Upeat annokset, joilla suomalaiset nousivat 10 parhaan joukkoon maailman arvostetuimmassa kokkikilpailussa – suoritus kesti yli 5 tuntia

Reilussa viidessä tunnissa Suomen edustajakaksikolta valmistui upeita ja näyttäviä kilpailuannoksia, jotka ylsivät tänä vuonna kuudennelle sijalle.

Bocuse d’Or -kokkikisan tarjoiluvadilla esitelty Suomen kilpailuannos on kokonaisuudessaan kaunis luomus.

Bocuse d’Or -kokkikilpailussa valmistettiin hienostuneita herkkuannoksia, jotka olivat myös varsinaista silmänruokaa. Lyonissa maanantaina järjestettyä finaalia varten kaksi eri kilpailutehtävää suunniteltiin siten, että toinen tarjoiltiin take away -laatikosta ja toinen vadilta.

Aikaa osallistujien suorituksiin oli annettu 5 tuntia ja 35 minuuttia.

Suomen edustaja Mikko Kaukonen ja assistentti Anni Peräkylä sijoittuivat maanantaina ratkenneessa kilpailussa kuudenneksi. Kärkikolmikkoon ylsivät Ranska, Tanska ja Norja.

Neljäs sija vuonna 2019

Suomi on pärjännyt kilpailussa hyvin. Vuonna 2019 saavutettiin kaikkien aikojen parhain tulos, kun Ismo Sipeläinen tiimeinen tuli neljänneksi. Suomi peittosi tuolloin useita isoja ruokamaita kuten Italian ja tänä vuonna voittaneen Ranskan.

Tällä viikolla käydyn kisarupeaman aikana suunniteltiin ja valmistettiin kolmen ruokalajin take away -menu tomaatista ja mustasta tiikeriravusta. Tarjoiluvadilla esitellyn kilpailuruoan pakollinen raaka-aine oli naudan lavan osa. Lisäksi vadille nostettiin kaksi kasvislisäkettä. Tehtävässä valmistettiin myös kilpailijan kotimaata raaka-aineiltaan ja makumaailmaltaan edustava ragu-tyyppinen kasvislisäke.

– Meillä oli tänään hyvä suoritus, jossa kaikki meni kuten pitikin. Saimme todella hyvää palautetta keittiötuomareilta puhtaasta ja tyylikkäästä tekemisestä. Tulos on meille luonnollisesti pettymys, olemme tavoitelleet alusta saakka mitalisijaa, Kaukonen kertoi maanantaina kisan ratkettua.

” Saimme todella hyvää palautetta keittiötuomareilta puhtaasta ja tyylikkäästä tekemisestä.

– Suomella on noussut Bocuse d’Or -kilpailujen kärkikahinoihin pysyvästi, Suomen tuomari, take away -annokset maistellut Eero Vottonen kommentoi.

– Kunhan saamme nähdäksemme tuomareiden antamat pisteet, voimme yrittää analysoida mitä tapahtui.

Suomen joukkueen esittelyä ja suoritusta voi katsoa YouTubessa julkaistulta videolta, alkaen kohdasta 1:35.

Kisa-annoksissa näkyi kotimaisuus, sillä Suomen take away -laatikossa ruokien oikea tarjoilulämpötila varmistettiin luomukauralla täytetyillä kauratyynyillä, ja vadilta tarjoiltuun liharuokaan loihdittiin suomalaisia syysmakuja muun muassa kotimaisella omenalla ja metsäsienillä.

Take away -tehtävä: ”Tomato garden”

Suomen kilpailumenussa maistui tänä vuonna tomaatti ja se katettiin ajan hengessä take away -laatikkoon.

Alkuruoka:

Pehmeä kirsikkatomaattitartaletti

Marinoituja suomalaisia helmitomaatteja, basilikaemulsiota ja pikkelöityä jalapenoa

Grillattua kesäkurpitsaa, sitruunaverbenaa ja timjamia

Aromaattinen tomaattiliemi

Pääruoka:

Tiikerirapu-tomaatti -”bolognesella” täytetty flan mustasta tiikeriravusta

Mustaa tiikerirapua, tillinkukkia ja sitruunaa

Kirsikkatomaattisalaatti, sienikaviaaria ja pikkelöityä suomalaista omenaa

Kurkunkukka ja kukkakaalipyree

Kirsikkatomaattikastike yrteillä ja tiikeriravulla

Jälkiruoka:

Kirsikkatomaattisorbetti, hapankermamousse ja tomaattivaahtokarkki

Tomaatinoksa-tuilekeksi ja vaniljalla maustettua kirsikkatomaattihilloa

Lihatehtävä: ”Autumn harvest”

Suomen tarjoiluvadilla esitelty kilpailuannos sisälsi syksyisiä kotimaisia raaka-aineita sekä naudan lapaa.

Haudutettua naudan lapaa, kantarelleja, sitruunatimjamia ja rosmariinia

Ohra-ragu, metsäsieniä ja kypsytettyä juustoa

Karamellisoitua sipulia, suomalaista omenaa ja seljankukkaviinietikkaa

Tartaletti kevyesti poltetusta kaalista ja palkokasveista sekä persiljaemulsiota

Fermentoidulla pippurilla ja pikkelöidyillä karhunlaukkakapriksilla maustettu kermainen kastike

Arvostetuin kokkikilpailu Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Paul Bocuse siirsi kilpailun johtajuuden pojalleen Jerôme Bocuselle vuoden 2017 kilpailujen alla. Paul Bocuse menehtyi 20.1.2018. Bocuse d’Or -kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa. Kilpailu koostuu noin 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan tyypillisesti 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 14 annosta lautasille. Tuomaristo koostuu jokaisen kilpailevan maan Bocuse d’Or Academyn presidentistä. Tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Lisäksi lopulliseen sijoitukseen vaikuttaa keittiötyöskentely. Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 14 kertaa. Maamme parhaat sijoitukset ovat Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015 ja Ismo Sipeläisen 4. sija vuonna 2019. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä. Edustajan lisäksi viralliseen Bocuse d’Or -joukkueeseen kuuluvat assistentti, valmentaja, tuomarina ja joukkueen johtajana toimiva Bocuse d’Or Academy Finlandin presidentti sekä promotion manager. Lähde: Bocuse d'Or Academy Finland ry

