Anni Hautalan pullista tuli aina kuivia ja kovia, kunnes hän törmäsi mummin reseptiin: ”Parhaat pullat ikinä”

Suosikkijuontaja kertoo tuoreessa kirjassaan kokeilleensa useita pullataikinareseptejä, mutta epäonnistuneensa aina. Sitten hän löysi toimivan reseptin.

Anni Hautala on innokas ja taitava kotikokki, joka on julkaissut jo kolme keittokirjaa. Syyskuussa ilmestynyt Annin ruokakirja 3 on tuttuun tapaan täynnä simppeleitä reseptejä.

Ensimmäinen Annin ruokakirja ilmestyi vuonna 2017 ja toinen vuonna 2020.

Uutuuskirjassa on perinteisiä kotiruokia, nopeita ja terveellisiä arkiruokia, Annin perheen kestosuosikkeja sekä jälkiruokia ja kakkuja.

– Kokeile rohkeasti ja muista, että älä ainakaan näiden ruokien kanssa yhtään stressaa, Hautala kannustaa kirjassaan.

Hautalan mukaan ei myöskään kannata stressata, jos jokin reseptien aine puuttuisi kaapista.

– Muokkaat vain ruokia sen mukaan, mitä kaapista löytyy.

Tiinan mummin resepti oli paras

Hautala kertoo kirjassa olleensa surkea pullan leipoja.

– On kokeiltu maitoon, veteen, vähällä voilla ja paljolla voilla. Aina tulee kuivia ja kovia. Ja eri ohjeilla yhtä huonoja, eli vika on leipojassa, hän kirjoittaa.

Asia muuttui, kun Hautala oli vieraana kummityttönsä synttärijuhlissa, joissa tarjoiltiin Hautalan mielestä maailman parasta pullaa. Ohje on alun perin ”erään Tiinan mummilta”.

– Tällä ohjeella leipaisin parhaat pullat ikinä, hän iloitsee.

Parhaat pullat, tai oikeastaan jouluvehnäset

Pullareseptit eroavat toisistaan usein rasvan, nesteen ja jauhojen määrissä. Anni neuvoo käyttämään hieman vähemmän jauhoja kuin alla olevassa ohjeessa ilmoitetaan. Uskalla jättää taikina pehmeäksi, hän vinkkaa.

Noin 30 pullaa

5 dl maitoa

60 g hiivaa

2½ dl sokeria

1½ tl suolaa

1½ rkl kardemummaa

2 kananmunaa

250 g margariinia

1,8 l vehnäjauhoja (laita ensin hieman vähemmän ja lisää tarvittaessa)

kananmunaa voiteluun

raesokeria ja/tai mantelirouhetta koristeluun

Valmistusohjeet

1. Lämmitä maito (vaikka mikrossa) kädenlämpöiseksi. Sekoita murustettu hiiva lämpimään maitoon.

2. Sekoita joukkoon sokeri, suola, kardemumma, munat ja osa jauhoista. Lisää jauhoja vähitellen ja vaivaa kunnolla.

3. Lisää loppuvaiheessa pehmeä margariini. Uskalla jättää taikina pehmeäksi!

4. Anna taikinan kohota kulhossa liinan alla noin puolesta tunnista tuntiin.

5. Vaivaa taikinaa vielä pöydällä ennen kuin leivot pullat. Taikina toimii niin pitkona, pikkupullina, korvapuusteina kuin vaikka voisilmäpullinakin.

6. Laita uuni lämpiämään 220 asteeseen. Anna pullien kohota vielä 15 minuuttia liinan alla. Voitele pullat kananmunalla, koristele ja paista uunissa 10─20 minuuttia pullien koosta riippuen.

Resepti: Anni Hautala: Annin Ruokakirja 3 (Otava)