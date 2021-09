Äidin yksinkertainen suklaakakku on niin vastustamattoman herkullinen, että vieraat odottavat sitä vuodesta toiseen

Äitini suklaakakusta on tullut vuosien varrella niin legendaarinen, että sitä odottavat jo vieraatkin.

Tämä helppo ja herkullinen suklaakakku on löytänyt tiensä juhlapöytään jo 25 vuoden ajan.

Äitini on keittiössä melkoinen kokeilija, mistä on vuosien varrella seurannut monia herkullisia (ja ei niin herkullisia) tuotoksia. 25 vuotta sitten hän löysi lehdestä kakkuohjeen, jota muokkaamalla syntyi suorastaan legendaarinen suklaakakku.

Kolmen eri suklaan liitto ja mehevä, mutakakkumainen pohja tekevät siitä vastustamattoman herkun.

Sen jälkeen kakku on löytänyt tiensä perheen liki jokaiseen juhlapöytään. Myös vieraat ovat oppineet odottamaan sitä. Kun äiti kerran erehtyi tekemään toisenlaisen kakun, se huomattiin heti – vitsikkään pettymyksen ja järkytyksensekaisin tuntein.

” Kun äiti kerran erehtyi tekemään toisenlaisen kakun, se huomattiin heti – vitsikkään pettymyksen ja järkytyksensekaisin tuntein.

Vuosien varrella kakkuja on kertynyt helposti yli toista sataa. Siinä mielessä on onni, että resepti on todella yksinkertainen.

Juhlavalmisteluja helpottaakseen kakkupohjan voi valmistaa myös jo edellisenä päivänä. Se tekeytyy maukkaaksi, kun sen antaa vetäytyä jääkaapissa yön yli muovikelmuun käärittynä.

Äidin suklaakakku

Tähän kakkuun rakastuvat kaikki. Kuvan kakku on valmistettu kaksinkertaisella ohjeella.

Tämä annos sopii noin 26-28 cm halkaisijaltaan olevaan irtopohjakakkuvuokaan. Isompaa kakkua varten ohjeen voi tehdä kaksin- tai jopa kolminkertaisena.

Kakkupohja:

200 g tummaa taloussuklaata (yleensä käytetty Fazerin suklaata) 150 g voita 2 dl sokeria 1 rkl vaniljasokeria 5 kananmunan keltuaista 5 kananmunan valkuaista 1 dl vehnäjauhoa ripaus suolaa

Kuorrutus:

200 g minttukrokanttisuklaata (Marabou) 1 dl kuohukermaa 50 g voita

Koristeluun:

valkosuklaata maun mukaan sesongin mukaan muita koristeita, kuten marjoja tai vaikka murskattuja pipareita.

Kakkupohjan ohje:

1. Sulata paksupohjaisessa teräskattilassa voi ja taloussuklaa miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen.

2. Ota kattila levyltä, kun massa on tasaista. Lisää hieman jäähtyneeseen suklaavoimassan joukkoon sokeri, vaniljasokeri, kananmunan keltuaiset, vehnäjauhot ja hyppysellinen suolaa.

3. Vatkaa kananmunan valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Kääntele valkuaisvaahto mahdollisimman varovasti kuohkeus säilyttäen jäähtyneen suklaamassan joukkoon.

4. Kaada suklaamassa leivinpaperilla vuorattuun irtopohjakakkuvuokaan.

5. Paista kakkua 175 asteen lämmössä noin 25 minuuttia. Älä paista kakkua liian kypsäksi, sillä kakku on parhaimmillaan, kun sisus on hieman pehmeää. Tämän voi testata helposti esimerkiksi puutikulla.

6. Anna kakun hieman jäähtyä ennen kuorruttamista.

Kuorrutteen ohje:

1. Valmista kuorrutus sulattamalla paksupohjaisessa teräskattilassa minttukrokanttisuklaa. Kun suklaa on sulanut, lisää joukkoon kuohukerma koko ajan sekoittaen.

2. Lisää lopuksi sekoittaen myös voi, jotta kuorrute saa kauniin kiillon.

3. Kuorruta kakku minttusuklaamassalla. Sulata valkosuklaa vesihauteessa tai mikrossa ja ”roiski” sulanutta valkosuklaata jo hieman jäähtyneen minttusuklaan päälle. Koristele maun mukaan!

4. Jos minttusuklaa ei uppoa, kuorrutteen suklaan voi helposti vaihtaa mieluisampaan. Mikäli mahdollista, kakku kannattaa tarjoilla vaniljajäätelön kanssa. Viileä ja kermainen jäätelö tasapainottaa tuhtia suklaakakkua loistavasti.