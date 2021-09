Tällä menulla Finnjävel sai Michelin-tähden – monta suomalaista perinneruokaa: ”Saattaa olla, että versiomme läskisoosistakin on livahtanut tarkastajan kitusiin”

”Tommi Tuomisen käsialaa ovat suurimmat innovaatiot Finnjävelissä ja tähti kuuluu ehdottomasti hänelle.”

Pohjoismaiden parhaasta palvelusta palkittu, Michelin-tähden saanut Finnjävel Salonki juhlisti suurta saavutusta kuohujuomalla, jonka ravintola sai asiakkaaltaan avajaispäivänä vuonna 2016.

Ravintolan toinen perustaja, huippukokki Henri Alén sanoo, että riemu oli ylimmillään, kun Michelin-tähti julkaistiin maanantai-iltana.

– Pidimme pieniä valvojaisia ravintolassa. Korkkasimme pullon, jonka olimme saaneet lahjaksi eräältä asiakkaalta. Kunnon pirskeitä ei suomalaisena uskalla suunnitella ennen kuin asia oli julkaistu. Hetki menee asiaa sulatellessa ja ihmetellessä, Alén sanoo.

Finnjävelin Michelin-tähden myötä Suomessa on seitsemän ravintolaa, joille ravintola-alan kunnianosoitus on myönnetty. Muut suomalaiset Michelin-ravintolat ovat Inari, Demo, Ora, Olo, Grön ja Palace. Ne kaikki sijaitsevat Helsingissä.

Finnjävel Salongin perustivat kokit Alén ja Tommi Tuominen. Alénin Twitter-päivityksen mukaan ajatus ravintolasta syntyi vuonna 2014 Kööpenhaminassa.

– Siellä tarjottiin perunarieskaa, joka oli mullistava juttu ihmisille. Mietin hiljaa, että mitä helvettiä. Tätähän on tehty vuosisadat Suomessa.

Tavoitteena on tarjota ravintolassa suomalaisia perinneruokia uudistettuina. Listalle on otettu muun muassa oululaista rössypottua, porkkanalaatikkoa, lindströminpihviä ja tirripaistia.

Tähtiluokitusta varten Michelinen tarkastajat kiertävät joka vuosi eri ravintoloissa koesyömässä ruokia. Tutkimuksen puolueettomuuden takaamiseksi he toimivat aina nimettöminä ja maksavat itse ruokansa ja yöpymisensä

Alén ei osaa varmasti sanoa koska tarkastajat ovat vierailleet Finnjävelissä. Vierailuun ei oikeastaan pysty edes varautumaan.

– Ainoa tapa varautua on tehdä asiat tasan yhtä hyvin jokainen päivä, tunti ja minuutti. Päivästä toiseen. Ainoa tavoite pitää olla antaa ihmisille ainutlaatuinen ja virheetön kokemus. Itse näen vaarallisena ajatuksena keskittyä liikaa tähtiin. Pitää keskittyä ihmisiin. Niin työntekijöihin, ruoantuottajiin kuin asiakkaisiin.

Hän arvelee kuitenkin, että tarkastajan lautasella on käynnin yhteydessä ollut laaja kattaus ravintolan herkkuja.

– Vahva fiilis on että menulla taisi olla porkkanalaatikkoa, verimakkaraa ja jälkiruoaksi riisivanukasta. Saattaa olla, että versiomme läskisoosistakin on livahtanut tarkastajan kitusiin, hän arvelee.

Tarkastajien makutottumuksistakin on vaikeaa päästä selville. Alén luottaa siihen, että Finnjävelin uniikki ruoka on viehättänyt vieraan makuaistia.

– Uskon että viehätys on ollut siinä että teemme maailman mittakaavassa täysin uniikkia ruokaa jolla on oma makuprofiili, tarinat ja ennen kaikkea tarjoilemme sen suomalaisella vieraanvaraisuudella ryyditettynä.

Finnjävelin lihamenussa on mukana muun muassa oululaisen rössypotun moderni versio. Alénin mielestä veriruokia on pidetty eksoottisina vaihtoehtoina suomalaisissa ravintoloissa, koska raaka-aineen saanti on hankalaa. Einesteollisuuden vuoksi ne ovat kuitenkin säilyneet suomalaisten lautasilla.

Finnjävelin varhaisessa rössypottuversiossa on samat raaka-aineet kuin alkuperäisessä versiossa: verta, puikulaperunaa, sipulia ja lientä.

Rössyn ja rieskan salaisuuksiin Alén on päässyt tietysti Oulussa.

– Kun Finnjäveliä oltiin perustamassa, tein vierailun Ouluun syömään rössypottua. Kävin myös Kellon kylässä, jossa mummo opetti kunnon rieskan valmistusta. En tule koskaan unohtamaan niitä lämpimiä kohtaamisia. Tämä maa on niin täynnä hyvää, että jonkun pitää huutaa se ulkomaille asti.

Rössystä ravintolan kokit ovat tehneet kymmeniä versioita. Varhaisessa versiossa mukana on verta, puikulaperunaa, sipulia ja lientä.

– Hieman työstämällä ja miettimällä rakenteita ja makuja saavat vanhatkin perinneruuat uutta virtaa ja ne ovat salonkikelpoisia myös kansainvälisille ihmisille. Tommi Tuomisen käsialaa ovat suurimmat innovaatiot Finnjävelissä ja tähti kuuluu ehdottomasti hänelle, Alén sanoo.

