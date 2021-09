Ruokamatkailukilpailu palkitsi kotimaisia helmiä – voittaja on erikoinen ”metsäravintola”, hotelliketju sai kiitosta aamiaisistaan

Vuoden 2021 Hungry for Finland -kilpailun voittaja on erikoinen metsäravintola Nielu. Myös muun muassa Lapland-hotellin ylistetty aamupala sai kunniamaininnan.

Lapland Hotelsin aamupala sai Hungry for Finland -kisassa kunniamaininnan, jossa painotetaan paikallisuutta, erikoisuutta ja vastuullisuutta.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arviointiraati on valinnut tänä vuonna Nielu metsäravintolan Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi. Kilpailun tarkoitus on muun muassa etsiä uusia kotimaan ruokamatkailun helmiä.

Nielu yhdistää hienostuneen ravintolaillallisen ja Suomen luonnon, sillä ateria katetaan keskelle Nuuksion kansallispuiston metsää.

Erityistä kiitosta Nielu sai siitä, että paikan päälle pääsee tarvittaessa ekologisesti yhteiskuljetuksella ja ravintolan tuottoja hyödynnetään luonnonsuojeluun. Nielu kertoo sivuillaan, että jokaista ravintolan tarjoilemaa ruokalajia kohden lahjoitetaan yhden neliömetrin suojeluun tarvittava summan rahaa Luonnonperintösäätiölle.

Raati ylisti voittajaa myös siksi, että sen ruoissa hyödynnetään kotimaisia raaka-aineita ja villiyrttejä.

– Elämyksellisyys ja uudenlainen ajattelu erottuvat. Nielu on tyylikkäästi erilainen, arviointiraati toteaa.

Hotelliaamiainen sai kunniamaininnan

Lapland Hotels -ketjun aamiainen sai kilpailussa neljän muun joukossa erityisen kunniamaininnan. Perusteluna maininnalle oli hotelliaamiaisen omaleimaisuus ja paikallisuus.

Ketjun toimipisteitä sijaitsee Lapin lisäksi ympäri Suomen eri kaupungeissa, joten aamiaistarjonta vaihtelee hieman sijainnin mukaan. Hotellien aamupalat yhdistelevät Lapin ruokakulttuuriin myös paikallisia makuja.

– Esimerkiksi Tampereella aamiaisella on tarjolla poromustamakkaraa ja Kuopiossa rautukukkoa, Lapland Hotelsin keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas kertoo tiedotteessa.

Mäntykangas on huomannut, että aamiaisen arvostus on nousussa, ja se on yksi ketjun kaupunkihotellien myydyimpiä ruokatuotteita.

– Aamiaiselle tullaan viettämään yhteistä aikaa, kokoustamaan tai treffeille. Se on elämys, jolta ihmiset odottavat nykyään paljon, hän sanoo.

Hotelliketjun aamupaloilla pyritään vähentämään myös ruokahävikkiä, jota syntyy helposti buffet-tyylisessä tarjoilussa. Kahvit tarjoillaan pöytiin kannuissa ja pienet astiat ohjailevat asiakkaita ottamaan ruokaa hallitummin. Aamiaisella hyödynnetään myös osterivinokkaita, jotka ketjun yhteistyökumppani kasvattaa Bulevardi-hotellin käytetyistä kahvinporoista.

Muita Hungry for Finland -kilpailussa kunniamaininnan saaneita ruokamatkailutuotteita ovat:

Gastrojuna/Gastrotrain (GreenEscape Oy)

Pohjois-Savon tarjonta kokonaisuutena: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA Goes WILD -villiruokafestivaali ja European Region of Gastronomy- juhlavuosikokonaisuus (Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria)

Päivä muikunkalastajan mukana (Activity Maker ja Ovaskala)

Wine in the Woods (Finland Naturally Experiences)

Kolme merkittävää ruokamatkailutekoa

Pääpalkinnon ja kunniamainintojen lisäksi Hungry for Finlandin raati palkitsi tänä vuonna kolme merkittävää ruokamatkailutekoa. Niitä olivat:

Kyrö illallispaketti (Kyrö Distillery)

Menu Nokka (Ravintola Nokka)

Taste of Slow Häme (Taste of Häme -verkosto: Hahkialan Kartano, Pekkolan tila, Iloranta, Tiirinkoski, Hauho ja Hämeenlinna)

Kilpailulla pyritään kehittämään kotimaan ruokamatkailua

Hungry for Finland -kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja sen palkintona jaetaan voittajalle kolme tuhatta euroa tuotekehitysrahaa. Muut sijoittuneet saavat myös tukea markkinointiin ja näkyvyyttä yhteistyökumppani Visit Finlandin kanavissa.

Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhteensä 77 kilpailijaa ja se järjestettiin neljättä kertaa. Kilpailulla rohkaistaan suomalaisia ruoka- ja matkailuyrityksiä kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa sekä lisäämään yhteistyötä.

Tänä vuonna erityistavoite oli saada mukaan uusia tuotteita, joiden avulla ravintola-ala elpyy korona-ajasta, joten siksi osa kilpailun tuotteista oli vielä kehittelyvaiheessa.