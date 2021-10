Viisi viinivinkkiä metsien aarteille – arvaamaton rypälelajike on sienten kaveri

Sosiaalinen media täyttyy sienisaaliskuvista, mutta mitä pitäisi kaataa lasiin, kun sienet on käsitelty lautaselle asti.

Metsien marjoja usein toistava punainen pinot noir -rypäle on ilmiselvä, muttei tietenkään ainoa valinta.

IS tutustui syksyn viinisatoon ja poimi sieniruoille sopivia pinot noir -viinejä. Verrattomia vuosikertaburgundeja edullisempia vaihtoehtoja löytyy muun muassa Chilestä ja Saksasta.

Kevyemmästä päästä chileläinen Cono Sur Bicicleta Pinot Noir 2019 (10,48 euroa) kertoo Chilen potentiaalista vaikeaksi luonnehditun rypälelajikkeen kasvualustana, vaikka esimerkiksi johtaviin viinijulkaisuihin lukeutuva Decanter raportoi hiljattain takaperoisesta kehityksestä. Silkkisen pehmeä, muttei lainkaan löysä viini suppilovahverorisotolle.

Cono Sur on tiettävästi maailman suurin pinot noir -viinien tuottaja, mutta sen sammiot eivät täyty aivan arkisista liemistä. Hyvä esimerkki kunnianhimoisesta laadusta on 20 Barrels Pinot Noir 2018 (18,90 euroa): mokkainen ja punamarjainen, mutta voimastaan huolimatta delikaatti viini. Lautaselle herkkutatteja sipulin ja pekonin kera kermakastikkeessa.

Becker Family Pinot Noir 2017 (18,98 euroa) on viini, joka tulee aivan Saksan ja Ranskan rajalta. Friedrich Beckerin tilukset sijaitsevat Saksan Pfalzin puolella, mutta osa köynnöksistä ulottuu Ranskan puolelle. Kyse on silti saksalaisesta eikä EU-viinistä. Mehukas, karpaloinen ja kirsikkainen viini esimerkiksi tattipiiraalle.

Ruppertsberger Imperial Pinot Noir 2020 (12,48 euroa) on edullinen valinta. Marjaisa viini on myös peräisin Pfalzista, joka on Saksan lämpimin viinialue, mutta kyllin kolea tälle rypälelajikkeelle. Lautaselle lehtikaalipastaa kantarelleilla.

Dautel Spätburgunder 2018 (21,71 euroa) tulee Suomessa viinialueena vähän tunnetusta Württembergista. Weingut Dautel on yksi alueen laadukkaimmista tuottajista. Se kutsuu perustason pinot noir -viiniään saksalaisittain spätburgunderiksi. Kahden eri kylän läheisiltä rinteillä kasvavat köynnökset tuovat toisiaan täydentäviä ominaisuuksia viiniin. Vähätanniininen, karhuvatukkainen ja hapankirsikkainen. Miten olisi sienilasagne?