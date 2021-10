Hattaralta maistuvat viinirypäleet nousivat huimaan somesuosioon – jopa niin, että ne ovat välillä loppuneet kaupoista: ”Joskus on kysytty, että mitä tälle on tehty”

Cotton candy -lajiketta on myyty Suomessakin jo ainakin vuodesta 2014, mutta tänä syksynä erikoisrypäleiden myynti nousi ennätyslukemiinsa TikTokin siivittämänä.

Sosiaalisen median eri alustoilla on hehkutettu nyt syksyllä yhtä ruokatuotetta yli muiden: hattaralta maistuvia viinirypäleitä.

Muun muassa Facebookissa ja TikTokissa on käyty kiivasta keskustelua hattaranmakuisista Cotton candy -lajikkeen rypäleistä. Rypäleiden hypetystä on myös harmiteltu, sillä some-suosio on saanut ne osin loppumaan innokkaimpien rypälefanien lähikaupoista.

Mikään uusi juttu hattararypäleet eivät kuitenkaan ole. Ilta-Sanomat kertoi hattaran makuisista viinirypäleistä jo vuonna 2014.

Lue lisää: Helsinkiläismarketin hevi-osastolla erikoinen herkku: Viinirypäle joka maistuu hattaralta.

Mikä ihmeen hattararypäle?

Cotton candy -lajikkeen rypäleet maistuvat ja tuoksuvat hattaralta.

– Joskus on kysytty, että mitä tälle on tehty. Rypäleisiin ei ole lisätty mitään, vaan se on ihan vain lajike, jonka maku ja tuoksu ovat samat kuin hattaralla. Sokeripitoisuus on kuitenkin samalla tasolla muiden rypäleiden kanssa, SOK:n kukkien ja hevi-osaston myyntipäällikkö Minna Mikkilä kertoo.

– Rypäleillä on tosi hyvä maku ja ne ovat hehkutuksensa ansainneet, hän lisää.

– Monet ovat kysyneet, maistuvatko nämä rypäleet todella erilaiselta kuin tavalliset viinirypäleet. Kun niitä maistaa, niin eron kyllä huomaa, K-ryhmän hedelmistä ja marjoista vastaava osto- ja myyntipäällikkö Nanette Karttunen sanoo.

Hän kehottaa valitsemaan mieluummin keltaisen kuin vihreän rypäleen silloin, kun kyse on Cotton candy -lajikkeesta.

– Mitä keltaisempi rypäle on, niin sitä makeampi se myös on. Jos Cotton candy on hyvin vihreä, niin se ei ole vielä ehkä parhaimmillaan. Keltaisuus tarkoittaa eri tavalla sokeria, Karttunen vinkkaa.

” Mitä keltaisempi rypäle on, niin sitä makeampi se myös on. Jos Cotton candy on hyvin vihreä, niin se ei ole vielä ehkä parhaimmillaan.

Syyskuu oli ennätysmyynnin aikaa

Sekä K- että S-ryhmistä kerrotaan, että hattararypäleiden suosio on ollut huimaa koko syksyn ajan. Cotton candy -lajikkeen rypäleitä myytiin molemmilla ketjuilla ennätysmäärä tämän vuoden syyskuussa.

– Erikoisrypäleiden kausi lähti tänä vuonna ihan eri tavalla käyntiin, K-ryhmän Karttunen kertoo ilahtuneena.

S-ryhmän kaupoissa some-menestyksen siivittämä suosio oli niin kovaa, että ajoittain hattararypäleet loppuivat kauppojen hyllyistä.

– Onneksi huomattiin hattararypäletrendi TikTokista jo elokuussa. Nostimme hieman tilausmääriä. Onneksi, sillä syyskuussa nähtiin kovia myyntiviikkoja.

” Syyskuussa nähtiin kovia myyntiviikkoja.

SOK:ilta kerrotaan, että heidän valikoimassaan on paljon muitakin erikoisrypäleitä, joiden myyntiä hattararypälebuumi on kiihdyttänyt.

– Hattararypäleet ovat vauhdittaneet myös esimerkiksi mansikanmakuisten rypäleiden myyntiä, Mikkilä toteaa.

Iske kiinni nyt, jos haluat vielä maistaa

Tällä hetkellä käynnissä on vielä espanjalaisen Cotton candy -lajikkeen sesonki.

– Menossa on viimeinen viikko, jolloin hattararypäleitä on saatavilla S-ryhmältä. Sen jälkeen ne poistuvat valikoimasta. Espanjan lajikkeen sesonki kestää elokuusta lokakuulle, Mikkilä sanoo.

K-ryhmällä tuotetta saa ympäri vuoden, muutamia taukoja lukuun ottamatta.

– Nyt on viimeiset hetket iskeä espanjalaisiin rypäleisiin. Ensi viikolla sitä on vielä saatavilla K-kaupoista, mutta sen jälkeen on noin parin viikon tauko, ennen kuin hattararypäle palaa hyllyihin. Brasiliasta tulevan Cotton candyn sesonki alkaa nimittäin vasta lokakuun loppupuolelta ja kestää joulukuulle, ehkä jopa jouluun saakka, Karttunen selittää.

” Nyt on viimeiset hetket iskeä espanjalaisiin rypäleisiin.

Sen jälkeen tuotetta on tarjolla vasta parin kuukauden päästä, kun Etelä-Afrikan Cotton candy -sesonki alkaa. Etelä-Afrikasta hattararypälettä toimitetaan helmi-maaliskuulta huhtikuulle.

– Siitä on sitten taas useampi kuukausi taukoa ennen kuin Espanjan kausi jälleen alkaa, Karttunen sanoo.

Lue lisää: Suomi mainittu! Tässä ovat TikTokin suosituimmat reseptit: kolmen ainesosan pilvileipää, pannukakkumuroja, herkkukahvi...

Lue lisää: Omenoista valmistettu vispipuuro on syksyn lempein herkku: näin onnistut

Lue lisää: Poimimme 5 helppoa jälkiruokaa, jotka trendaavat nyt TikTokissa – suurimpaan osaan tarvitset vain muutaman raaka-aineen