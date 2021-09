Mehevän puolukkapullan salaisuus on yllättävä: valmista seuraava pullataikinasi piimään

Tämän puolukkatäytteisen bostonpullan taikina saa kohota rauhassa jääkaapissa.

Viilenevät syyspäivät tuovat mukanaan pullanhimon. Kauden paras pulla on puolukkaisella fariinisokeri-voitäytteellä rikastettu boston, joka kypsyy vuoassa takuumeheväksi.

Oheisessa ohjeessa on niksi, jolla peruspullataikinaan saa raikasta happamuutta ja hyvää rakennetta. Taikinanesteen voi nimittäin vaihtaa maidosta piimään. Erityisen hyvä valinta piimä on silloin, kun tarkoituksena on kohottaa taikina jääkaapissa, ja nesteen voi lisätä lämmittämättä.

Tämä pullataikina saa kohota kylmässä yön ajan, minkä jälkeen se on valmis kaulittavaksi ja täytettäväksi. Kun pullarullat ovat kohonneet vuoassa muhkeiksi, boston on valmis uuniin.

Pulla saa hauskan makulisän tomusokerikuorrutuksesta, joka sekin sekoitetaan piimään.

Katso ohje Soppa365:stä!

