 tl suolaa

1/2 tl mustapippuria myllystä

1/4 tl muskottia

Valmistusohjeet

1. Tee taikina tai sulata valmis pakastetaikina huoneenlämmössä. Kaulitse taikinasta pyöreä pohja, tai painele se sormin pyöreän piirakkavuoan pohjalle ja reunoille. Tarkista paketista tai reseptistä, kaipaako pohja esipaistamista.

2. Lämmitä uuni 175 asteeseen. Huuhtele pinaatit ja höyrytä ne kypsiksi. Purista neste ja revi pinaatinlehdet piirakkapohjan päälle. Silppua minttu ja lisää ne pinaatin sekaan.

3. Sekoita keskenään kananmunat, jugurtti tai muu hapanmaitotuote, sitruunamehu, kuoriraaste ja mausteet. Kaada seos pinaatin ja mintun päälle.

4. Kuutioi feta. Asettele kuutiot tasaisesti täytteen päälle.

5. Paista piirakkaa uunin alatasolla 35–45 minuuttia. Taikinapohja voi vaikuttaa paistoaikaan. Tarkista kypsyys viimeistään siinä vaiheessa, kun feta alkaa saada väriä.

Ainesosia voi soveltaa

Alapeteri kirjoittaa, että piirakkataikinaksi sopii hyvin esimerkiksi pakastealtaasta löytyvä lehtitaikina tai ruis-perunataikina. Tai kokeile tätä Ilta-Sanomissa aiemmin julkaistua reseptiä:

Blogissa vinkataan, että tuoreen pinaatin tilalla voi hyvin käyttää myös pakastepinaattia. Silloin pinaatti kannattaa sulattaa kokonaan ja valuttaa mahdollisimman kuivaksi.

Fetan määrää voi lisätä, jos rakastaa juustoa. Kaksi pakettia fetaa uppoaa piiraaseen kuulemma hyvin, mutta yhdelläkin pärjää.

Hapanmaitotuote voi olla jogurtin, ranskankerman tai smetanan sijasta myös kaurapohjainen tuote. Alapeteri kertoo, että hänen piirakassaan oli turkkilaista jogurttia, rahkapurkin jämät ja raejuustoa.

Jos reseptin tuplaa, piirakan voi paistaa pellillä isommallekin porukalle.

Resepti: Pia Alapeterin blogi. Resepti löytyy myös Alapeterin teoksesta Ruokaystävät, Laine Publishing (2020).

